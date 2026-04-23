Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار النصر اليوم | مطالبات بـ"إبعاد" كريستيانو رونالدو.. "خناقة" نجم الفريق مع جورج جيسوس وسخرية ميريح ديميرال

النصر
كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
إينيغو مارتينيز
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس 23 أبريل 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من أبريل 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • مطالبات بـ"إبعاد" كريستيانو رونالدو من تشكيل النصر

    طالب نجم نادي النصر السابق فهد الهريفي، بإبعاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من "التشكيل الأساسي" للفريق الأول لكرة القدم.

    الهريفي اعتبر في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، أن رونالدو أصبح يُعاني بدنيًا؛ بالإضافة إلى أن طريقة لعبه "واحدة"، بدون تنويع أو ضغط على الخصم.

    وأشار إلى أن الأسطورة البرتغالية، لا يتدرب مع زملائه في النصر؛ حيث يحضر في بعض الأيام ويغيب في أخرى، وهو ما أدى إلى تراجع مستواه.

    واختتم الهريفي تصريحاته؛ بالقول: "مع تألُق عبدالله الحمدان مؤخرًا؛ لابد من إجلاس رونالدو على (الدكة)، في مرحلة الحسم من الموسم الحالي".


    • إعلان
  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP

    كريستيانو رونالدو في دور زوجة الأخ.. ولا فائدة لعودة إلى أوروبا

    محمد صلاح مع كريستيانو رونالدو ونجله في فريق واحد: خطة "جيوسياسية تسويقية" تهدد انسجام النصر.. وقانون "الفئة A" يقتل الفكرة

    في قلب الرياض، حيث يلتقي طموح المستقبل بعبق الأساطير؛ بدأ الحديث يتزايد عن خطة نادي النصر في الموسم الرياضي القادم 2026-2027، والتي قد تُعيد صياغة المشهد الكروي بأكمله.

    كريستيانو رونالدو في دور "زوجة الأخ على الفطور" أمام الأهلي .. ونجما النصر "الثابتان الوحيدان والبقية متحركون"

    في مباراة من جانب واحد، واصل النصر السعودي مشواره الثابت في دوري أبطال آسيا 2، حاسمًا صعوده للنهائي بأقل مجهود أمام الأهلي القطري.

    خاص | "لا فائدة من عودة رونالدو إلى أوروبا" .. سببان يحددان مصير كريستيانو وسط توقعات بمستقبل صلاح وميسي!

    كشف بول جوزيه مبوكو، الذي قضى فترة من حياته في الشرق الأوسط، لموقع "GOAL"؛ عن سببين يجعلان عودة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى كرة القدم الأوروبية، أمرًا لا فائدة منه.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    "خناقة" نجم النصر مع جورج جيسوس.. وسخرية ميريح ديميرال

    فيديو | وسط الحديث عن مستقبله .. تصرف مثير للجدل من إينيجو مارتينيز بعد غضبه من جورج جيسوس!

    على الرغم من حسم النصر لتذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، بفوز عريض ضد الأهلي القطري؛ إلا أن ذلك لم يمنع من حدوث أمور مثيرة للجدل، تعبر عن التوتر داخل أرض الملعب.

    جيسوس في المرتبة الثانية: غزو إيطالي وبرتغالي لقائمة "المدربين الأكثر تعاقدات" بوجود مورينيو وأنشيلوتي!

    "حققت 24 بطولة في مسيرتي، وأعتبر نفسي من أفضل المدربين في العالم".. بهذه الكلمات غازل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نفسه؛ بامتلاكه مسيرة تدريبية رائعة، شهدت التتويج بالعديد من الألقاب مع مختلف الأندية.

    سخر من النصر فتورط في خطأ بتاريخ الأهلي .. مشروع ميريح ديميرال يقع في المحظور

    بمناسبة ودون مناسبة، لا تتوقف التلاسنات بين التركي ميريح ديميرال، مدافع عملاق جدة الأهلي، وجماهير نادي النصر؛ لكن هذه المرة ورطه مشروعه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في الخطأ الذي جلب السخرية لقلعة الكؤوس.

  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي