أخبار النصر اليوم | أندية أوروبا تتصارع على نجم العالمي المحلي بعد كأس العالم .. و"تحالف أمريكي" مع كريستيانو رونالدو لحل الأزمة المالية

مفاجأة | المفاوضات بدأت.. "صفقة تبادلية" مرتقبة بين النصر والاتحاد

يبدو أن سوق الانتقالات الصيفي الحالي؛ سيشهد مفاجأة من العيار الثقيل، بين ناديي النصر والاتحاد.

الاتحاد يرغب في تعزيز صفوفه بقوة، بعد "الموسم الصفري" المُخيب في 2025-2026؛ بينما يُمني النصر النفس للحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التتويج بالألقاب المحلية والقارية الأخرى.

ليس عبدالرحمن غريب | بعد الشباب والدرعية .. "عاصفة" من الاتحاد تسعى لخطف نجم النصر استغلالًا لأزمته المالية

"هناك عاصفة تهدف لاستغلال الأزمة المالية للنصر وهي في البداية" .. هكذا يزعم الخبير القانوني النصراوي خالد الشعلان في ظل تحرك عدة أندية لخطف نجوم العالمي، بالتزامن مع معاناته المالية الحالية التي تعيقه عن إبرام صفقات جديدة بل وربما في الحفاظ على من يمتلكهم حاليًا.

عرضان أوروبيان من أجل ضم عبد الإله العمري .. وأسطورة الهلال للنصر: استبدلوه بلاعب أجنبي!

على الرغم من خروجه مبكرًا من نهائيات كأس العالم 2026، إلا أن رحلة المنتخب السعودي كشفت النقاب عن بعض الأسماء التي قد تحظى بفتح أبواب الاحتراف في أوروبا، خلال الميركاتو الصيفي.

المدافع عبد الإله العمري، الذي لعب دورًا في قيادة النصر للقب دوري روشن السعودي، بات محل أنظار أوروبية، حيث كان بمثابة إحدى النقاط المضيئة في مسيرة الأخضر في مونديال أمريكا الشمالية.







