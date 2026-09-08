أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | ضربة صادمة لحمد الله قبل مواجهة الزعيم وحقيقة إقالة سيموني إنزاجي
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حقيقة إقالة إنزاجي
بدأ الحديث يعود من جديد في وسط الإعلام الهلالي، عن إمكانية رحيل سيموني إنزاجي عن تدريب الفريق، بعد الخسارة الأخيرة أمام نظيره نيوم في دوري روشن السعودي.
الإعلامي جلال الزهراني كشف عن صحة هذا الأمر، وقال:"لم تتم مناقشة موضوع إقالة إنزاجي حتى الآن".
صدمة حمد الله
أعلن نادي التعاون السعودي بشكل رسمي، عن إصابة لاعبه عبد الرزاق حمد الله، وغيابه عن مباراة الحزم في الجولة السادسة من دوري روشن لموسم 2026/2027.
وقال التعاون في بيانه:"حمد الله يغيب بسبب إصابة في العضلية الخلفية، وهو الآن يحتاج لفترة علاج تصل إلى 7 أيام".
ومع إقامة مباراة الهلال والتعاون يوم 12 سبتمبر الجاري، أصبح من الحكم المؤكد غياب حمد الله عن صفوف التعاون في المواجهة المرتقبة.
موقف بونو وسامرفيل
كشف الصحفي عبد الإله المرحوم، عن آخر تطورات الحالة البدنية للثنائي ياسين بونو وكريسنيسيو سامرفيل، ومدى قدرتهما على المشاركة ضد التعاون في الجولة القادمة من بطولة الدوري.
وقال الإعلامي السعودي عن الثنائي:"يخضع بونو وسامرفيل لفحوصات طبية اليوم، من أجل تحديد مدى قدرتهما على اللعب ضد التعاون".
بونو ينافس على أفضل حارس في العالم
أنباء سارة لياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال، بعد دخوله في قائمة الترشيحات للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2026، بسبب مستوياته المبهرة مع الزعيم ومنتخب المغرب.
ومن المقرر أن يتنافس بونو على الجائزة مع كل من : أوناي سيمون، دافيد رايا، جوان جارسيا، تيبو كورتوا، جريجور كوبل، إيميليان مارتينيز، إدوارد ميندي، ماتفي سافونوف وفوزينيا.
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نيوم يوقف قطار الهلال
بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول خمس جولات من الموسم الجديد بدوري روشن السعودي 2026-27، جاء من يوقف قطار الهلال في الجولة السادسة، بعد سقوط الزعيم في فخ الخسارة ضد نيوم..
ثنائية نيوم سجلها المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي "بالخطأ في مرماه"، وأمادو كونيه في الدقيقتين 15 و45 من عمر المباراة.
بهذه الهزيمة أصبح الهلال مهددًا بخسارة صدارة جدول الترتيب، حيث تجمد رصيده عند 15 نقطة متفوقًا بثلاث نقاط فقط على النصر "الوصيف"، لكن العالمي خاض مباراة أقل.
أما نيوم فارتفع رصيده إلى النقطة 12 في المركز الرابع بجدول الترتيب.
وللتعمق أكثر في أبرز ملامح سقوط الهلال الليلة أمام نيوم، دعونا نستطرد الحديث في هذا التقرير
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مخاوف حول سامرفيل
حالة سامرفيل تقلق الهلال بعد مواجهة نيوم .. وسيموني إنزاجي يشكو نجمه للجماهير: ماذا أفعل أكثر!
"المصائب لا تأتي فرادى" .. هذا ما يلخص حال الهلال بعد الهزيمة أمام نيوم يوم أمس، الإثنين، إذ خرج كذلك بإصابة نجمه الهولندي كريسينسيو سامرفيل.
الزعيم تلقى أمس الإثنين، الهزيمة الأولى له في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27، على يد نيوم بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة.
الثنائية سجلها المدافع كاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه، ونجم نيوم أمادو كونيه، في شباك الحارس محمد العويس، الذي شارك اضطراريًا بعد إصابة المغربي ياسين بونو.
مستشفى الهلال مليئة بالنجوم حاليًا فبخلاف الثنائي تيو هيرنانديز وعلي لاجامي، الذي تعرض للإصابة في مواجهة الأهلي، بجانب ياسين بونو الذي اشتكى من بعض الآلام في عمليات الإحماء قبل مواجهة نيوم، ما أسفر عن استبعاده، هناك عضو جديد..
سامرفيل شوهد وهو "يعرج" أثناء مغادرته استاد المملكة أرينا، وسط معاناته من إصابة عضلية، لم يتضح بعد مدى قوتها، وإن كان يسير دون الاحتياج لمساعدة أحد، وهو ما يضع احتمالًا لكونه مجرد كدمة خفيفة.
تلك الإصابة ضربت اللاعب الهلالي الأفضل في المباراة، حيث كان الوحيد تقريبًا الذي يقاتل أمام نيوم، لولا فشل زملائه في ترجمه محاولاته لأهداف.
هجوم على إنزاجي
أرق إنزاجي وتفاصيل خطة جالتييه.. الدعيع يهاجم المدرب ويؤكد: الإدارة تبني وهو يهدم!
خسارة مفاجئة تهز أركان متصدر دوري روشن بهدفين دون رد، مفجرة موجة غضب عارمة واعترافات صريحة بالمسؤولية من المدرب الإيطالي، مقابل إشادة واسعة بالانضباط التكتيكي للوافد الجديد.
أحدث سقوط نادي الهلال أمام ضيفه نيوم بهدفين دون رد، على أرضية ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، هزة فنية وإعلامية كبرى داخل الأوساط الرياضية.
وتسببت الهزيمة الأولى للفريق هذا الموسم في تجمد رصيده عند 15 نقطة في الصدارة، في حين أشعلت تصريحات المدربين وتفاعل النجوم السابقين الأجواء، بين أرق وحسرة تلاحق الإيطالي سيموني إنزاجي، وهجوم حاد من أسطورة الحراسة محمد الدعيع، وكشف الفرنسي كريستوف جالتييه لكواليس الانتصار التاريخي.
شن حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق محمد الدعيع هجومًا عنيفًا على خيارات إنزاجي، معتبرًا استمراره خطرًا يهدد مسار الفريق التنافسي في مختلف البطولات.
وقال الدعيع لبرنامج دورينا غير: "كما أشرت في الموسم المنصرم، لا أستطيع التفاؤل بمشروع إنزاجي، ومواصلته العمل تعني تضاؤل فرص الفريق في حصد الدوري أو بطولة النخبة الآسيوية".
وأضاف حارس الهلال التاريخي: "العمل التراكمي للإدارة يضيع تحت يد هذا المدرب، فقد نال كافة الإمكانات الممكنة، وكان بمقدور أي مدير فني آخر تحقيق طفرة رقمية هائلة بتلك المجموعة".
واختتم الدعيع هجومه بالقول: "تراجع أداء عدد من العناصر يرجع لافتقاد الخطة الواضحة، وهو السبب الحقيقي الذي دفع كريم بنزيما وأسماء أخرى للرحيل".
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