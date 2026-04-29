أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | "أزمة الضرائب" تؤجل إقالة إنزاجي.. ونبأ سعيد بشأن إصابة نيفيش
تطورات إصابة روبن نيفيش
نقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر مطلعة أن النجم البرتغالي روبن نيفيش، لاعب خط وسط نادي الهلال، سيجري فحصاً بالأشعة يوم الخميس في أحد المراكز الطبية المتخصصة.
وأوضحت الفحوصات المبدئية أن إصابة اللاعب، البالغ من العمر 29 عاماً، تبدو بسيطة للغاية ولا تدعو للقلق المبالغ فيه، ولكن الأشعة النهائية ستحدد بدقة نوعية الإصابة ومدة الغياب المتوقعة عن الملاعب.
وكان نيفيش قد أحس ببعض الآلام المزعجة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام نظيره ضمك يوم الثلاثاء، رغم خوضه اللقاء كاملاً.
ميدانياً، قرر المدير الفني للفريق إعطاء جميع اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم واحد لالتقاط الأنفاس، على أن يعودوا لاستئناف التدريبات الجماعية الخميس؛ تحضيراً لملاقاة الحزم السبت بمدينة الرس ضمن الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
كاسيميرو يدير ظهره للعروض السعودية
حسم النجم البرازيلي كاسيميرو مستقبله بعد اقتراب رحيله المجاني عن مانشستر يونايتد، رافضاً العروض المالية الضخمة المقدمة من عملاقي دوري روشن، النصر والهلال.
ورغم قوة الإغراءات، استبعد اللاعب فكرة الانتقال للعيش في السعودية برفقة عائلته خلال هذه المرحلة، موجهاً بوصلته نحو الدوري الأمريكي، وتحديداً لتمثيل نادي إنتر ميامي، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وتلعب عدة عوامل دوراً حاسماً في قرار كاسيميرو، حيث قدم ديفيد بيكهام، المساهم في النادي، عرضاً يمتد حتى عام 2028، مع خيار التمديد لموسم إضافي، علمًا بأن عائلة كاسيميرو (34 عاماً) ترغب في الاستقرار والاستمتاع بنمط الحياة في الولايات المتحدة.
كما فضل البرازيلي فرصة اللعب بجوار ليونيل ميسي ليصبح من القلائل الذين زاملوا أسطورتي كرة القدم (ميسي ورونالدو)، متخلياً عن فرصة لم الشمل مجدداً مع زميله السابق كريستيانو رونالدو في النصر، أو مواجهته مع الهلال.
أزمة الضرائب تؤجل إقالة إنزاجي.. وتحديد موعد الرحيل
يواجه الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، شبح الإقالة إثر تراجع نتائج الفريق واقتراب خسارة لقب دوري روشن لموسم 2025-2026، رغم امتداد عقده حتى منتصف عام 2027.
وكشف الصحفي الرياضي "فرانسيسكو بوريزو" أن إدارة الهلال أرجأت قرار الإقالة مؤقتاً مراعاةً لظروف المدرب الشخصية المتعلقة بقوانين الضرائب في بلاده، إذ يحتاج إنزاجي للبقاء خارج إيطاليا لأكثر من 183 يوماً، تُحسب من بداية العام الميلادي الحالي (2026) لتجنب دفع ضرائب باهظة.
بناءً على ذلك، يُرجح وجود اتفاق ودي بين الطرفين لتأجيل الإعلان عن الإقالة وفسخ العقد إلى ما بعد 3 يوليو 2026.
بهذه الخطوة التعاونية من الإدارة الهلالية، يضمن المدرب استيفاء المدة القانونية خارج إيطاليا، مما يعفيه من تكبد أعباء مالية وضريبية ضخمة.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 21 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 29 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة بفارق 5 نقاط خلف النصر المتصدر، مع تبقي 5 جولات على نهاية المسابقة.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".