أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | صفقة قوية من الدوري الإنجليزي وغضب بسبب نونيز ووعد الوليد بن طلال لجماهير الزعيم!
أوسيمين يفتح أبواب الرحيل
بعد إنقاذ جلطة سراي .. أوسيمين يشعل تكهنات سوق الانتقالات
رفض مهاجم جلطة سراي فيكتور أوسيمين استبعاد رحيله عن العملاق التركي وسط تصاعد الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى آرسنال والهلال.
وتطرّق اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى التكهنات المحيطة بمستقبله عقب التعادل المخيّب 2-2 في افتتاح الموسم أمام تشوروم إف كيه، مؤكّدًا أنه لا يزال مركّزًا على تقديم أفضل المستويات داخل الملعب في الوقت الراهن.
تعادل جلطة سراي، حامل لقب الدوري التركي الممتاز، بشكل محبط بنتيجة 2-2 أمام تشوروم إف كيه الصاعد حديثاً على ملعب رامز بارك مساء الجمعة.
وعلى الرغم من تسجيله هدفي الفريق المضيف، شعر أوسيمين بمسؤوليته الكاملة عن فشل فريقه في حصد النقاط الثلاث في افتتاح الموسم. وعند صافرة النهاية، توجه الدولي النيجيري نحو جماهير الأولتراس خلف المرمى ليقدم اعتذاره.
وعندما ضغط عليه الصحفيون بعد المباراة بشأن التكهنات التي تربطه بالانتقال إلى شمال لندن، اتخذ الدولي النيجيري نبرة دبلوماسية دون أن يغلق الباب تماماً أمام انتقال محتمل في المستقبل.
وقال في تعليقه على الحديث المتواصل عن انتقاله: "هناك دائماً شائعات خلال فترات الانتقالات. سأركّز على عملي. أنا مركّز على عملي. سنرى ونفكّر في ما هو قادم حينها".
وعلى الرغم من التكهنات المستمرة، أكّد المهاجم من جديد التزامه تجاه النادي الإسطنبولي في حال بقائه بعد الموعد النهائي الصيفي: "سيكون موسماً صعباً. الفريق يدرك ذلك. أنا مستعد لتقديم كل شيء من أجل هذا النادي. لقد كان هذا جرس إنذار مهماً. وكان جرس إنذار للاعبين أيضاً".
الهلال يقترب من نيتو
وسط منافسة من مانشستر سيتي وليفربول .. الهلال يتوصل لاتفاق نهائي للتعاقد مع نجم تشيلسي!
استمرارًا لسعي إدارة الهلال السعودي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق، يبدو أن الزعيم أصبح على أعتاب التعاقد مع بيدرو نيتو جناح نادي تشيلسي الإنجليزي.
الهدف الرئيسي للهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، كان الجناح السنغالي إيلمان ندياي، ولكن جناح إيفرتون قرر البقاء في البريميرليج، رافضَا الانتقال لدوري روشن السعودي في هذه المرحلة بمسيرته.
إدارة الزعيم لم تتوقف عن التحرك بعد رفض ندياي، حيث وجهت أنظارها نحو البرتغالي بيدرو نيتو لاعب تشيلسي، والذي انتشرت أنباء مكثفة حول رغبة البلوز في التخلص منه هذا الصيف.
الصحفي ساشا تافوليري، قال إن الهلال توصل لاتفاق نهائي مع بيدرو نيتو حول الشروط الشخصية الخاصة بالصفقة، مع فتح خطوط اتصال مباشرة مع تشيلسي.
وأشار إلى أن البلوز سيرحبون ببيع اللاعب مقابل 60 مليون يورو، وسط ثقة من النادي السعودي حول إتمام الأمور بنجاح.
غضب من صفقة نونيز
فيديو | "كيف وافق الهلال؟" .. غضب سعودي من "التفاصيل المربحة" لطرابزون في صفقة داروين نونيز
أثيرت حالة من الجدل في الساعات القليلة الماضية، حول صفقة انتقال المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز من الهلال لصفوف نادي طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة.
نونيز خرج من حسابات المدرب سيموني إنزاجي الموسم الماضي، ومن غير المتوقع أن يتم الاعتماد عليه في الفترة القادمة، لذلك دخل طرابزون في مفاوضات جدية لضمه، وسط اهتمام كذلك من نظيره السعودي الدرعية.
