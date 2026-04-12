أخبار الهلال اليوم | سيموني إنزاجي يتبرأ من 3 إصابات مفاجئة قبل مواجهة السد .. ويدعم سالم الدوسري أمام هجوم الجماهير
غياب سداسي الهلال أمام السد
تأكد غياب ستة لاعبين عن قائمة الهلال استعدادًا لمواجهة السد القطري، غدًا الإثنين، ضمن دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
الإصابات ستغيب خمسة لاعبين؛ يوسف أكتشتشيك، محمد كنو، مالكوم دي أوليفيرا، حمد اليامي، كاليدو كوليبالي وناصر الدوسري، فيما يغيب المهاجم داروين نونيز للإيقاف.
- Getty Images Sport
إنزاجي يدعم سالم الدوسري أمام الهجوم الجماهيري
عقد الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمواجهة السد القطري، في الغد، ضمن دور الـ16 من النخبة الآسيوية.
وحرص الإيطالي على دعم قائد الفريق سالم الدوسري خلال المؤتمر، في فترة يتعرض بها لهجوم كبير من الجماهير، على إثر تراجع مستواه.
وقال إنزاجي في هذا الشأن: "سالم لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، هو قائد الفريق، وقد عاد في المباراة الأخيرة أمام الخلود وقدم أداءً جيدًا".
وعن المباراة، أضاف مدرب الهلال: "السد سيكون فريقًا مختلفًا عن ذاك الذي واجهناه في مرحلة الدوري، رغم أنه وقتها كان صعبًا أيضًا، خاصةً في الشق الهجومي".
وبسؤاله عن كثرة الإصابات، أوضح إنزاجي: "لن أقدم أي أعذار لتكرار الإصابات، لكن جميعها كانت مفاجأة وغير متوقعة مثل إصابتي كنو ومالكوم، أما كوليبالي قد أصيب خلال مران الأمس.
"جميع الإصابات كدمات وليست بسبب الإجهاد والإعداد البدني، لكننا نملك لاعبين مميزين كبدلاء، نثق في تقديمهم المطلوب أمام السد".
أخيرًا، أشاد إنزاجي بروبرتو مانشيني؛ المدير الفني للسد: "مانشيني مدرب كبير ورائع، سبق أن تزاملنا في لاتسيو سابقًا وحققنا الكثير من البطولات، كلاعب كان عظيمًا، ثم تولى تدريبي، وفي الغد سنتواجه كخصوم كما سبق أن حدث حينما دربت لاتسيو وهو في إنتر".
- Getty Images Sport
سافيتش: تعلمنا من إخفاقنا في الماضي
حضر الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ لاعب وسط الهلال، المؤتمر الصحفي لمواجهة السد بجوار مدربه سيموني إنزاجي.
وقد أكد سافيتش على استفادة فريقه من الإخفاق في الوصول لنهائي النخبة الآسيوية في النسختين الأخيرتين، موضحًا: "تعلمنا كثيرًا مما حدث، والآن الوضع مختلف، إذ معنا مدرب جديد، وتعتبر هذه المسابقة أهم بطولة لنا وللجماهير، لذا سنقدم كل شيء للوصول للنهائي".
مانشيني يشيد بإنزاجي
بالانتقال للحديث عن المؤتمر الصحفي للجانب القطري، حيث الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للسد، الذي رد الإشادة لإنزاجي: "هو إنسان ومدرب مهم جدًا، حاليًا هو من أفضل المدربين الإيطاليين، ويقدم عملًا رائعًا في المنطقة العربية، سعيد برؤيته في الغد".
وعن كثرة الإصابات في الهلال وما إذا كان ستلعب دورًا في تفوق السد، علق مانشيني: "السد كذلك يمر بالظروف نفسها".