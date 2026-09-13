أخبار الهلال اليوم | غضب ضد روبن نيفيش بداعي تشكيكه في عقيدة جمهور التعاون .. وأنجي بوستيكوجلو يستاء من مقارنات النصر بالزعيم

أصداء واقعة جوتا في مباراة الهلال والتعاون | نجم الأهلي يستاء: انشروا الإسلام بأفضل طريقة.. وإعلامي يرد: عاقبوا روبن نيفيش فالمساس بالعقيدة مرفوض!

لا تزال أصداء الواقعة المؤسفة التي جمعت بين البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، وجمهور التعاون، مستمرة وسط رفض الجميع تقريبًا في الوسط الرياضي السعودي ما حدث، إلا أن كذلك هناك من يطالب بمعاقبة اللاعب على رد فعله!

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لم تكن ليلة سهلة على روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، الذي تألق في مواجهة التعاون، ليأتي الردّ من المدرجات بأغرب طريقة ممكنة.

ما بين "هاتريك" جابرييل مارتينيلي، وثنائية أولي واتكينز، كان روبن نيفيش أيضًا، أحد نجوم الهلال في ليلة اكتساح التعاون بنتيجة (6-0)، في بريدة، ضمن حساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".