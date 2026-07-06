أخبار الهلال اليوم | التمهيد لرحيل سالم الدوسري .. وراتب سيموني إنزاجي يثير الجدل

قضية بالوجون تلقي بظلالها على دوري روشن .. "السعودية الوحيدة التي لم تندهش والهلال دفع ثمن قرار مشابه من قبل"

بينما يضرب العالم كفًا على كف بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون في كأس العالم 2026، هناك صراع آخر دائر في السعودية بشأن ما عاناه الأندية من مثل تلك القرارات في دوري روشن.

"برتغالي يخرج سالم الدوسري من الهلال"!.. الوليد بن طلال يجهز لصفقة عالمية في الصيف الحالي

كثف مجلس إدارة نادي الهلال من تحركاته، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي يقوده المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

وعانى الهلال مع إنزاجي، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ حيث اكتفى بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع خسارة جميع البطولات الأخرى.







