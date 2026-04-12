أخبار الهلال اليوم | سيموني إنزاجي يتبرأ من 3 إصابات مفاجئة قبل مواجهة السد .. ويدعم سالم الدوسري أمام هجوم الجماهير

عقد الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمواجهة السد القطري، في الغد، ضمن دور الـ16 من النخبة الآسيوية.

وحرص الإيطالي على دعم قائد الفريق سالم الدوسري خلال المؤتمر، في فترة يتعرض بها لهجوم كبير من الجماهير، على إثر تراجع مستواه.

وقال إنزاجي في هذا الشأن: "سالم لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، هو قائد الفريق، وقد عاد في المباراة الأخيرة أمام الخلود وقدم أداءً جيدًا".

وعن المباراة، أضاف مدرب الهلال: "السد سيكون فريقًا مختلفًا عن ذاك الذي واجهناه في مرحلة الدوري، رغم أنه وقتها كان صعبًا أيضًا، خاصةً في الشق الهجومي".

وبسؤاله عن كثرة الإصابات، أوضح إنزاجي: "لن أقدم أي أعذار لتكرار الإصابات، لكن جميعها كانت مفاجأة وغير متوقعة مثل إصابتي كنو ومالكوم، أما كوليبالي قد أصيب خلال مران الأمس.

"جميع الإصابات كدمات وليست بسبب الإجهاد والإعداد البدني، لكننا نملك لاعبين مميزين كبدلاء، نثق في تقديمهم المطلوب أمام السد".

أخيرًا، أشاد إنزاجي بروبرتو مانشيني؛ المدير الفني للسد: "مانشيني مدرب كبير ورائع، سبق أن تزاملنا في لاتسيو سابقًا وحققنا الكثير من البطولات، كلاعب كان عظيمًا، ثم تولى تدريبي، وفي الغد سنتواجه كخصوم كما سبق أن حدث حينما دربت لاتسيو وهو في إنتر".