أخبار الهلال اليوم | صفقة قوية من الدوري الإنجليزي وغضب بسبب نونيز ووعد الوليد بن طلال لجماهير الزعيم!

بعد إنقاذ جلطة سراي .. أوسيمين يشعل تكهنات سوق الانتقالات

رفض مهاجم جلطة سراي فيكتور أوسيمين استبعاد رحيله عن العملاق التركي وسط تصاعد الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى آرسنال والهلال.

وتطرّق اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى التكهنات المحيطة بمستقبله عقب التعادل المخيّب 2-2 في افتتاح الموسم أمام تشوروم إف كيه، مؤكّدًا أنه لا يزال مركّزًا على تقديم أفضل المستويات داخل الملعب في الوقت الراهن.

تعادل جلطة سراي، حامل لقب الدوري التركي الممتاز، بشكل محبط بنتيجة 2-2 أمام تشوروم إف كيه الصاعد حديثاً على ملعب رامز بارك مساء الجمعة.

وعلى الرغم من تسجيله هدفي الفريق المضيف، شعر أوسيمين بمسؤوليته الكاملة عن فشل فريقه في حصد النقاط الثلاث في افتتاح الموسم. وعند صافرة النهاية، توجه الدولي النيجيري نحو جماهير الأولتراس خلف المرمى ليقدم اعتذاره.

وعندما ضغط عليه الصحفيون بعد المباراة بشأن التكهنات التي تربطه بالانتقال إلى شمال لندن، اتخذ الدولي النيجيري نبرة دبلوماسية دون أن يغلق الباب تماماً أمام انتقال محتمل في المستقبل.

وقال في تعليقه على الحديث المتواصل عن انتقاله: "هناك دائماً شائعات خلال فترات الانتقالات. سأركّز على عملي. أنا مركّز على عملي. سنرى ونفكّر في ما هو قادم حينها".

وعلى الرغم من التكهنات المستمرة، أكّد المهاجم من جديد التزامه تجاه النادي الإسطنبولي في حال بقائه بعد الموعد النهائي الصيفي: "سيكون موسماً صعباً. الفريق يدرك ذلك. أنا مستعد لتقديم كل شيء من أجل هذا النادي. لقد كان هذا جرس إنذار مهماً. وكان جرس إنذار للاعبين أيضاً".