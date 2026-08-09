أخبار الهلال اليوم | الأهلي يضيق الخناق على الزعيم في مفاوضات نجم برشلونة .. وثورة غضب من الأندية قبل انطلاق الموسم

اجتماع منتظر في الرياض.. الهلال يتحمل غالبية راتب نونيز ورأي صلاح حسم الصفقة لطرابزون سبور!

تترقب الجماهير الكروية الإعلان الرسمي عن واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية الحالية، عقب اقتراب نادي طرابزون سبور التركي من حسم التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب نادي الهلال السعودي.

وأسهمت التطورات الأخيرة في تسريع وتيرة الاتفاق بين الطرفين، حيث شهدت أروقة الناديين جلسات عمل مكثفة لنقل اللاعب إلى الدوري التركي، بدعم وموافقة صريحة من النجم المصري محمد صلاح الذي لعب دورًا مفصليًا في تزكية الصفقة.









هل ينتقل للهلال؟ مهاجم القادسية يحسم الجدل تمامًا حول مستقبله هذا الصيف!

علق عبد الله السالم، مهاجم فريق القادسية السعودي، على الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حول احتمالية انتقاله للهلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال الذي تخلى مؤخرًا عن البرازيلي ماركوس ليوناردو، وقد يرحل عنه كذلك المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، يحاول تدعيم خط هجوم المدرب سيموني إنزاجي قبل انطلاق الموسم الجديد، والسالم كان من ضمن العناصر المقترحة.