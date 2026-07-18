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أخبار النصر اليوم | دوران يثير الجدل في كولومبيا والنصر يرضخ لطلب بوستيكوجلو
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رحيل دوران إلى بنفيكا
مفاجأة ... بنفيكا يخلص النصر من صداع دوران
سينضم المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا إلى نادي ملعب «إستاديو دا لوز» بموجب صفقة إعارة من النادي السعودي الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين. ولتسهيل هذه الصفقة، فإن إدارة نادي النصر مستعدة للمشاركة في تمويلها وتغطية الغالبية العظمى من راتب اللاعب الضخم.
أزمة منتظرة لدوران في بنفيكا؟ صورة مع حبيبة زميله الجديد تثير الشكوك حول مغامرته البرتغالية!
صحيفة "أ بولا" البرتغالية، سلطت الضوء على مشكلة قد تواجه دوران عند قدومه لبنفيكا، وذلك بسبب تواجد زميله الكولومبي ريتشارد ريوس، الذي برز اسمه في واقعة شهيرة تربطهما، بالإضافة لتصرفاته المتهورة أثناء عطلته في بلاده كولومبيا.
تفاصيل إعارة دوران
كشفت "الرياضية" عن تفاصيل إعارة جون دوران إلى بنفيكا، إذ سيتحمل النصر فقط مليوني يورو من راتب اللاعب، ويدفع بنفيكا عشرة ملايين يورو.
وسيتحصل بنفيكا على بند بأحقية الشراء بموجب الاتفاق بين الفريقين مقابل ثلاثين مليون يورو، مع حصول النصر على استفادة مالية حال انضم الكولومبي لبنفيكا وقام الأخير ببيعه مستقبلًا.
معسكر البرتغال
النصر يستجيب لطلبات أنجي بتقديم موعد السفر
استجابت إدارة النصر لطلب المدرب أنجي بوستيكوجلو بتقديم موعد السفر لبداية معكسر الفريق التحضيري في البرتغال، ليغادر الفريق الأحد التاسع عشر من يوليو الجاري.
وسيستمر المعسكر حتى الخامس من الأغسطس، لتصبح مدته سبعة عشر يومًا بعد تقديم موعد السفر بدلًا من الخامس والعشرين من يوليو
تفاصيل معسكر ومباريات النصر التحضيرية للموسم الجديد 2026-2027
من هو سامو كوستا بديل بروزوفيتش؟
زميل رونالدو الذي يحتاجه النصر: سامو كوستا .. حوّل مباراة إلى ملاكمة وعليكم الحذر من عيب هذا المحارب!
عنصر برتغالي جديد في نادي النصر، البديل "المناسب" للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من أجل تدعيم وسط ميدان كتيبة أنج بوستيكوجلو، في الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".
إنه سامو كوستا، المحور البرتغالي الذي يلعب في صفوف ريال مايوركا، والذي صار "فجأة" على رادار النصر، بعد أن كان مطلوبًا من لايبزيج.
الصحفي فابريتسيو رومانو، ذكر بأن سامو وافق على خطوة النصر، رغم أن الفريق الألماني بادر بإرسال عرض رسمي، فيما اختار صاحب الـ26 عامًا، أن يكون بديلًا لبروزوفيتش، فيما باتت المفاوضات جارية بين الناديين.
تكفل بكل المتطلبات المالية .. شخصية بارزة في النصر حسمت صفقة سامو كوستا رغم الأزمة المالية!
كشف الإعلامي السعودي محمد البكيري، عن دور محمد الخريجي عضو شرف نادي النصر السعودي، في صفقة التعاقد مع سامو كوستا لاعب ريال مايوركا.
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