أخبار الهلال اليوم | عملية جراحية للاعب الزعيم .. الفتح يطلب صفقة تبادلية ورحيل مالكوم مشروط

تفاصيل مثيرة عن شرطه الجزائي.. الهلال يتفوق على يوفنتوس وإنتر في سباق التعاقد مع نجم كولومبيا ولكن!

دخل نادي الهلال، في منافسة شرسة مع عملاقي إيطاليا يوفنتوس وإنتر؛ لحسم صفقة دفاعية مهمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يرغب في تدعيم صفوفه بقوة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل العودة للسيطرة على الألقاب مجددًا، بعد موسم مخيب للآمال في 2025-2026.

الهلال يتفاوض مع سمرفيل

قرر نادي الهلال السعودي، التحرك بشكل جدي من أجل التعاقد مع كريسينسيو سمرفيل جناح وست هام ومنتخب هولندا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب الذي تألق مع هولندا في كأس العالم 2026 قبل خروجها أمام المغرب، لفت أنظار العديد من الأندية على رأسها مانشستر يونايتد وليفربول وروما.

الصحفي "ساشا تافوليري" قال إن الهلال تواصل مع ممثلي اللاعب لمناقشة القيام بصفقة محتملة، في الوقت الذي يعلم فيه وست هام بالأمر، ولا يمانع بيعه في حالة وصول العرض المناسب.