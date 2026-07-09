أخبار النصر اليوم | بوستيكوجلو يفسر مقولة "الفوز في الموسم الثاني" .. كواليس رفض مارتينيز وصدمة حول ملف عودة المهيدب للرئاسة!

وجه الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تفسيرًا لمقولته "أنا دائمًا أفوز في الموسم الثاني"، التي صارت اقتباسًا عنه، قائلًا "تم تداول هذا الاقتباس عندما لم يؤمن الناس بأننا نستطيع الفوز بأي شيء".

وأضاف، في حديث عبر الحساب الرسمي بنادي النصر، "قلت هذا التصريح، لأني كنت في عامي الثاني مع توتنهام، وأردت أن أؤكد للناس بأني أعلم أننا كنا نستطيع الفوز بشيء مع توتنهام، وهو نادٍ لم يكن مشهورًا بتحقيق البطولات، في السبيرز حققنا اللقب في السنة الثانية، وفي سيلتيك، فزنا بالثنائية في أول موسم".

وتابع "لا يهم أن يكون عامي الأول أو الثاني، الأمر ليس بالفوز فقط، بل بكيفية تحقيق الفوز وطريقة اللعب"، معربًا عن ثقته بأن يحظى بالكثير من المتعة وإحداث الفارق في تجربته مع النصر، كون شعاره دائمًا هو خوض تحدّ جديد كل عام، بأن يكون هو العام الأفضل في مسيرته.

وأشاد بوستيكوجلو، بما وصفه بالعمل الاستثنائي الذي قدمه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق للنصر، والذي قاد الفريق لتحقيق لقب دوري روشن السعودي، بعد غياب 7 سنوات، مضيفًا "النادي مستعد للذهاب للتحدي التالي، ولهذا الأمر أنا موجود"، مؤكدًا أنه يملك الكثير من الطموحات، وسعيد بالعمل في منشأة النصر التي تلبي طموحات أي لاعب، كما أنه عمل كثيرًا في آسيا، وأن الدوري السعودي يتطور، كون هناك 6 أندية منافسة وتريد الفوز، كما أن دوري الأبطال بطولة كبيرة، ومن المهم التواجد في نادٍ يتمتع بالاستقرار.



