أخبار النصر اليوم | دوران يثير الجدل في كولومبيا والنصر يرضخ لطلب بوستيكوجلو

مفاجأة ... بنفيكا يخلص النصر من صداع دوران

سينضم المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا إلى نادي ملعب «إستاديو دا لوز» بموجب صفقة إعارة من النادي السعودي الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين. ولتسهيل هذه الصفقة، فإن إدارة نادي النصر مستعدة للمشاركة في تمويلها وتغطية الغالبية العظمى من راتب اللاعب الضخم.





أزمة منتظرة لدوران في بنفيكا؟ صورة مع حبيبة زميله الجديد تثير الشكوك حول مغامرته البرتغالية!

صحيفة "أ بولا" البرتغالية، سلطت الضوء على مشكلة قد تواجه دوران عند قدومه لبنفيكا، وذلك بسبب تواجد زميله الكولومبي ريتشارد ريوس، الذي برز اسمه في واقعة شهيرة تربطهما، بالإضافة لتصرفاته المتهورة أثناء عطلته في بلاده كولومبيا.





تفاصيل إعارة دوران

كشفت "الرياضية" عن تفاصيل إعارة جون دوران إلى بنفيكا، إذ سيتحمل النصر فقط مليوني يورو من راتب اللاعب، ويدفع بنفيكا عشرة ملايين يورو.

وسيتحصل بنفيكا على بند بأحقية الشراء بموجب الاتفاق بين الفريقين مقابل ثلاثين مليون يورو، مع حصول النصر على استفادة مالية حال انضم الكولومبي لبنفيكا وقام الأخير ببيعه مستقبلًا.























