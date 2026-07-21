أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | الفوضى مستمرة .. مفاجأة نواف العقيدي وأندية أوروبية تتنافس على موهبة العالمي
فوضى الأزمة المالية
"لن يفوز بالبطولات": دليل جديد على فوضى النصر .. وكواليس رحيل جون دوران "الحسنة الوحيدة"!
تبدو المؤشرات داخل معسكر النصر، غير مطمئنة، بشأن درجة الاستعداد للموسم الرياضي الجديد "2026-2027"، في ظل الأزمة المالية التي تواجه النادي، والتي تعيقه عن إتمام الصفقات الجديدة.
النصر توج بلقب دوري روشن السعودي، خلال الموسم الماضي، بعد غياب استمر 7 سنوات، فضلًا عن وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، ولكن هل ستتمكن كتيبة أنج بوستيكوجلو، من الحفاظ على اللقب، أو المنافسة على النخبة الآسيوية؟
"الأمل في تدخل كريستيانو رونالدو" .. اعتزال "صحفي النصر الموثوق" بعد الاعتراف بالمعاناة
بعد كثرة المناشدات والمطالب بالتدخل لحل أزمة النصر المالية، اضطر أحد أهم صحفييه "عبدالعزيز العصيمي" لإعلان الاعتزال، مؤكدًا أن هناك محاولات لتفكيك النادي.
رونالدو نازاريو يقيم قائد النصر .. هجوم على حساب الرابطة بسبب الدون
"لديه المستوى المطلوب للعب في السعودية ولكن!" .. الأسطورة رونالدو يقيم مسيرة كريستيانو بعد كأس العالم 2026
قدم أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو تقييماً واقعياً لمسيرة كريستيانو رونالدو الطويلة، مشيراً إلى أن المهاجم المخضرم قد لا يكون قادراً بعد الآن على المنافسة في أعلى مستويات كرة القدم الدولية.
ورغم اعترافه بأن نجم النصر لا يزال قوة لا يستهان بها في الدوري السعودي للمحترفين، فإن «أوفينومينو» يعتقد أن المتطلبات البدنية لكأس العالم أصبحت عقبة لا يمكن تجاوزها أمام اللاعب الأسطوري الذي يحمل القميص رقم 7.
اكتفى بتهنئة إسبانيا بكأس العالم .. انتقادات عنيفة تجبر حساب دوري روشن على حذف صورة رونالدو!
في خطوة اعتبرها البعض بمثابة "السقطة"، أثار الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، جدلًا واسعًا، بسبب صورة نشرها بالتزامن مع احتفالات المنتخب الإسباني بتتويجه بطلًا لكأس العالم 2026.
وبعد نهائي، تفوق فيه الإسبان أداءً ونتيجة، خسر المنتخب الأرجنتيني فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية تواليًا، بسقوطه أمام كتيبة دي لافوينتي، بهدف نظيف، أحرزه فيران توريس، في الوقت الإضافي، ليضفي النجمة الثانية إلى قميص "لا روخا".
مباراة شهدت الكثير من الأحداث الدرامية، بين طرد إنزو فيرنانديز، للإنذار الثاني في الدقيقة 90+3، وإصابة ليساندرو مارتينيز، واعتداء لياندرو باريديس، على لاعب إسبانيا، بابلو جافي، فضلًا عن مطالبة ليونيل ميسي بـ"طرد" مارك كوكوريلا بداعي تغطية فمه أثناء التحدث معه، وذلك مشهد بكاء ميسي في ليلة خسارة اللقب، ومعانقته من قِبل لامين يامال.
أخبار الانتقالات
وكيله يكشف الحقائق رسميًا.. حسم جدل انهيار صفقة انتقال سامو كوستا إلى النصر
شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا بشأن صفقة انتقال النجم البرتغالي سامو كوستا، إلى صفوف عملاق الرياض النصر.
وقيل في البداية إن النصر حسم التعاقد مع كوستا؛ قبل أن تخرج تقارير تُحذر من انهيار الصفقة، بسبب خلاف مالي ودخول منافسين جدد.
أجنبي جديد على أبواب الرحيل عن النصر.. ومفاجأة نواف العقيدي بعد ارتباطه بالاتحاد والشباب
يبدو أن الأيام القادمة، ستشهد تطورات مهمة للغاية، في سوق الانتقالات الصيفية لعملاق الرياض النصر؛ وذلك استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2026-2027.
النصر يرغب في تدعيم صفوفه بقوة؛ في محاولة للحفاظ على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع المنافسة على باقي البطولات بقوة.
فيديو | أندية أوروبية تتنافس على "لامين يامال" السعودي .. والنصر يرد بالرفض!
أكد الناقد الرياضي علي العنزي، أن هناك محاولات من أندية أوروبية، للتعاقد مع عبد الرحمن سفياني لاعب النصر السعودي خلال هذا الصيف.
سفياني البالغ من العمر 18 سنة يلعب حاليًا مع شباب النصر السعودي، ولفت الأنظار بشده تجاهه، بسبب مستوياته في مختلف المراحل السنية محليًا ودوليًا، وانضم مؤخرًا لتدريبات الفريق الأول تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو.
سخرية من النصر بسبب لابورت
بعد الغضب من حديث إيمريك لابورت عن الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم .. "لقد تعلمت هذه الثقافة من النصر!"
وسط تركيز الأنظار على نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، هناك من يربط الأحداث بالنصر السعودي وتأثيره على لاعبيه السابقين، ومنهم مدافع لا روخا إيمريك لابورت.
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