أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | غضب ضد روبن نيفيش بداعي تشكيكه في عقيدة جمهور التعاون .. وأنجي بوستيكوجلو يستاء من مقارنات النصر بالزعيم
توابع واقعة روبن نيفيش المؤسفة
أصداء واقعة جوتا في مباراة الهلال والتعاون | نجم الأهلي يستاء: انشروا الإسلام بأفضل طريقة.. وإعلامي يرد: عاقبوا روبن نيفيش فالمساس بالعقيدة مرفوض!
لا تزال أصداء الواقعة المؤسفة التي جمعت بين البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، وجمهور التعاون، مستمرة وسط رفض الجميع تقريبًا في الوسط الرياضي السعودي ما حدث، إلا أن كذلك هناك من يطالب بمعاقبة اللاعب على رد فعله!
ذكروه بجوتا: جماهير التعاون تكمل أسبوع نيفيش الصعب بعد غضب الهلاليين .. "الرب ينظر إليكم"!
لم تكن ليلة سهلة على روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، الذي تألق في مواجهة التعاون، ليأتي الردّ من المدرجات بأغرب طريقة ممكنة.
ما بين "هاتريك" جابرييل مارتينيلي، وثنائية أولي واتكينز، كان روبن نيفيش أيضًا، أحد نجوم الهلال في ليلة اكتساح التعاون بنتيجة (6-0)، في بريدة، ضمن حساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".
تحليل مواجهة التعاون .. وحقيقة رفض حمدالله خوض المباراة
هاتريك مارتينيلي يزيد أرق أرتيتا .. وإذلال التعاون ينذر سالم الدوسري: "سيناريو أسطورة الهلال في انتظارك"!
مباراة؟ لا، بل أشبه بحصة تدريبية، حقق فيها الهلال انتصارًا عريضًا على التعاون، بنتيجة (6-0)، في بريدة، ضمن حساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".
سداسية هلالية مع الرأفة، جاءت بتوقيع جابرييل مارتينيلي (هاتريك د18 و43 و50)، وأولي واتكينز (هدفين د9 و53)، وسلطان مندش (د75).
"رفض اللعب ضد الهلال" .. حقيقة اتهام مدرب التعاون لعبدالرزاق حمدالله بالتمرد
وسط كم الجدل الموجود بالجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2026-27، فرض المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ محترف التعاون، نفسه على الساحة، وسط أنباء تمرده على السكري قبل مواجهة الهلال.
سخرية نصراوية
فيديو | "نتمنى مؤامرة تجلب لنا سامرفيل وواتكينز" .. سخرية نصراوية من وجود مخطط لتدمير الهلال!
يؤمن الناقد الرياضي السعودي عدنان جستنيه، بوجود مؤامرة ضد الهلال في الفترة الأخيرة، مستشهدًا برحيل الجناح البرازيلي مالكوم عن صفوف الفريق.
مالكوم غادر الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة منتقلًا للجزيرة الإماراتي، وذلك في صفقة انتقال حر، مما أثار حالة من الجدل في الرأي العام السعودي.
بوستيكوجلو يستاء من مقارنات النصر بالهلال
أعرب الاسترالي أنجي بوستيكوجلو؛ المدير الفني للنصر، عن استيائه من المقارنات المستمرة بين نتائج العالمي وغريمه الهلال، موضحًا أن ضغط المباريات في دوري روشن السعودي صعب.
أحد الصحفيين قال لمدرب العالمي بالأمس، عقب التعادل أمام الخليج ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي: "الهلال يفوز رغم ضغط المباريات"!
وجاء رد بوستيكوجلو: "كل أسبوع تتحدثون عن الأمر نفسه، رغم أن الهلال خسر أمام نيوم وهو يمتلك العديد من اللاعبين، لكن الهلال لعب يومي الجمعة والإثنين وهذا أمر مستحيل، فلا يهم عدد اللاعبين الذين تملكهم، إنهم بشر في النهاية، الظروف لا تسمح لهم باللعب، ولا يهم من تملك من اللاعبين، لكن يمكنك أن تطرح السؤال نفسه كل أسبوع".
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