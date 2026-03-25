أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | سافيتش يستلم "الكرة الذهبية" في صربيا وكواليس جديدة عن إصابة الدوسري
سافيتش يحصل على "الكرة الذهبية" الصربية
قام الاتحاد الصربي لكرة القدم اليوم، الأربعاء، بتكريم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بجائزة "الكرة الذهبية الاستثنائية" الخاصة به، وذلك بسبب ما قدمه للبلاد على الجانب الرياضي خلال السنوات الماضية.
وتواجد مع نجم الهلال كل من ستراهينيا بافلوفيتش مدافع ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد السابق وأيك أثينا الحالي.
وقال الاتحاد الصربي إن منح سافيتش الجائزة، يأتي بعدما وصل إلى أكثر من 50 مباراة رسمية مع المنتخب، مما يعطي استمراريته ونجاحه على الصعيد الدولي.
التوزيع الجماهيري لنصف النهائي المحتمل
كشف الصحفي السعودي حامد القرني، عن موقف توزيع التذاكر في حالة تأهل الهلال لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال القرني إن توزيع المدرجات سيكون بالمناصفة 50% لجمهور كل فريق في ملعب الجوهرة الذي سيستضيف المباراة المحتملة.
الهلال يعلن تشخيص إصابة الدوسري
مدة غيابه غير معلومة .. تشخيص إصابة سالم الدوسري يثير الجدل في الهلال والمنتخب السعودي
لا تزال إصابة سالم الدوسري؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، التي تعرض لها في معسكر الأخضر الحالي، تثير الكثير من الجدل؛ فمن التساؤلات حتى توقيتها إلى السؤال حول تشخيصها الغامض.
انضم سالم الدوسري؛ قائد الهلال، يوم الأحد الماضي، إلى معسكر المنتخب السعودي المقام في جدة، حيث اليوم الأول للتجمع، استعدادًا لوديتي مصر وصربيا.
لكن قبلها بساعات، نشر التورنيدو صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، من داخل أحد مراكز الأشعة بمدينة جدة.
واكتفى التورنيدو وقتها بالتعليق: "الحمد لله على كل حال"، ليثير التكهنات حول موقفه من المعسكر الحالي، حتى جاء الإعلان الرسمي من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي..
أوضح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي أن نظيره في نادي الهلال قام بتزويده بتقرير طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لسالم على موضع إصابته في الركبة.
وعقب وصول اللاعب لمعسكر الأخضر، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني فحوصات سريرية له مع الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، لتؤكد جميعها حاجة الدوسري لبرنامج علاجي وتأهلي خلال الفترة الحالية.
بناءً على ذلك، قرر هيرفي رينارد؛ المدير الفني للصقور الخضر، استبعاد قائده من المعسكر الحالي، ليخوض فترة العلاج والتأهيل في ناديه بالعاصمة السعودية "الرياض".
سر رفض محترف نيوم الانضمام للهلال
"والدي عارض انتقالي للسعودية وسيموني إنزاجي اتصل بي".. محترف نيوم يكشف عن "شرط" جعله يرفض الهلال
كشف النجم الفرنسي الشاب ناثان زيزي، مدافع فريق نيوم الأول لكرة القدم، عن كواليس مهمة في انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
زيزي البالغ من العمر 20 سنة، انضم إلى نيوم في صيف عام 2025؛ قادمًا من صفوف نادي نانت الفرنسي، الذي مثّل جميع فئاته السنية.
وفي هذا السياق.. أكد النجم الفرنسي الشاب ناثان زيزي، مدافع فريق نيوم الأول لكرة القدم، أن والده كان رافضًا لفكرة انتقاله إلى الملاعب السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
وعن ذلك يقول زيزي في تصريحات لـ"فوت ميركاتو": "والدي رأى أن مغادرتي الملاعب الأوروبية في سن الـ20، والذهاب إلى المملكة العربية السعودية؛ أمرًا غير جيد".
وشدد المدافع الفرنسي على أنه كان مقتنعًا بهذه الخطوة؛ خاصة أنه لن يستمر طوال مسيرته الكروية، في الملاعب السعودية.
وأشار زيزي إلى أنه إذا أكمل عقده مع نيوم بالكامل، والذي يمتد حتى 30 يونيو 2030؛ سيبلغ وقتها 25 سنة تقريبًا، أي أنه سيكون في عمر مثالي للتألق في أوروبا.
وعلى جانب آخر.. فجّر النجم الفرنسي الشاب ناثان زيزي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أنه كان قريبًا من الانتقال إلى عملاق الرياض الهلال، قبل الذهاب إلى نادي نيوم.
وأوضح زيزي أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، أجرى مكالمة معه؛ لإقناعه بالانضمام إلى الزعيم، في الميركاتو الصيفي الماضي.
وأضاف: "المشكلة أن إنزاجي أخبرني؛ بأن الهلال يشترط لعبي لقاء واحد في كل مباراتين، وذلك بسبب العدد المحدد للاعبين الأجانب".
واعترف ناثان زيزي أن هذا الشرط؛ جعله يفضل الانتقال إلى نادي نيوم، بدلًا من الانضمام إلى الهلال.
نتائج قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة .. فيسيل كوبي ينتظر الهلال وقمة سعودية مرتقبة في نصف النهائي
قرارات تنظيمية جديدة في النخبة
ميزة خاصة للهلال و11 مباراة في 12 يومًا.. الاتحاد الآسيوي يحسم الموقف النهائي للنخبة!
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا عن اعتماد حزمة من القرارات التنظيمية الحاسمة بشأن الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها الجارية حيث تقرر تحويل مسار المنافسات في منطقة الغرب لتلعب بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بدلًا من نظام الذهاب والإياب التقليدي.
يأتي هذا القرار في ظل ضيق الأجندة والظروف الاستثنائية التي شهدتها المرحلة الماضية مما دفع الاتحاد القاري إلى حسم هوية البطل عبر تجمع كروي كبير تحتضنه مدينة جدة السعودية في شهر أبريل المقبل.
ومن المنتظر أن تشهد جدة مواجهات نارية تجمع صفوة أندية القارة الصفراء في صراع مباشر على اللقب القاري الأغلى في حلته الجديدة.
تفتتح مدينة جدة أبوابها لاستقبال كبار القارة يومي 13 و14 أبريل حيث تقام مباريات دور الستة عشر لمنطقة الغرب والتي أسفرت عن صدامات كلاسيكية مرتقبة.
يبرز في واجهة هذه اللقاءات المواجهة السعودية القطرية التي تجمع بين الهلال والسد في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول حيث يبحث كل فريق عن تأكيد زعامته القارية منذ البداية.
وفي مسار آخر يصطدم النادي الأهلي السعودي بنظيره الدحيل القطري في مباراة ستكون مسرحًا لصراع تكتيكي كبير بين نجوم الفريقين.
كما يشهد هذا الدور لقاء يجمع بين تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي في اختبار صعب للفريق الإماراتي الطامح للذهاب بعيدًا في البطولة.
وتكتمل صورة دور الستة عشر بلقاء يجمع بين الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي في مواجهة جماهيرية كبيرة ينتظرها عشاق الكرة في البلدين بالنظر إلى التاريخ العريق للفريقين في المنافسات الآسيوية.
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات في 25 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل وصافة الترتيب، بـ64 نقطة، كما تفوق على الأهلي، أمس، الأربعاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.