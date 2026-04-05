أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | تصرف غريب من سيموني إنزاجي يفاجئ تيو هيرنانديز أمام التعاون .. وانتقادات لياسين بونو
الهلال يعاني أمام التعاون .. وكانسيلو يبدع في إسبانيا
التعاون يستدعي "شبح" نجم الهلال السابق: خطأ واضح يا إنزاجي .. وخطوة أولى لميتي نحو حلم "اللاعب الشامل"!
بين الإصابات والغيابات، خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بتعادل مثير مع التعاون بنتيجة (2-2)، على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وتقدم محمد قادر ميتي بهدف للهلال في الدقيقة 43، ثم رد أندريه جيروتو بثنائية التعاون في الدقيقتين 55 و67، قبل أن يوقع ماركوس ليوناردو على إنقاذ نقطة الهلال، في الدقيقة 77.
ورفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة، ليحتل وصافة ترتيب دوري روشن، بفارق الأهداف عن الأهلي "الثالث"، مع التواجد خلف النصر "المتصدر" بـ70 نقطة، بينما يأتي التعاون خامسًا بـ46 نقطة.
الظروف تتكالب ضد الهلال .. جواو كانسيلو "نجم موقعة ميتروبوليتانو" يعاقب الزعيم على الخطأ الذي لا يغتفر
دعنا نعترف أن الموسم الجاري واحد من المواسم الغريبة التي يمر بها الهلال في السنوات الأخيرة من ناحية "القرارات الخاطئة" .. قل إن معه ندرك قيمة فهد بن نافل على مقعد الرئاسة بدلًا من نواف بن سعد أو ثُقل المدرب البرتغالي جورج جيسوس مقارنة بالإيطالي سيموني إنزاجي، قل ما شئت لكن النتيجة واحدة؛ "الظروف تتكالب ضد الهلال"!
الزعيم بالأمس ابتعد خطوة جديدة عن صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، متعثرًا بالتعادل أمام التعاون بثنائية لكل منهما.
لكن بعيدًا عن أحداث المباراة ككل، والتي استعرضناها في هذا التقرير، دعنا نركز على أزمة الظهيرين في الهلال، التي تتضخم بالتزامن مع تألق لاعبه المعار إلى برشلونة البرتغالي جواو كانسيلو
تعليق إنزاجي على الرحيل .. وغضب من مالكوم ونيفيش
"كسب المال أمر ممتع" .. إنزاجي يعلق على شائعات ترك الهلال من أجل إيطاليا
لن يكون سيموني إنزاجي المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي. فقد كان اسمه من بين الأسماء العديدة المطروحة لخلافة جينارو جاتوزو، نظراً للأداء الممتاز الذي قدمه في إيطاليا خلال السنوات الماضية مع لازيو وإنتر. لكن المدرب نفسه، الذي يعمل حالياً مع الهلال، سارع إلى نفي أي شائعات محتملة حول توليه منصب المدرب للمنتخب الإيطالي، على الأقل في المدى القريب.
تصرف "لا أخلاقي" من مالكوم تجاه لاعب التعاون .. و"4 مخالفات لروبن نيفيش تستوجب العقوبة"
شهدت مواجهة الهلال والتعاون بالأمس، بعد اللقطات الجدلية من ثنائي الزعيم البرازيلي مالكوم والبرتغالي رون نيفيش، دفعت الكثيرون للهجوم على الأول والمطالبة بمعاقبة الثاني.
"استعدوا النصر بطل الدوري": توقع بحسم اللقب أمام الهلال .. ونجم الزعيم يستغل هاتفه للاعتراض على حكام التعاون!
فارق الصدارة يتسع مجددًا، وباتت جماهير النصر تحلم بمعانقة المجد أخيرًا، بعد سنوات من الغياب، بعد تعثر الهلال أمام التعاون، في الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.
في تلك الجولة، حقق النصر فوزًا عريضًا على النجمة، بنتيجة (5-2)، كما فاز الأهلي على ضمك (3-0)، بينما تعادل الهلال مع التعاون (2-2)، ليشتعل السباق، ويواصل رفاق كريستيانو رونالدو، التغريد في الصدارة، مع اتساع الفارق لخمس نقاط، مع تبقي سبع جولات على نهاية موسم 2025-2026.
مباراة الهلال والتعاون، التي أدارها طاقم تحكيم برتغالي، شهدت الكثير من اللقطات الجدلية، والتي تحدث عنها نجم الزعيم، روبن نيفيش، بعد مشاهدة اللقطة عبر هاتفه.
مطالب بالتحقيق في إصابات لاعبي الهلال .. وهجوم على إدارة النادي
فيديو | "لا أقصد سالم الدوسري" .. مقترح بالتحقيق في إصابات اللاعبين بالمنتخب السعودي ورد طريف من وليد الفراج!
طالب الإعلامي السعودي عبد الله فلاته، بالتحقيق في التقارير الطبية للاعبين المصابين عند استدعائهم إلى المنتخب، مؤكدًا أنه لا يقصد بحديثه سالم الدوسري نجم الهلال.
وظهرت خلال الأيام الأخيرة، بعض التشكيكات حول إصابة الدوسري مع المنتخب السعودي، والتي أبعدته عن مواجهتي الفريق الوديتين أمام مصر وصربيا في التوقف الدولي الأخير.
فيديو | "إقالتكم تتم في هذه الحالة" .. هجوم على إدارة الهلال بسبب الجماهير ومطالب بالتعلم من النصر
وجه الناقد السعودي محمد الشيخ، رسالة قوية إلى إدارة نادي الهلال، بسبب أسعار التذاكر المرتفعة لحضور المباريات فيما تبقى من الموسم الحالي 2025/2026.
وخلال حديثه عبر برنامج "أكشن مع وليد" قال الشيخ إنه على الهلال التعلم من إدارة النصر، وطريقة تعاملها مع الجمهور في الفترة الأخيرة، مما انعكس بالإيجاب على الفريق.
تصرف غريب من إنزاجي مع تيو هيرنانديز
أثار الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، استغراب الكثيرين على إثر تصرفه تجاه الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز، في الدقيقة 81 من عمر مواجهة التعاون.
في تلك الدقيقة كان قلب الدفاع علي لاجامي يستعد للدخول كبديل، بينما تيو يهم بتنفيذ رمية تماس، ليُفاجأ بإنزاجي من خلفه يستخلص الكرة منه بهدف الانتظار لحين إجراء التبديل، ووسط علامات الاستغراب على وجه الفرنسي، استجاب لمدربه.
انتقاد بونو بسبب رميات التماس
انتقد الإعلامي الرياضي خالد الشنيف تعامل ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال، وطالبه بالتعلم من ميلسون؛ نظيره في التعاون.
وقال الشنيف: "بونو نتغنى به، هو حارس عظيم وواحد من الأفضل في العالم، لكن منذ الموسم الماضي أخطاؤه كثرت، وتعامله مع رميات التماس أصبح غريبًا، لكن انظروا إلى تعامله معها مقارنة بميلسون".
وأضاف: "بونو يتأخر على خط المرمى أثناء تنفيذ رميات التماس، والنتيجة استقبال مرماه لهدف، على العكس ميلسون يخرج لاستلام الكرة".