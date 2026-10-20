أخبار الهلال اليوم | كواليس المحاولة الإيطالية لخطف سيموني إنزاجي وتسريب اسم "الأفضل في آسيا"

ورطة للهلال أم انتهاء لأزمة الشرط الجزائي.. يوفنتوس يضع إنزاجي على رأس أولوياته!

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة إدارة نادي يوفنتوس في التعاقد مع سيموني إنزاجي المدير الفني الحالي لنادي الهلال السعودي ليتولى تدريب الفريق بداية من شهر يونيو المقبل لتصحيح المسار الفني.

وأكد الصحفي الإيطالي إدواردو ميكا عبر حسابه الشخصي أن إدارة النادي الإيطالي معجبة بشدة بإنزاجي وتضعه كخيار رئيسي للمرحلة المقبلة بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.

وأوضح الصحفي أن هناك تواصلًا مبدئيًا حدث بين الطرفين منذ نحو عام ونصف لجس النبض ومعرفة مدى قابلية المدرب لتولي المهمة.

ورغم تفضيل قطاع واسع من الجماهير لعودة المدرب التاريخي أنطونيو كونتي إلا أن اسم إنزاجي يظل مطروحًا بقوة على طاولة الإدارة كأحد أهم الأسماء القادرة على إنقاذ الفريق وإعادته لمنصات التتويج.







