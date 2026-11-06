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Al-Nassr v Al-Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الهلال اليوم | اتهام "غريب" من ميتروفيتش ضد كريستيانو رونالدو.. مخاوف روبن نيفيش ومبررات "الآسيوي" بعد جدل سالم الدوسري

الهلال
النصر
ألكساندر ميتروفيتش
كريستيانو رونالدو
سالم الدوسري
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026..

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20 نوفمبر 2026

القادسية

القادسية

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق السادس من نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • اتهام غريب من أليكساندر ميتروفيتش ضد كريستيانو رونالدو

    أثار النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم عملاق الرياض الهلال سابقًا ونادي الريان القطري حاليًا، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بـ"اتهام غريب" ضد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

    ميتروفيتش زعم في حواره مع الصحفي الرياضي أحمد العجلان، أن الرابطة السعودية المحترفة سحبت منه هدفًا في موسم 2024-2025؛ وذلك لمساعدة رونالدو على التتويج بـ"جائزة الهداف"، وقتها.

    هذا الهدف القصود؛ هو الذي سجله ميتروفيتش ضد نادي الرياض في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل أن يسحب منه ويحتسب "عكسيًا" في النهاية.

    لكن المثير في الأمر عزيزي القارئ؛ أن هذا الهدف لم يؤثر على حظوظ ميتروفيتش في المنافسة على الجائزة، حيث جاء الترتيب النهائي للهدافين كالتالي:

    * 1/ البرتغالي كريستيانو رونالدو: 25 هدفًا.

    * 2/ الإنجليزي إيفان توني: 23 هدفًا.

    * 3/ الفرنسي كريم بنزيما: 21 هدفًا.

    * 4/ المغربي عبدالرزاق حمدالله: 20 هدفًا.

    * 5/ الصربي أليكساندر ميتروفيتش: 19 هدفًا.

    أي إن ميتروفيتش خسر جائزة هداف دوري روشن السعودي، في موسم 2024-2025؛ بفارق 6 أهداف كاملة عن رونالدو.

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  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    سبب اختيار سالم الدوسري للمنافسة على جائزة "الأفضل آسيويًا"!

    كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن سبب اختياره النجم السعودي سالم الدوسري، قائد عملاق الرياض الهلال؛ للمنافسة على جائزة "أفضل لاعب آسيوي" داخل القارة، في العام الحالي 2026.

    سالم ينافس كل من المهاجم الدولي السعودي فراس البريكان "الأهلي"، والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند "تراكتور"، على الجائزة الآسيوية الكبيرة؛ وهو ما أثار جدلًا واسعًا، خاصة أن مستوى قائد الهلال كان متراجعًا في الموسم الماضي.

    إلا أن الاتحاد الآسيوي أكد في تقرير عبر موقعه الرسمي، أنه اختار سالم للمنافسة على الجائزة؛ لمجموعة من الأسباب المهمة، أبرزها:

    * أولًا: لعبه دورًا كبيرًا في قيادة منتخب السعودية؛ للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: قيادته الهلال؛ للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

    * ثالثًا: عدم خسارته أي مباراة مع الهلال في دوري روشن السعودي 2025-2026؛ رغم عدم التتويج باللقب في النهاية.

  • Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مخاوف روبن نيفيش.. وحرمان النصر من عوائد كريستيانو رونالدو

    بين جدل جورج جيسوس ومخاوف "العملية الجراحية" في الهلال.. روبن نيفيش يتخذ هذا القرار!

    تسيطر حالة من القلق على جماهير عملاق الرياض الهلال؛ وذلك بعد إصابة النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    فيديو | "شعبيته تفوق الهلال والنصر" .. إعلامي سعودي: هناك جهة تحرم العالمي من عوائد كريستيانو رونالدو!

    في الوقت الذي تنتشر فيه الأنباء حول اهتمام المستثمرين بالاستحواذ على النصر السعودي؛ تظهر التساؤلات حول مدى تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ارتفاع قيمته.

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  • Hilal Nassr Ahli Ittihad fansGetty

    ملامح روزنامة الدوري الجديدة.. وسيناريوهات افتتاح ملعب "أرامكو"

    بعد جدل ديربي الهلال والنصر.. 3 سيناريوهات مثيرة لافتتاح ملعب "أرامكو" ومفاجأة البرازيل ممكنة!

    فجّر أحمد القرون، وكيل اللاعبين والمراسل الإعلامي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص افتتاح ملعب "أرامكو" الجديد، في مدينة الخبر.

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    استعرض الصحفي الرياضي أحمد العجلان "ملامح" روزنامة دوري روشن السعودي للمحترفين الجديدة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بعد تأجيل بطولة كأس أمم آسيا، بشكل رسمي.

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الاتفاق

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