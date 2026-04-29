أخبار الهلال اليوم | "أزمة الضرائب" تؤجل إقالة إنزاجي.. ونبأ سعيد بشأن إصابة نيفيش

نقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر مطلعة أن النجم البرتغالي روبن نيفيش، لاعب خط وسط نادي الهلال، سيجري فحصاً بالأشعة يوم الخميس في أحد المراكز الطبية المتخصصة.

وأوضحت الفحوصات المبدئية أن إصابة اللاعب، البالغ من العمر 29 عاماً، تبدو بسيطة للغاية ولا تدعو للقلق المبالغ فيه، ولكن الأشعة النهائية ستحدد بدقة نوعية الإصابة ومدة الغياب المتوقعة عن الملاعب.

وكان نيفيش قد أحس ببعض الآلام المزعجة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام نظيره ضمك يوم الثلاثاء، رغم خوضه اللقاء كاملاً.

ميدانياً، قرر المدير الفني للفريق إعطاء جميع اللاعبين راحة سلبية لمدة يوم واحد لالتقاط الأنفاس، على أن يعودوا لاستئناف التدريبات الجماعية الخميس؛ تحضيراً لملاقاة الحزم السبت بمدينة الرس ضمن الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



