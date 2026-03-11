أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | الإصابة تعاود كريم بنزيما .. وكاليدو كوليبالي يفتتح مشروعًا استثماريًا في الرياض
الإصابة تعاود كريم بنزيما
أوضح الصحفي الرياضي خالد الدوسري أن الإصابة عاودت الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الهلال، من جديد، بعد شفائه مؤخرًا.
الفرنسي لم يتمكن من المشاركة في مران أمس الثلاثاء، لكن لم يكشف خالد الدوسري عن نوعية الإصابة التي يعاني منها.
وكان بنزيما قد عاد للمشاركة في المباريات بمواجهة النجمة في السادس من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، بعد غياب مباراتين للإصابة أيضًا.
- Getty Images Sport
تزايد حظوظ نيفيش للحاق بمواجهة الفتح
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن حظوظ لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش تزداد، للمشاركة خلال مواجهة الفتح، المقرر إقامتها في 14 من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.
ولم يشعر نيفيش بأي ألم بعد مشاركته في مران الأمس، بعدما عانى من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها قبل أسبوعين تقريبًا، خلال مواجهة الشباب، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.
أخبار الانتقالات
وكالة فينيسيوس جونيور تكشف.. حقيقة عرض الأهلي وموقف نجم ريال مدريد من الانتقال للسعودية
كشفت وكالة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد، عن حقيقة عرض النادي الأهلي السعودي؛ للتعاقد مع اللاعب بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الصيفي القادم.
اسم فينيسيوس يرتبط بالملاعب السعودية، منذ صيف عام 2024؛ حيث قيل في البداية إن عملاق الرياض الهلال يرغب في ضمه، قبل أن تصبح أخباره مُلازمة للفريق الأهلاوي.
فيديو | "المال أبعد فيكتور أوسيمين عن الهلال ونجم عالمي كبير يستعد للقدوم إلى دوري روشن قريبًا"
كشف مشعل السفاعي رئيس شركة "التخيل" الرياضي والمختص بمجال وكالة اللاعبين، عن كواليس جديدة تخص انتقال فيكتور أوسيمين إلى الدوري السعودي.
أوسيمين كان هدفًا للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تفاوض الزعيم مع نابولي من أجل الحصول على خدماته، بعد انتهاء فترة إعارته مع جلطة سراي التركي.
الهلال حاول ضم المهاجم النيجيري رسميًا، طمحًا في تواجده مع الفريق بكأس العالم للأندية 2025، ولكنه فشل في حسم الصفقة، لينضم اللاعب بشكل دائم إلى جلطة سراي، بينما وجه الزعيم أنظاره نحو الأوروجوياني داروين نونيز.
كيف خطف الهلال متعب الحربي من النصر رغم الاتفاق؟
بصفته عضو شرف وعضو مجلس إدارة سابقًا في النصر ووكيل لاعبين حاليًا، كشف مشعل السفاعي عن كواليس بعض الصفقات التي فشل العالمي في إبرامها على مدار السنوات الماضية، على رأسها صفقتي فهد المولد من الاتحاد ومتعب الحربي من الشباب.
سفر أكتشيتشيك للعلاج .. وتوقعات بلحاق الهلال بلقب الدوري
قد يحتاج لعملية جراحية .. الإصابة تدفع نجم الهلال للسفر إلى فرنسا
في وقت يعلن به الهلال استعادة نجمه البرتغالي روبن نيفيش ومشاركته في الجزء الأول من مران يوم الثلاثاء، ها هو يكشف إصابة نجم آخر، غادر الرياض بالفعل طلبًا للعلاج في الخارج.
شارك لاعب الوسط البرتغالي أمس الثلاثاء، في الجزء الأول من الحصة التدريبية للهلال، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.
وعانى نيفيش من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها قبل أسبوعين تقريبًا، خلال مواجهة الشباب، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.
على جانب آخر، غادر المدافع التركي يوسف أكتشيتشيك ظهر أمس الثلاثاء، مدينة الرياض متجهًا إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، لعرض حالته على الطبيب المختص جيل ريبول بالتنسيق مع الجهاز الطبي للهلال.
وعانى المدافع التركي خلال الفترة الماضية من إصابة في عضلات أسفل البطن، لا تزال تؤثر عليه.
خبر سيئ لرونالدو.. "طريق النصر للدوري هو الأصعب على الإطلاق وحظوظ الهلال والأهلي أكبر"!
بدأ العد التنازلي المثير لحسم لقب دوري روشن للمحترفين مع بقاء تسع جولات فقط على خط النهاية، حيث تترقب الجماهير الرياضية معرفة هوية البطل في ظل منافسة شرسة تجمع كبار القوم.
وشهد برنامج أكشن مع وليد نقاشًا فنيًّا تناول خارطة الطريق المتبقية للأندية المتنافسة على الصدارة وهي النصر والأهلي والهلال، وسط تباين واضح في مستويات الصعوبة وتحديات الغيابات التي قد تعصف بطموحات المنافسين في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.
وأشار مقدم البرنامج إلى أن الأندية دخلت في صراع محتدم يتطلب تركيزًا عاليًا، خاصة مع بقاء تسع جولات فقط ستحدد مصير الموسم الكروي المشتعل.
كوليبالي يفتتح مشروعه في الرياض
بدأ صفحات هلالية الترويج لمشروع جديد منسوب للسنغالي كاليدو كوليبالي؛ مدافع الزعيم، لينضم لمشاريع اللاعبين العالميين في المملكة السعودية.
وبحسب المزاعم فإن كوليبالي افتتح مطعمه الذي يحمل اسم "K2"، بعد عامين ونصف تقريبًا في السعودية.