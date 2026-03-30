أخبار الهلال اليوم | غضب أزرق من عقوبة الأهلي .. ورد محمد الدعيع على جدل علي البليهي

"لا يتناسب مع استراتيجيتنا" .. مسؤول برابطة الدوري السعودي يصدم محمد صلاح

يبدو أن الطريق لم يعدد ممهدًا كما كان من قبل أمام خطوة انتقال المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول، إلى أحد أندية دوري روشن السعودي بنهاية الموسم الجاري، رغم أنه أصبح صفقة حرة.

نفي مفاوضات أتشيربي

أكد الصحفي الهلالي الموثوق سيف السيف أن مسؤولي الزعيم لم يدخلوا في مفاوضات مع فرانشيسكو أتشيربي؛ لاعب إنتر، نافيًا دخوله حسابات الزعيم.

وشدد السيف على أن كافة الأسماء المطروحة حاليًا على الساحة والتي يُزعم أن الهلال يفاوضات لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن الحديث عن ميركاتو الفريق دائمًا ما يشدت خلال فترات التوقف الدولي دون تحري الدقة.







