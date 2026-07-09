أخبار الهلال اليوم | برشلونة يقترض من أجل نجم الزعيم .. ومالكوم على أعتاب أوروبا!

انطلقت اليوم الخميس، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2026-2027.

وانتشرت على حسابات جماهير نادي الهلال مقاطع من التدريبات البدنية الشاقة في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وكان الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، قد وضع خطة معسكر إعداد الفريق الخارجي في النمسا، والذي سيبدأ في 15 من يوليو الجاري، ويخوض خلاله الزعيم 4 وديات أمام شتورم جراتس النمساوي، صن داونز الجنوب أفريقي، مولودية الجزائر والأهلي القطري أيام 19، 24، 29 من يوليو الجاري والثالث من أغسطس المقبل، على الترتيب.

الهلال يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من نتائج الموسم المنصرم، والذي خسر خلاله الفريق لقب دوري روشن السعودي لصالح الغريم الأزلي النصر، وودع دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما اكتفى بحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.



