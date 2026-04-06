أخبار الهلال اليوم | ملف النفقات يحرج الزعيم وجمهوره يخذله .. وعودة سالم الدوسري مع غياب كريم بنزيما
نحس بنزيما .. وتحذير من روبن نيفيش
البداية الصادمة تتكرر: على طريقة كريستيانو رونالدو والنصر.. كريم بنزيما قد يتحوّل إلى "الصفقة النحس" في الهلال
ي لغة كرة القدم، يُقال إن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها؛ إلا أن كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، قرروا صياغة القاعدة بأسلوب مختلف.
الصياغة الجديدة لكبار دوري روشن السعودي، في لغة كرة القدم؛ هي: "لكي تحمي الصدارة.. عليك أن تجلب ملكًا".
نعم.. هذا ما فعله نادي النصر في يناير 2023، عندما تعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ قبل أن يكرره عملاق الرياض الآخر الهلال في شتاء 2026، بضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
لكن يبدو أن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، داخل النصر والهلال.
احذر يا الهلال من روبن نيفيش .. سيناريو محمد صلاح ليس ببعيد!
لا يختلف اثنان على القيمة الكبيرة التي أضافها "العازف" البرتغالي روبن نيفيش، منذ قدومه إلى الهلال، والذي شكل ثنائية رائعة مع سيرجي سافيتش، جعلت الجماهير تثق بأن وسط ميدان الزعيم "في أمان"، فضلًا عن أدواره الدفاعية، وتفننه في إحراز الأهداف بطرق رائعة.
ولكن، أمر غريب أصاب روبن نيفيش، وكأنه يصرّ على إخراج نفسه من الملعب، فهو لم يتوقف عن إثارة الجدل، بتصريحاته الهجومية ضد الحكام، والحديث عن عدالة المنافسة.
البرتغالي الذي قال عند مجيئه "لم نأتِ إلى السعودية من أجل التقاعد"، والذي خرج في أكثر من مناسبة للدفاع عن دوري روشن، بات يتحدث كثيرًا عن "أزمات" عدالة المنافسة، وكأننا نشاهد نسخة أخرى من نيفيش.
لنسلط الضوء قليلًا على الوجه الآخر لروبن نيفيش، وما يؤكد أن تصريحاته بعد مباراة التعاون، لم تكن وليدة الصدفة، وإنما استمرارًا لمسلسل الجدل الذي يثيره وسط الهلال..
- AFP
شكوى الحمدان "منظورة"
أوضحت مصادر صحيفة "الرياضية" أن شكوى الهلال ضد لاعبه السابق عبدالله الحمدان، الذي انتقل للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي، لا تزال منظورة أمام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
الهلال كان قد شكى اللاعب في أوائل فبراير الماضي، متهمًا إياه بفسخ عقده مع النادي في الميركاتو الشتوي الماضي دون سبب مشروع، ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح.
الحمدان كان قد قام بفسخ عقده مع الزعيم قبل نهايته بـ48 ساعة، كونه ينتهي بنهاية الميركاتو الشتوي، ما كان يعرقل انتقاله للنصر، في وقت يبحث به عن المشاركة قبل أشهر قليلة من كأس العالم 2026.
ملف النفقات يحرج الهلال .. وجمهوره يخذله كذلك
وسط سخرية نصراوية وشكوى أهلاوية .. 172 مليون يورو تفتح النار على إنزاجي!
في إنجلترا، يتحدثون عن الميركاتو "الضخم" الذي أجراه ليفربول، في الصيف الماضي، الذي تجاوز الـ500 مليون يورو، والحصيلة موسم كارثي مع المدرب الهولندي آرني سلوت، ويبدو أن الهلال يسير أيضًا في ذلك الاتجاه.
ضربة معلم "نصراوية" تحرج الهلال: إغراء الأهلي ووعد كونسيساو لا يكفي .. وتحميل الرابطة مسؤولية "الحضور الجماهيري"!
"أين الجماهير؟".. سؤال بات يتكرر بقوة في الآونة الأخيرة، خاصة وأننا نشاهد أجزاء كبيرة من المدرجات خاوية، في مباريات الفرق الكبرى، وسط المناداة بأزمة ارتفاع أسعار التذاكر، رغم دخول مرحلة الحسم، سواءً في دوري روشن السعودي أو البطولات الآسيوية.
النصر كسر القاعدة "مؤخرًا"، بينما ذكر بأن الهلال خاض مواجهة التعاون، وسط حضور أقل من 50% من سعة المدرج، في المملكة أرينا، وكذلك الأهلي الذي بات يبحث عن حلول "غير تقليدية"، لتشجيع الجماهير على الحضور، وأيضًا الاتحاد، الذي أعرب مدربه سيرجيو كونسيساو، عن شعوره بـ"الألم" تجاه الغياب الجماهيري.
أخبار المصابين
جاهزية سالم الدوسري وسلطان مندش للخلود
شارك سالم الدوسري؛ قائد الهلال، وزميله سلطان مندش في التدريبات الجماعية اليوم، بعد غيابهما خلال الأيام الماضية، على إثر الإصابات التي تعرضا لها في بداية التوقف الدولي الأخير.
ومن المقرر أن يكون الدوسري ومندش جاهزين للمشاركة أمام الخلود، في المباراة المقرر لها الثامن من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن.
بنزيما وبوابري تحت التقييم بعيدًا عن التدريبات الجماعية
على جانب آخر، يواصل الثنائي كريم بنزيما وسايمون بوابري، برنامجهما التأهيل، بعد إصابتهما مؤخرًا أيضًا.
بوابري كان قد أصيب خلال التوقف الدولي الأخير مع المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا، فيما عانى بنزيما من بعض الآلام قبل مواجهة التعاون الأخيرة.
وقد ادى بنزيما اليوم، تدريبات لياقية متنوعة، فيما واصل بوابري برنامجه في صالة الإعداد البدني، بجانب بعض التدريبات اللياقية باستخدام الكرة.
اقتراح صفقة تبادلية من أجل صلاح
"الحل المثالي للجميع": اقتراح إنجليزي ينقل صلاح إلى الهلال في صفقة تبادلية مع ليفربول!
"أين سيذهب محمد صلاح؟"، لعلّه سيكون السؤال الأبرز في فترة الميركاتو الصيفي المُقبل، بعدما أعلن النجم المصري عن قراره بإسدال الستار على مسيرة "9" أعوام تاريخية في ليفربول، والرحيل نهائيًا عن قلعة الأنفيلد.
صلاح إلى دوري روشن؟.. سؤال طُرح بقوة في الأوساط العالمية، قوبل بردود أفعال "سعودية" مفاجئة، إلا أنه لا يزال خيارًا مرشحًا بقوة، مع إمكانية المنافسة مع الدوريين الإيطالي والأمريكي.
بعد الغضب المصري .. رسالة سعود الصرامي إلى محمد صلاح ودونجا وأحمد عفيفي: لا للفجور في الخصومة
تراجع الإعلامي الرياضي السعودي سعود الصرامي عما قاله في حلقة الأمس من برنامج "ملاعب" الإذاعي بشأن المصريين العاملين دوري روشن وكذلك محمد صلاح؛ نجم ليفربول، مقدمُا اعتذاره على وجه التحديد لنبيل عماد "دونجا"؛ محترف النجمة، والمحلل الفني أحمد عفيفي.