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أخبار النصر اليوم | موقف كومان والحمدان من مباراة الخلود ومفاجأة رونالدو واتهامات بسبب مواجهة الوصل!
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جدول حول دوران
فيديو | بطاقة حمراء تحولت لأزمة .. دوران يُشتم ويُطرد ليثير ضجة واسعة مع بنفيكا
أينما ذهب المهاجم الكولومبي جون دوران، تلاحقه الأزمات والمشاكل، وهذا هو الحال مع فريق بنفيكا البرتغالي، بعد وقوع فضيحة مدوية بطرد اللاعب دون أي مبرر واضح.
وعلى الرغم من كل التحفظات المثارة حول سلوكيات لاعب النصر المُعار لبنفيكا، إلا أن هذه المرة يبدو أن الكولومبي تعرض للظلم بطريقة غريبة وغير مألوفة.
بنفيكا كان يلعب أمام سانتا كلارا في الدوري البرتغالي، ونجح في الفوز بنتيجة 2/1، حيث تألق جانلوكا بريستياني وكان نجم اللقاء الأول، بينما لعب دوران لمدة 10 دقائق فقط.
الأمور كانت تسير على ما يُرام بانتصار مريح دون مشاكل لصالح بنفيكا، قبل أن يتلقى دوران البطاقة الحمراء في الدقيقة 89، بعد مشاجرة خفيفة مع لاعبي الفريق الخصم.
بمراجعة الموقف جيدًأ، سنجد أن صاحب الـ22 سنة كان محاطًا بأكثر من لاعب من سانتا كلارا، وتعرض لكم كبير من الشتائم والسباب دون الرد بأي شيء، رافضًا الانجرار وراء تصرفات الفريق الخصم.
ومن جانبها قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إنه من غير الواضح حتى الآن تفاصيل المشادة الكلامية التي جرت بين دوران ولاعبي المنافس، والسبب الحقيقي وراء قيام الحكم بطرده بهذه الطريقة.
هل قام دوران بالتفوه بأي شيء خارج تجاه أي من اللاعبين؟ أمر وارد ولكن لم يخرج أي شخص للتأكيد على ذلك حتى الآن.
مفاجأة لرونالدو
رغم خلافهما.. جورج جيسوس يفاجئ كريستيانو رونالدو بـ"قرار جديد" قبل التوقف الدولي!
يبدو أن أزمة الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، مع جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، شهدت انفراجة كبيرة للغاية.
رونالدو دخل في صدام مع جيسوس، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ أدى إلى مغادرة اللاعب معسكر منتخب البرتغال، بشكل رسمي.
وفي هذا السياق.. أعلن مصدر في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اقتراب عودة الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، إلى المنتخب الوطني من جديد.
وكشف المصدر في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، وضع اسم رونالدو ضمن "القائمة الأولية"؛ التي من المقرر أن يتم استدعاءها في فترة التوقف الدولي القادمة، بشكلٍ رسمي.
- Getty Images Sport
على طريقة رونالدو .. جدل بسبب هدف توني في الخليج
مثل لقطة كريستيانو رونالدو والأهلي مطالب بالتصعيد!.. القصة الكاملة لجدل "سحب هدف إيفان توني" ضد الخليج
يبدو أن الملاعب السعودية مقبلة على أزمة كبيرة جديدة؛ وذلك بسبب النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي.
توني يعيش أفضل أيامه مع الأهلي؛ الذي انضم إليه رسميًا في صيف عام 2024، قادمًا من نادي برينتفورد الإنجليزي.
وفي هذا السياق.. فجّر برنامج "دورينا غير" مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص أحد هدفي المهاجم الإنجليزي إيفان توني في مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
ووفقًا لما أعلنه الإعلامي خالد الشنيف، مقدم البرنامج الرياضي الشهير، تم سحب هدف توني الأول في شباك الخليج، واحتسابه هدفًا عكسيًا.
الشنيف أشار إلى أن احتساب الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة 11 "عكسيًا"؛ جاء بعد أن لمست الكرة رأس لاعب الخليج، قبل أن تسكن الشباك.
واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. أعرب الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مقدم برنامج "دورينا غير"، عن استغرابه الكبير من سحب الهدف الأول من المهاجم الإنجليزي إيفان توني؛ والذي سجله في مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
وقام الشنيف وجميع الحضور في برنامج "دورينا غير"، بمطالبة مجلس إدارة الأهلي بتقديم احتجاج رسمي ضد قرار سحب الهدف من توني؛ خاصة في ظل منافسة اللاعب على لقب "هداف العالم"، في عام 2026.
وأضاف الشنيف: "المهاجم الإنجليزي سجل 41 هدفًا مع الأهلي ومنتخب بلاده، في عام 2026 الميلادي؛ وبالتالي فهو منافس شرس لمواطنه هاري كين (بايرن ميونخ الألماني)، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)".