الصحفي بتال القوس قال عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية:"طرابزون اتفق مع اللاعب بشكل كامل حول الشروط الشخصية، سواء راتبه والمكافآت وهذه الأمور".
وأضاف:"ولكن بالنسبة للمحادثات بين الهلال وطرابزون، فإن الاتفاق لم يتم حتى الآن، بسبب طلب النادي التركي تحمل نظيره جزءًا من راتب نونيز".
ودخل الإعلامي السعودي في مكالمة فيديو مع الصحفي التركي مصطفى سانكار، لسؤاله عن صحة هذه التفاصيل، لتوضيح الصورة بشكل أكبر.
وقال مصطفى سانكار في تصريحاته:"بالفعل طرابزون توصل لاتفاق حول الشروط الخاصة باللاعب، ومع الهلال أيضًا، إذن الراتب قيمته ستكون 22 مليون يورو في الموسم".
وتابع:"طرابزون سبور سيدفعون 8 ملايين يورو من راتب نونيز مقابل 14 للهلال من أجل تسهيل رحيله هذا الصيف".
وفي هذا السياق، قال بتال القوس إن الأمر يعتبر مبالغة، بسبب تحمل الزعيم لجزء كبير للغاية من راتب نونيز الذي لن يلعب له الموسم القادم.
رد غير متوقع من مالكوم
فيديو | "هل أنت مجنون؟" .. مالكوم ينفعل على مراسل عند سؤاله عن مغادرة الهلال
تعليق غير متوقع من الجناح البرازيلي مالكوم، حول الأنباء المتداولة مؤخرًا بخصوص اقترابه من الرحيل عن الهلال والانتقال لصفوف الدرعية الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي.
الهلال افتتح مشاركاته في الموسم الجديد لبطولة الدوري، أمس، الجمعة، ونجح في الفوز على الفيصلي بنتيجة 4/2، وهي المباراة التي شارك فيها مالكوم ونجح في هز الشباك لصالح الزعيم بالدقيقة 26.
أكدت صحيفة "الجزيرة" أن نادي الدرعية بات قريبًا للغاية من إتمام الفوز بصفقة مالكوم البالغ من العمر 29 عَامًا، مُشيرة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أن الصفقة تتجه للحسم الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان مالكوم قد انضم لصفوف الهلال في صيف 2023 قادمًا من زينيت الروسي بعقد يمتد حتى صيف 2027.
ولم تتوقف طموحات الدرعية عند هذا الحد، بل دخل النادي في محادثات جدية لمزاحمة طرابزون سبور التركي للتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز.
مراسل برنامج نادينا حاول الوصول إلى مالكوم عقب خروجه من أرضية الملعب في مباراة الفيصلي، ليرد عليه البرازيلي:"ماذا تريد؟".
وقال له بعدها:"هل هذه آخر مباراة لك مع الهلال؟"، ليصدمه مالكوم بعدما رد على سؤاله بعصبية:"هل أنت مجنون؟ متبقي على عقدي سنة مع الهلال".
مقطع متداول للأمير وليد بن طلال
ظهر الوليد بن طلال، مالك نادي الهلال السعودي، في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعد جماهير الزعيم بالمزيد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقام أحد المشجعين بتوجيه حديثه نحو الوليد بن طلال، حيث سأله عن نشاط الفريق في الميركاتو، ليرد عليه:"ما خلصنا أبدًا".
ويقال إن هذا المشهد وقع بعد فوز الهلال أمس، الجمعة، على نظيره الفيصلي بنتيجة 4/2، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
سر غياب تيو
"كنا نمزح": إنزاجي يكشف حواره مع بنزيما .. سر غياب تيو ومصير مالكوم بعد تألقه أمام الفيصلي!
كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن الكثير من المحاور التي شهدتها مباراة الفيصلي، ما بين تراجع الزعيم في الشوط الثاني، وكواليس الحوار الذي دار بينه وبين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وكذلك استبعاد الظهير الأيسر تيو هيرنانديز، الذي أثار الكثير من الجدل، والتنبؤات بشأن اقترابه من الرحيل.
