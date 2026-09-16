أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | مستقبل سيموني إنزاجي مهدد .. وكاليدو كوليبالي يلوم سالم الدوسري ويؤكد: اللاعبون السعوديون لا يتحدثون وهذا يضر الفريق!
أحداث مواجهة الغرافة
روبن نيفيش يرد الجميل في ليلة "ليست ديجافو" .. جهود الغرافة الاستفزازية تضيع ونظام الدوري السعودي يحرم الهلال من جوهرة
في وقت وقعت به غالبية الأندية السعودية في فخ الإجهاد والبدايات بالجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، أفلت الهلال وخرج بثلاث نقاط أولى خلال مواجهة الغرافة.
الزعيم استضاف الفهود يوم الثلاثاء، على استاد المملكة أرينا، في مباراة حسمها أصحاب الأرض لصالحهم بثنائية مقابل هدف وحيد.
عين على الحكم | تصرف مشين من سامرفيل وإسماعيل بن ناصر .. شكوك ضربة جزاء وطردان يشعلون قمة الهلال والغرافة وسط اشتباكات اللاعبين
شهدت النصف ساعة الأولى من مواجهة الهلال السعودي والغرافة القطري أحداثًا ساخنةً، على خلفية اشتباكات نشبت بين لاعبي الفريقين، تسببت في إشهار الحكم الإماراتي عمر آل علي للكروت الحمراء.
عقوبات واقعة نيفيش-جوتا .. وسامي الجابر يطالب النصراويين بالافتداء بالهلاليين
بسبب واقعة "روبن نيفيش – جوتا" والإشارة اللا أخلاقية .. عقوبات مغلظة على التعاون وكريستوف جالتييه
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، عدة قرارات خاصة بالجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2026-27، وعلى رأسها الواقعة التي شهدتها مواجهة الهلال والتعاون.
"انظروا إلى الهلاليين" .. سامي الجابر يستنكر رد فعل جماهير النصر بعد رباعية العين الإماراتي!
أثار سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، موجة واسعة من الجدل بتصريحاته التي قارن فيها بين ردود فعل جماهير الزعيم ونظيرتها في نادي النصر، عقب انطلاق مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة.
واستنكر سامر الجابر ما وصفه بـ "هدوء" المدرج النصراوي رغم السقوط المدوي أمام العين الإماراتي، في مقابل حالة الغضب التي انتابت الهلاليين رغم تحقيقهم النقاط الثلاث أمام الغرافة القطري.
مصير إنزاجي
بيب جوارديولا وآرني سلوت في الصورة .. إدارة الهلال تستغل التوقف الدولي لحسم قرارها بشأن مستقبل سيموني إنزاجي!
بدأت رياح التغيير تهب بقوة داخل أروقة نادي الهلال السعودي، حيث كشفت تقارير صحفية موثوقة عن وضع مستقبل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي تحت مجهر الإدارة الرياضية.
تأتي هذه التحركات في أعقاب الهزة الفنية التي تعرض لها الفريق بالخسارة المفاجئة أمام نيوم في دوري روشن السعودي والفوز الهزيل على الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، مما دفع المسؤولين لفتح ملف الجهاز الفني وتقييم المرحلة المقبلة بدقة متناهية.
كوليبالي يتحدث عن سالم الدوسري وحسان تمبكتي: اللاعبون السعوديون لا يتحدثون!
أوضح المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي أن المشكلة التي يواجهها في التعامل مع بعض اللاعبين السعوديين داخل الملعب هي قلة الحديث، وهو ما يؤثر على التواصل بينهم ومن ثم تلقي الفريق الأهداف.
وفي كوليبالي في بودكاست: "الحديث بين اللاعبين يجنب الفريق استقبال الأهداف، البعض لا يعلم ذلك، لكنه مهم جدًا داخل الملعب. اللاعبون السعوديون مثلًا جيدون جدًا، لكنهم لا يتحدثون أحيانًا، عندما ألعب ضدهم في التدريبات ألاحظ ذلك. أحيانًا ألومهم على ذلك وأقول لهم (اليوم لم تتحدثوا معي)، التواصل مهم حتى وإن كان بلهجة عنيفة، فبإمكانهم مخاطبتي بعنف أيضًا".
وانتقل أسد التيرانجا لتوجيه نصيحة لزميله حسان تمبكتي، موضحًا: "عليه أن يواصل العمل، وأن يؤمن بأنه قادر على أن يصبح أحد أعظم اللاعبين في السعودية، حسان يملك الموهبة، لكنني أقول له إن الموهبة لا تكفي".
أما عن شخصية قائد الهلال سالم الدوسري، فقد وصفه كوليبالي بـ"الانطوائي"، كاشفًا حديث دار بينهما من قبل: "هو لا يريد أن يظهر مشاعره للناس، لا يتحدث كثيرًا ويريد البقاء بمفرده، لكن عندما تتعرف عليه، تجده رجل رائع ولاعب جيدًا جدًا، بل هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ السعودية".
وأضاف: "ذات مرة قلت له (لماذا لا تتحدث مع أحد؟ الجميع هنا يحبك)، فأخبرني عن انشغاله بالتفكير في تحقيق الأرقام القياسية مع المنتخب السعودي وتحقيق لقب أفضل لاعب في آسيا)، فأكدت له إنني سأمنحه الكرة داخل الملعب حتى وإن لم يكن عليّ أن أفعل، كي أساعده على تسجيل الأهداف، لكنني قلت له (إن كنت لا تريد ألا تدافع، حسنًا! إلا أنني سأقتلك لو لم تحرز الأهداف)".
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