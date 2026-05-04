أخبار الهلال اليوم | أزمة بسبب ديربي النصر .. تحديد موعد نهائي كأس الملك واتهامات للاعبين من مسؤولي سابق

"بنسبة 100%.. سالم الدوسري في النصر بشرطين": سعود الصرامي يشعل الجدل بمفاجأة كبرى في ميركاتو الهلال!

عاد اسم سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى السطح، فيما يتعلق بالحديث عن إمكانية الانتقال إلى أحد الأندية المنافسة، مع تداول تقارير بشأن "احتمالية" توقيع مخالصة مالية في الصيف.

وكان الهلال قد أعلن - في مايو 2025 - عن تجديد عقد سالم الدوسري، حتى صيف 2027، بعد فترة كبيرة من الجدل حول مستقبله، وسط رغبة من أندية مثل الدرعية والعلا، آنذاك، في التعاقد معه بعروض هي الأضخم في تاريخ الدوري السعودي للاعب محلي.

ورغم أن المستويات "الرقمية" لسالم الدوسري جيدة، إلا أن مستواه يشهد تراجعًا خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، خاصة مع خروج الهلال مبكرًا من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16 على يد السد القطري بركلات الترجيح.

من قلب الرس، وجه الهلال رسالة إنذار إلى النصر، الفوز بالدوري لن يكون سهلًا على الإطلاق، والزعيم لن يتنازل عن حظوظه في اللقب، خاصة وأن هناك مباراة ديربي لا تزال قادمة.

الهلال حقق انتصارًا كبيرًا على مضيفه الحزم، بنتيجة (3-0)، على ملعبه بالرس، ضمن حساب الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ثلاثية الهلال، جاءت عن طريق كريم بنزيما، ماركوس ليوناردو، روبن نيفيش "من علامة الجزاء"، في الدقائق 9 و82 و90+3.