الهلال أحبط انتفاضة عنابي سدير في الشوط الثاني، وخرج برباعية - منها 3 ركلات جزاء - عن طريق كريم بنزيما وروبن نيفيش (هدفين)، وكذلك هدف مالكوم "الثاني" في الدقائق 19 و26 و28 و82، فيما حاول الفيصلي الاقتراب، بثنائية أليكسندر ميندي وثيو بونجوندا، في الدقيقتين 59 و64.
وقال إنزاجي، خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن ما دار بينه وبين كريم بنزيما، بعد صافرة النهاية، كان حديثًا عن مجريات اللقاء، تضمن مزاحًا، مضيفًا أن شغل بنزيما الشاغل، بأن يمارس أدواره الهجومية.
وتمكن كريم بنزيما من تسجيل أول أهداف الهلال في الموسم الجديد "2026-2027"، بعدما وقع على هدف السبق أمام الفيصلي من ركلة جزاء.
وفي سياق متصل، كشف إنزاجي عن سبب غياب الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز، في ظل الأحاديث المتداولة حول رغبته في مغادرة قلعة الزعيم، خلال فترة الميركاتو الصيفي.
وأوضح مدرب الهلال، أن هيرنانديز وصل المجموعة متأخرًا، ولم ينل تدريبات كافية، إلا أنه سيعود قريبًا مع الفريق.
وكان تيو هيرنانديز قد شارك مع منتخب فرنسا، في نهائيات كأس العالم 2026، حيث وصل "الديوك" إلى مباراة الميدالية البرونزية، قبل أن يكتفوا بالمركز الرابع، بعد خسارة دراماتيكية أمام إنجلترا، بأربعة أهداف مقابل ستة.
من ناحية أخرى، أشاد إنزاجي بالمستوى الذي قدمه مالكوم أوليفيرا، في اللقاء، والذي سجل الهدف الثاني، وكان الوحيد الذي سجل للهلال من لعبة مفتوحة، أمام الفيصلي، في حين تم تسجيل ثلاثية من علامة الجزاء.
وقال إنزاجي إن مالكوم قدم أداءً متميزًا وعليه أن يواصل مستواه، فيما رفض التحدث بشأن فترة الانتقالات، لأن هذا من شأن الإدارة الرياضية.
مالكوم سيرحل رغم تصريحه
وعلى الرغم من تصريحه الغاضب بعد مباراة الفيصلي، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن مالكوم أصبح على أعتاب الانتقال للهلال.
وأوضحت أن انضمام اللاعب للدرعية بات قريبًا للغاية خلال الأيام القادمة، ضمن المزيد من التغييرات المتوقعة في الزعيم قبل إغلاق السوق.
فوز بوجهين: سيموني إنزاجي نفذ "جزءًا" من وعده ضد الفيصلي.. و"3 عيوب" تهدد موسم الهلال بالكامل!
تحت أنظار مالكه الجديد الأمير الوليد بن طلال؛ ظهر عملاق الرياض الهلال لأول مرة "رسميًا"، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
هذا الظهور الهلالي "الرسمي"؛ جاء ضد نادي الفيصلي مساء أمس الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونجح الهلال في تحقيق الفوز (4-2) ضد الفيصلي؛ ليحصد أول 3 نقاط في الموسم الرياضي الجديد، وسط بعض الإيجابيات وعديد السلبيات.
سامرفيل "نسخة محرز غير مكتملة" في الهلال .. وكريم بنزيما أخرج نسخته الأسوأ أمام الفيصلي!
واصل الهلال سطوته التاريخية على الفيصلي، بداية مطمئنة - نسبيًا - لجماهيره، بفوز ملحمي بنتيجة (4-2)، في قلب المملكة أرينا، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.
الهلال أحبط انتفاضة عنابي سدير في الشوط الثاني، وخرج برباعية - منها 3 ركلات جزاء - عن طريق كريم بنزيما وروبن نيفيش (هدفين)، وكذلك هدف مالكوم "الثاني" في الدقائق 19 و26 و28 و82، فيما حاول الفيصلي الاقتراب، بثنائية أليكسندر ميندي وثيو بونجوندا، في الدقيقتين 59 و64.
مباراة قرر فيها المدير الفني سيموني إنزاجي، إعطاء الفرصة للصفقة الجديدة، كريسنسيو سامرفيل على الطرف الأيسر، مع وجود كريم بنزيما في قلب الهجوم.
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