وشدد الإعلامي الرياضي على أن الأهلي، من حقه قانونيًا أن يقدم طعنًا على قرار سحب الهدف من توني؛ خاصة أن الإعادات توضح أنه لمس الكرة وسددها برأسه صوب المرمى، قبل أن تصطدم بلاعب الخليج.
أزمة بسبب مباراة الوصل
"أوهم النصر" .. اتهامات للاتحاد السعودي في قضية تأجيل مواجهة الوصل بالنخبة الآسيوية
في وقت أشاد به الكثيرون ببيان الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن أزمة تأجيل مواجهة النصر أمام الوصل الإماراتي، خرج القانوني النصراوي خالد الشعلان للهجوم على مجلس بدر الرزيزاء.
كان من المفترض أن يلتقي النصر بالوصل اليوم الإثنين، على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية "الرياض"، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
لكن الفريق الإماراتي قرر عدم الحضور للرياض، بداعي عدم وجود رحلات سفر من الإمارات إلى السعودية، بالتزامن مع ضربات جماعة الحوثيين اليمنية لعدة مناطق في المملكة.
على إثر ذلك، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الأحد، تأجيل مواجهة النصر والوصل لوقت لاحق، سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
زمن جانبه، أعرب القانوني خالد الشعلان عن استيائه الكبير من نص بيان اتحاد الكرة السعودي، مؤكدًا أنه أوهم النصراويين بدعم ناديهم، في حين لم يتخذ إجراءات حقيقية لحفظ حقوق النادي.
وأوضح الشعلان أنه كان يتوجب على اتحاد الكرة التحرك فورًا بإخطار الاتحاد الآسيوي فور علمه بامتناع بعثة الوصل عن الحضور إلى الرياض.
الشعلان كتب نصًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مع تقديري لأي نصراوي يجد أن في هذا البيان دعم للنصر!.. طالما طاقم التحكيم ومراقبي المباراة حضروا، وطالما حجوزات وتصاريح الطيران لبعثة الوصل كانت جاهزة، لماذا يتم وقوف الاتحاد الآسيوي مع الوصل ولا يعد ما قام به انسحابًا؟، لماذا لم ينسق الاتحاد السعودي مع النصر على الكتابة للاتحاد الآسيوي بشأن الانسحاب؟".
تشبيه حمد الله بفؤاد أنور
"لم يسئ للنادي أو جماهيره" .. إعلامي يشبه موقف حمد الله بفؤاد أنور بعد استبعاده من صورة النصر التاريخية!
عاش نادي النصر، 48 ساعة، ما بين الفرح والصدمة، بالتزامن مع احتفاله بذكرى التأسيس الحادي والسبعين، مع أساطيره وجماهيره، ومن ثمّ إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن "إعادة جدولة" مباراته أمام الوصل الإماراتي، التي كانت مقررة اليوم، بشكل مفاجئ.
النصر أثار جدلًا خلال احتفاله بذكرى التأسيس، حيث كشف عن صورة مجمّعة، تضم أبرز أساطير النادي عبر تاريخه، وصولًا إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، فيما تمثّل الجدل في استبعاد بعض النجوم الذين تركوا بصمة في قلعة العالمي.
وفي هذا السياق، أكد الإعلامي هتان النجار، عبر برنامج "نادينا"، أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم التعاون الحالي، كان يستحق أن يكون متواجدًا في صورة النصر المجمعة، بقوله "في مثل هذه المواقف، واللحظات الجميلة، لا تضيعها بمثل هذه التفاصيل".
وأضاف النجار "حسين عبد الغني ومحمد نور، رغم انتقالهم لأندية منافسة، ولكن لا يزال حبّهم في قلوب الجماهير، وأتذكر موقفًا سابقًا لفؤاد أنور، عندما لم توجه له دعوة في مناسبة شبابية".
ونوّه النجار بأن حمد الله لم يوجه إساءة للنصر أو جماهيره، رغم أنه ربما دخل في خلاف مع بعض الأشخاص، إلا أن المغربي كان له دور كبير عندما حقق بطولات.
وكان فؤاد أنور، قد أبدى سعادته بالمشاركة في احتفالية النصر بذكرى تأسيسه، مؤكدًا أن هذا النادي قدم أفضل لاعب سعودي في آسيا والسعودية والعرب، وهو ماجد عبد الله، مضيفًا أن الفريق الحالي إذا ما تمكن من دعم صفوفه بصفقين أو ثلاثة في الفترة الشتوية، فإن فرصه ستكون كبيرة للمنافسة على لقب الدوري.
- AFP
عودة الحمدان وموقف كومان من مواجهة الخلود
أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عبد الله الحمدان مهاجم النصر، نجح في تجاوز إصابته بشد عضلي أمام الفيصلي، وشارك في تدريبات الفريق بصورة طبيعية.
وأوضحت أن كينجسلي كومان أصبح قريبًا للغاية من العودة للفريق، وهناك احتمالية لتواجده في مباراة الفريق القادمة أمام الخلود في دوري روشن السعودي.
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