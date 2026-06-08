أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | قلق بشأن قضية لاعب الزعيم السابق .. وحارس النصر يستفز الموج الأزرق
جديد قضية رينان لودي
"ما يحدث خلف الكواليس مرفوض" .. تحذيرات مع اقتراب إعلان فيفا قراره في قضية رينان لودي ضد الهلال
أكد المحامي الدولي السعودي أحمد الشيخي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقترب من إعلان قراره في قضية اللاعب البرازيلي رينان لودي؛ ظهير أتلتيكو مينيرو، ضد ناديه السابق الهلال خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه أثار بعض الجدل برسالته.
في سبتمبر 2025، فاجأ الهلال جماهيره بإعلان مغادرة الظهير البرازيلي للعاصمة السعودية "الرياض" متجهًا لبلاده، بعد إرسال خطاب رسمي للنادي يفيد بفسخ عقده من جانب واحد.
حينها أكد الهلال عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد لودي، لكن الأخير أوضح أنه اتخذ قراره بعد إخطاره من قبل النادي برفع اسمه من القائمة المحلية على أن يقتصر قيده على القائمة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال النخبة، وهو ما لم يعجبه.
لودي يتسلح في قضيته ضد النادي السعودي بحماية فيفا للاعبين في وقت يرى به أن الهلال يحرمه من مواصلة مشواره بمشاركة منتظمة، فيما يتسلح الزعيم بتسرع اللاعب في فسخ العقد، بينما لم تكن فترة القيد في السعودية قد أغلقت أبوابها بعد.
مصير داروين نونيز
العودة إلى ليفربول .. مفاجأة داروين نونيز في انتظار إنهاء عقده مع الهلال!
بعد فترة قصيرة لم تكلل بالنجاح مع الهلال، بات الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، يبحث عن محطته الجديدة، في ظل التقارير الواردة بشأن تفاوض إدارة الزعيم معه على إنهاء عقده بالتراضي.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن داروين نونيز الذي يمر بفترة صعبة مع الهلال، بات يرغب في العودة إلى ليفربول، على الرغم من ارتباط اسم اللاعب بوجهات محتملة في برشلونة وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.
لماذا لا يعتبر سامي الجابر أسطورة؟
"فاشل ووهمي وهذا نجم الهلال الأول" .. ماجدونا ليس السبب الوحيد لرفض وصف سامي الجابر بـ"الأسطورة"!
الهدّاف الأول للهلال، وثاني هدافي المنتخب السعودي عبر تاريخه، مسيرة حافلة بجميع الألقاب الممكنة، محليًا وآسيويًا، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصفه بالأسطورة، ولكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا لدى البعض داخل المملكة، من أجل الاعتراف بهذا الأمر.
ذلك هو سامي الجابر، النجم الذي مثّل الهلال على مدار حوالي 14 عامًا، وشارك مع المنتخب السعودي في أربع نسخ متتالية في كأس العالم، ويعد أحد هدافي العرب في المونديال، ولكن ربما ظُلم بسبب نقطة واحدة، وهي "المقارنة".
إذا ما كان الحديث عن وصف سامي الجابر بـ"الأسطورة"، على الفور تأتي المقارنة، وبالطبع يكون عملاق النصر، ماجد عبد الله، في المقام الأول، ليتم رفض وضع قائد الهلال السابق في خانة الأساطير، ليس فقط بسبب "ماجدونا"، وإنما لنجوم آخرين أيضًا.
لماذا رفضوا وصف سامي الجابر بـ"الأسطورة" رغم تاريخه العريض؟
أمير الرياض يحتفي بالهلال
استقبل أمير منطقة الرياض اليوم الإثنين، أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة نواف بن سعد، لتهنئتهم بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-26.
وكان الزعيم بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي قد حقق لقب وحيد في الموسم المنقضي بالتتويج بلقب الكأس الغالية على حساب الخلود، الذي وصل للنهائي لأول مرة في تاريخه.
حارس النصر يستفز الهلال
استفز مبارك البوعينين؛ حارس مرمى النصر، جمهور الهلال عند سؤاله عن ديربي الفريقين في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي 2025-26.
وكان الزعيم قد خطف نقطة التعادل في الديربي بالدقائق الأخيرة، ليحرم النصر من التتويج، الذي حسمه في الجولة الأخيرة أمام ضمك.
وقال البوعينين: "صحيح أننا خسرنا أمام الهلال، لكننا نحن أبطال الدوري"، ثم أشار إلى الكاميرا بالرقم 1 مستفزًا جماهير الغريم التقليدي.
أحمد البحري: رفضت الانتقال للهلال
أكد أحمد البحري؛ لاعب الاتفاق والشباب والنصر الأسبق، أنه كان قريبًا من الانتقال للهلال في عام 2005، لكنه رفض في الأخير.
البحري أوضح في بودكاست "نبض طويق" إلى أن خطف أنظار الهلال خلال فترة وجوده بالاتفاق، تحديدًا بعد أحد معسكرات المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2006 إلا أنه تراجع عن تلك الخطوة في ظل تمسك مسؤولي الزعيم بالحصول على خدماته على سبيل الإعارة فقط وليس شراء نهائي، وهو الأمر الذي كان يرفضه بشكل قاطع.