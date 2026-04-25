أخبار الهلال اليوم | موقف كوليبالي النهائي من إجراء عملية جراحية وعرض تركي لمدافع الزعيم!

فيديو | إعلام الهلال "يجهل تاريخه" وينتظر سقوط الأهلي والنصر لهذا السبب .. رد قوي على محاولات التقليل من دوري أبطال آسيا 2

أبدى الإعلامي خالد البدر رأيه في الجدل المثار حول أهمية بطولة دوري أبطال آسيا 2، ومقارنتها بشكل مباشر مع مسابقة النخبة.

وقال البدر إنه يرفض التقليل من أهمية دوري الأبطال 2، والتي صعد النصر إلى المباراة النهائية منها لمواجهة فريق جامبا أوساكا الياباني في شهر مايو المقبل.

الإعلامي السعودي قال في تصريحاته عبر برنامج "زخم":"أولًا دعونا نبارك لنادي النصر بمناسبة استحقاقه التأهل إلى النهائي الآسيوي، بغض النظر عن البطولة أو تصنيفها أو اسمها، سواء دوري الأبطال 10 أو 2".

وأضاف:"النصر لو اعتذر أو انسحب من البطولة، العقوبة ستتجه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وتؤثر على التصنيف وأشياء أخرى، ولكن الفريق تواجد بصفته كممثل للكرة السعودية".

وتابع:"بالنسبة لوضع البطولة، يهمني تحقيق النصر لها، الفريق بدأها من المجموعات وصولًا بالنهائي الذي سيقام على ملعبه، ولا يهمني حملات التقليل منها، لأنه لو فشل الفريق في تحقيقها سيقولون إنه لم ينجح في الفوز بمسابقة ضعيفة، ولو توج بها سيكون الرد إنه من المنطقي حدوث ذلك بعد الأموال التي تم إنفاقها على الفريق".

وفي سياق متصل قال البدر:"الإعلام الهلالي هو من عاش الصراع مع نفسه هذا الموسم، فريقه غير موجود في النخبة ولا آسيا 2، خرج مبكرًا وفقد فرصته في الفوز بالدوري، اليوم يراقب الأهلي والنصر".

وأوضح:"الهلال ينظر للأهلي بسبب إمكانية فوزه بنسختين من النخبة وذهابه إلى كأس العالم للأندية، وكذلك يراقب النصر حتى يجد له عذرًا باعتبار فشل العالمي كانتصار وبطولة له في نهاية الموسم، لتشتيت الانتباه على إخفاقاته".

وواصل حديثه:"مهمتك كإعلامي هي أن ترفع الوعي لدى الجمهور، لو نظرت إلى تاريخ الهلال ستجد 8 بطولات، 6 منها تعتبر مماثلة لدوري أبطال آسيا 2".