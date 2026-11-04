أخبار الهلال اليوم | "عدم انضباط" سالم الدوسري يثير الاستغراب .. وجدل حول مكان ديربي النصر

الهلال يصرف النظر عن برونو

قالت شبكة "توك سبورت" البريطانية، إن الهلال لن يجدد اهتمامه بالتعاقد مع برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد في يناير المقبل.

الهلال كان قريبًا من ضم صانع الألعاب البرتغالي في الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تنجح، لتظهر الأنباء من جديد حول صفقة محتملة في الميركاتو الشتوي، بسبب الأزمة التي يعيشها اللاعب حاليًا في أولد ترافورد، ولكن الزعيم ليس مهتمًا بضمه.

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