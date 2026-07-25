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Karim Benzema Al-Hilal 2026Getty
هيثم محمد

أخبار الهلال اليوم | بنزيما يرد على أنباء القيد الآسيوي وانفراجة في مستقبل نونيز

الهلال
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 25 يوليو 2026

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • بنزيما يرد على أنباء القيد في آسيا فقط

    رد مهاجم الهلال كريم بنزيما على التقارير المنتشرة بخصوص وجود تفكير من قبل الجهاز الفني للزعيم لقيد النجم الفرنسي فقط في القائمة الآسيوية.

    وكتب الفرنسي تعليقًا على منشور في إنستجرام قال إن بنزيما سيتعرض لما تعرض له داروين نونيز الموسم الماضي سخر فيه من تلك النظرية.

    وقال بنزيما: "هذا يمكن أن يحدث في أحلامك فقط".



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  • بشكتاش يقترب من نونيز

    كشف "ساشا تافولييري" عن اقتراب داروين نونيز من حسم انتقاله من صفوف الهلال إلى بشكتاش التركي خلال الانتقالات الجارية.
    وقال الصحفي الشهير إن المهاجم الأوروجوياني قريب من اتفاق شخصي مع العملاق التركي، وانتقاله سيكون بصفة الإعارة الموسمية.


  • جديد سوق الانتقالات

    "كان خيار النصر ولكن" .. الهلال يحلم بالتعاقد مع لويس دياز

    خرجت أنباء إعلامية تتحدث عن وجود رغبة من قبل الهلال للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ وكولومبيا لويس دياز في سوق الانتقالات الحالية. اقرأ هنا.


    «كل الطرق تؤدي إلى الرياض» .. غضب إيطالي من إعلان الزعيم عن سمرفيل

    إعلان "الزعيم" عن أحدث صفقاته يثير غضب الجمهور الإيطالي، وتحديدًا في روما. اقرأ هنا.


    "يايسله طار" .. أنباء عن رفض المدرب الألماني عرض الأهلي وتفاوضه مع الهلال

    فجر الإعلامي السعودي الشهير محمد البكيري مفاجأة كبرى بخصوص مستقبل مدرب الأهلي ماتياس يايسله ولمح إلى رحيل وشيك للألماني عن صفوف بطل آسيا. اقرأ هنا.


    نيتو معروض على الهلال

    ذكر الصحفي الإيطالي "جيانلويجي لونجاري" أن بيدرو نيتو، جناح تشيلسي، قد تم عرضه على الهلال من أجل دعم صفوفه في السوق الحالية.

    وقام وكيل اللاعب جورج مينديش بعرض اللاعب على إدارة الزعيم حسبما نقل لونجاري في الساعات الماضية.





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  • تقديم سمرفيل وإعجابه بقميص الهلال

    قدم الهلال رسميًا لاعبه الجديد كريسينسيو سمرفيل على هامش معسكر الفريق الإعدادي الأوروبي بالنمسا الحالي تحضيرًا للموسم الجديد.

    وظهر الجناح الشاب في فيديو مع القميص الأبيض الاحتياطي الجديد لموسم 2026-2027 وأبدى إعجابه بالقميص لدرجة رغبته في منحه كهدية لزوجته.



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