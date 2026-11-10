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أخبار الهلال اليوم | الزعيم طرفًا في تدشين ملعب أرامكو.. وإحصائية تحكيمية تجعله "الأكثر تعرضًا للظلم"
الهلال والقادسية يدشنان ملعب أرامكو
يحتضن ملعب أرامكو في الخبر أولى المواجهات الرسمية على أرضيته يوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري. ويستضيف فريق القادسية تحت 21 عامًا نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري جوّي.
وبحسب صحيفة "الرياضية"، ستكون المباراة بمثابة التدشين الرسمي للملعب الجديد، الذي ينتظر أن يصبح معقلًا للقادسية في الفترة المقبلة.
وكان وفد نادي القادسية قد أجرى زيارة استطلاعية للملعب بحضور قيادات من أرامكو السعودية وشركة ملعب أرامكو. وشملت الزيارة جولة في المرافق والتجهيزات، والوقوف على مستوى تقدم الأعمال.
الهلال الأكثر تضررًا من ركلات الجزاء
كشف برنامج "دورينا غير" عبر قناة SBC إحصائية للأخطاء التحكيمية في دوري روشن السعودي حتى الجولة الثانية عشرة. وتصدر الهلال قائمة الفرق التي حُرمت من ركلات جزاء صحيحة، بواقع ركلتين.
وجاءت أندية الاتحاد والأهلي والاتفاق والرياض والفيصلي في المراكز التالية، بركلة جزاء صحيحة واحدة غير محتسبة لكل منها.
وأوضح محللو البرنامج أن الخطأين بحق الهلال لم يؤثرا على النتيجة النهائية، إذ لم يخسر الفريق أيًا من المباراتين. لكنهم شددوا على أن ذلك لا يعفي الحكام من المسؤولية، خاصة مع وجود تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”.
موعد مباراة الهلال القادمة
يتوقف دوري روشن السعودي حاليًا بسبب فترة التوقف الدولي، على أن يعود الهلال للمنافسات بمواجهة قارية خارج أرضه.
ويحل الزعيم ضيفًا على نيفتشي الأوزبكي يوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.
ويدخل الهلال المواجهة في المركز الثاني بمجموعته برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على الغرافة والسد وشباب الأهلي، مقابل خسارة وحيدة أمام الشمال.
عقب المواجهة القارية، يحل الهلال ضيفًا على الاتفاق في دوري روشن يوم السبت الموافق 28 نوفمبر، علمًا بأن الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 11 مباراة.
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وكيل إنزاجي يحسم جدل الرحيل
نفى فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، أن يكون موكله قد حسم قرار الرحيل عن الهلال بنهاية الموسم. وجاء النفي ردًا على تغريدة للصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، أكد فيها أن إنزاجي لن يمدد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، ويتقاضى بموجبه 26 مليون يورو سنويًا.
وقال باستوريلو في تصريحات لموقع winwin: "هذا غير صحيح. لم يُتخذ أي قرار بشأن مستقبل إنزاجي. لم يتحدث معنا الهلال بشأن تجديد العقد، والتركيز الآن منصب على الموسم الحالي".
وكان الوكيل قد نفى في أواخر أكتوبر الماضي تقارير ربطت إنزاجي بتدريب يوفنتوس. ويقدم الهلال تحت قيادة المدرب الإيطالي موسمًا قويًا، إذ حقق 14 انتصارًا في 16 مباراة بمختلف المسابقات، دون أي تعادل.
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