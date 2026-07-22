أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | رد رسمي من مانشستر سيتي على اهتمام الزعيم بضم فيل فودين .. ودور برشلونة في حسم صفقة سامرفيل
أخبار صفقة سامرفيل
رفض "ابتزاز" برشلونة ونصيحة "غالية" حسمت الصفقة .. كواليس جديدة وراء تحول بوصلة الهلال نحو كريسينسيو سامرفيل!
فاجأ نادي الهلال السعودي الأوساط الرياضية بتحول درامي في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح في حسم التعاقد مع الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل، من صفوف وست هام، في صفقة كبرى بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 80 مليون يورو، بحسب ما أكدت عدة تقارير.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة كواليس مثيرة تضمنت تعثر المفاوضات مع نادي برشلونة الإسباني وتدخل حاسم في اللحظات الأخيرة لخطف الجناح صاحب الـ24 عامًا من أنياب روما الإيطالي في الأمتار الأخيرة.
صفقة الربع مليار: الهلال يتفق مع مفاجأة هولندا المونديالية.. صفعة أنقذت مسيرته والآن "بداية نهاية سالم الدوسري ومالكوم"
من أزقة روتردام الضيقة، حيث صقلت مهارته في كرة الشوارع، إلى صخب الملاعب الإنجليزية، التي بات فيها خصمًا خطيرًا للمدافعين؛ يبدو أن النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل قرر كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية، وهذه المرة في المملكة العربية السعودية.
نعم.. كافة المصادر الموثوقة أجمعت على حسم عملاق الرياض الهلال، صفقة التعاقد مع سامرفيل؛ لينضم إلى كتيبة نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.
سامرفيل كان على أبواب الانتقال من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، إلى فريق العاصمة الإيطالية روما؛ قبل تدخُل الزعيم الهلالي في اللحظات الأخيرة، ونجاحه في إقناع اللاعب.
جديد صفقة كين .. وحقيقة ضم باستوني وبيع كانسيلو
الهلال رسم خطته!.. مسؤول بارز يسافر إلى لندن لحسم صفقة هاري كين
كشفت صحيفة "الميدان الرياضي" مساء يوم الثلاثاء، عن تحرك جديد من عملاق الرياض الهلال؛ للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني.
الصحيفة أعلنت سفر سايمون فرانسيس، المدير الفني لنادي الهلال، إلى العاصمة الإنجليزية لندن؛ وذلك في محاولة لحسم صفقة كين، بشكلٍ رسمي.
رئيس إنتر يرد رسميًا على انتقال أليساندرو باستوني إلى الهلال.. وحقيقة عرض برشلونة المزدوج لخطف جواو كانسيلو وداروين نونيز
رد جوزيبي ماروتا، رئيس العملاق الإيطالي إنتر، على أنباء رغبة نادي الهلال في التعاقد مع أليساندرو باستوني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم.
الصحفي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو كشف في وقتٍ سابق، عن طلب الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، من مجلس إدارة ناديه، التعاقد مع باستوني، في صيف العام الحالي.
رد رسمي من مانشستر سيتي على ربط فودين بالهلال
بينما كانت تتحدث بعض التقارير الصحفية عن اهتمام نادي الهلال ونظيره الإيطالي ميلان بضم فيل فودين، أعلن مانشستر سيتي رسميًا اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعب الوسط.
صاحب الـ26 عامًا جدد عقده مع الستيزنز حتى عام 2030.
رحيل دارسي رسميًا
أعلن نادي الهلال رسميًا، إعارة لاعبه عبدالكريم دارسي إلى أبها، لمدة موسم وحيد (2026-27).
ويعد دارسي سادس الراحلين عن القلعة الزرقاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد ماركوس ليوناردو، بابلو ماري، محمد القحطاني، عبدالله رديف وأحمد أبو راسين.
عملية جراحية ناجحة لسالم الدوسري
أجرى سالم الدوسري؛ جناح الهلال، عملية جراحية ناجحة في وتر الركبة، في فنلندا، بعد معاناته من الإصابة خلال الفترة الماضية، عقب المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.
ومن المقرر أن يبدأ برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا خلال الفترة المقبلة، على أن يعود للملاعب في غضون ثمانية أسابيع.
الصرنوخ والحبشي ينضمان لمعسكر النمسا
التحق الثنائي الجديد في صفوف الهلال محمد الصرنوخ ونواف الحبشي بمعسكر الفريق الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد.
وشارك الثنائي في الحصة التدريبية الصباحية اليوم الأربعاء، على أمل الظهور الأول في ودية صن داونز، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة.
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