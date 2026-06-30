أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | كاسياس يشيد بنجم الزعيم .. ومحاولات سيموني إنزاجي لضم لاعبه السابق تفشل
الهلال يعلن إقامة معسكر خارجي
كشف الهلال عن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد نهاية مشوار المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.
ومن المقرر أن يعاود الفريق تدريباته في الرابع من يوليو المقبل، على أن تطير بعثة الزعيم بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي إلى النمسا في 15 من الشهر ذاته وحتى الثالث من أغسطس، لإقامة معسكر إعداد خارجي.
ياسين بونو حديث العالم
خطف حارس الهلال المغربي ياسين بونو الأنظار صباح اليوم الثلاثاء، بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع منتخب بلاده خلال مواجهة هولندا، في دور الـ32 من كأس العالم 2026.
بونو أبدع في ركلات الترجيح، متصديًا لركلة سامرفيل، ما قاد المغرب للفوز 3-2، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
كُثر أشاد بأسد الأطلسي، على رأسهم الحارس الإسباني الأسبق إيكر كاسياس الذي قال: "كل فريق عظيم يحتاج لحارس، وفي مواجهة المغرب وهولندا كان بونو هو ذاك الحارس".
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أخبار الانتقالات
رغم مكالمات إنزاجي .. أتشيربي يقترب من البقاء في إيطاليا بعد الرحيل عن إنتر!
الصفقة التي لم يتوقف سيموني إنزاجي عن المطالبة بها، هكذا الحال مع فرانشيسكو أتشيربي، قلب دفاع إنتر، الذي يعود باستمرار إلى المشهد، إذا ما جاء الحديث عن رغبة المدرب الإيطالي في تدعيم صفوف الهلال.
أتشيربي، أو كما يطلق عليه "محارب السرطان"، لم يعد فقط محل اهتمام إنزاجي، بل إن عرضًا مرتقبًا من أحد أندية الدوري الإيطالي، ينتظر أن يدفعه لاتخاذ القرار بشد الرحال عن قلعة النيراتزوري، في فترة الميركاتو الصيفي.
صاحب الـ38 عامًا، الذي عاد ليخطف الأضواء، في مواجهة برشلونة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، قد تأكد رحيله عن إنتر، في ظل عدم التوجه نحو تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.
وكيله يعلنها رسميًا.. حقيقة "استغناء" الهلال عن كاليدو كوليبالي بعد مستواه الكارثي في كأس العالم
كشف فالي رمضاني، وكيل أعمال المدافع السنغالي المخضرم كاليدو كوليبالي، حقيقة "استغناء" عملاق الرياض الهلال عن اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
كوليبالي يرتبط بعقدٍ مع الهلال، حتى 30 يونيو 2027؛ حيث كان قد انضم إلى الفريق صيف عام 2023، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.
"أقل" من راتبه في ليفربول.. تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع محمد صلاح
لا يزال مجلس إدارة عملاق الرياض الهلال، يعمل على صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
صلاح البالغ من العمر 34 سنة، أعلن الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، بشكلٍ رسمي.
حقيقة فسخ عقد كريم بنزيما مع الهلال.. وسيموني إنزاجي يرسم خطة الميركاتو بـ"صفقة كبيرة" في هذا المركز!
رسم الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، خطوط عريضة لميركاتو الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.
إنزاجي تولى القيادة الفنية للهلال، صيف عام 2025؛ ولكنه اكتفى بالتتويج ببطولة وحيدة فقط في موسمه الأول، وهي كأس خادم الحرمين الشريفين.
الصراع الهلالي على خلافة المسحل
بقوة القانون.. بند "يمنع" سامي الجابر من رئاسة اتحاد الكرة السعودي
يترقب الشارع الرياضي السعودي حاليًا، اختيار "خليفة" ياسر المسحل؛ الذي قدّم استقالته من رئاسة اتحاد الكرة المحلي، بعد خيبة كأس العالم 2026.
نعم.. منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ودع بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، من دور المجموعات؛ ما دفع المسحل لتقديم استقالته خلال اليومين الماضيين، بشكلٍ رسمي.
وسط ترشيح رئيس الهلال السابق لإدارة اتحاد الكرة السعودي .. محمد الدعيع: كنت أتمنى استمرار ياسر المسحل في منصبه!
على عكس الجميع تقريبًا في الوسط الرياضي السعودي، خرج محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى المنتخب السعودي والهلال، معلنًا تمنيه استمرار ياسر المسحل في منصبه كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشرط تصحيح الأخطاء فقط.
- AFP
الخلاف حول قيمة الدعم
ليست مؤامرة لمساعدة الهلال يا النصر!.. سر استبعاد السوق الأوروبي من معركة "نسبة المشاهدة"
جدل كبير اشتعل في الشارع الرياضي السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بسبب نتيجة معيار "نسبة المشاهدة"، ضمن استراتيجية دعم أندية دوري روشن للمحترفين.
وأعلنت الرابطة السعودية المحترفة في بيانٍ رسمي، تفوق عملاق الرياض الهلال على غريمه التاريخي النصر؛ وذلك في معيار "نسبة المشاهدة"، ما أثار غضب جماهير العالمي التي أشعلت نظرية المؤامرة من جديد.
مزاعم مساعدة الهلال تتجدد: النصر محاصر بـ"غضب نسبة المشاهدة وثورة الوليد بن طلال".. والوعود المقدمة إلى كريستيانو رونالدو تثير التساؤلات!
يبدو أن الشارع الرياضي السعودي مُقبِل على أزمة جديدة؛ بسبب "البيان" الذي أصدرته الرابطة المحترفة، خلال الساعات القليلة الماضية.
نعم.. الرابطة السعودية المحترفة أعلنت نسب "دعم" أندية دوري روشن، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بناء على مجموعة من المعايير، سواء الرياضية أو التجارية والجماهيرية.
وما أعلنته الرابطة في بيانها، فتح المجال أمام عشاق نادي النصر مجددًا، للزعم بحصول الغريم التاريخي الهلال على "مساعدات خاصة"؛ مع تساؤلات بشأن الوعود التي قُدِمت للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عندما أعلن "تمرده" بسبب الميركاتو الشتوي الماضي.
مستقبل سالم الدوسري
بين سحب شارة القيادة وعرض الوليد بن طلال.. هيا يا سالم الدوسري فـ"لتجعل نهايتك في 2027 سعيدة"!
في صيف عام 2027، حين تُطلق صافرة نهاية المسابقات المحلية السعودية؛ لن يكون الأمر مجرد إسدال ستار على موسم رياضي جديد، بل ربما "المشهد الأخير" في رواية ملحمية لأحد نجوم المملكة.
الحديث هُنا عن سالم الدوسري، قائد نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ الذي طالما أدار الرؤوس بمرواغاته، وانتزع الآهات بإبداعاته فوق أرضية المستطيل الأخضر.
نعم.. سالم يقف الآن أمام العام الأثقل في مسيرته الكروية؛ حيث تحتضن بلاده بطولة كأس أمم آسيا على أراضيها، بينما ينتهي "عقده الشخصي" مع الفريق الهلالي يوم 30 يونيو 2027.