أخبار الهلال اليوم | شكوك حول لحاق نجم الزعيم بمواجهة التعاون .. وهدف كريستيانو رونالدو يجلب السخرية لكوليبالي

تضاءل فرص مشاركة بونو أمام التعاون

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن فرص مشاركة الحارس المغربي ياسين بونو خلال مواجهة الهلال المقبلة أمام التعاون، المقرر لها بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، قد تقلصت.

وأشارت "الرياضية" إلى أن موقف بونو من مواجهة السكري المقبلة سيتحدد في المران الأخير قبل السفر إلى القصيم.

بونو تعرض للإصابة قبل أيام خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة نيوم في الجولة السادسة، حيث اشتكى من آلام في عضلة الفخذ الخلفية.

جاهزية سامرفيل لمواجهة التعاون

على جانب آخر، تأكدت جاهزية الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل للمشاركة في المباراة المقبلة أمام التعاون.

وأكدت "الرياضية" أن سامرفيل تجاوز شكوى عضلية بسيطة، اشتكى منها عقب نهاية مواجهة نيوم الأخيرة.







