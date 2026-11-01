أخبار الهلال اليوم | الزعيم ظُلم تحكيميًا أمام الفتح .. وخسارة جهود نجم الفريق أمام الاتفاق

عين على الحكم | ضربة في وجه سافيتش ورفض ركلتي جزاء للهلال والفتح .. انتقادات جماعية تجاه إيفان بارتون!

أثار الحكم الدولي إيفان بارتون، حالة من الجدل بين جماهير الهلال، بسبب قرار تحكيمي رأوا أنه يحمل جانبًا من "الرأفة"، في مباراة الفتح، على ملعب المملكة أرينا، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

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اطمئنوا على الفتح، فهو ليس بخير، لأن الهلال، بين إرهاق السفر وكثرة التنقلات، سيطر على مباراته، واقتنص فوزًا بنتيجة (2-0)، في المملكة أرينا، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".