أخبار النصر اليوم | اختفاء فهد الهريفي يثير الجدل .. لاعب العالمي يعتذر للجمهور ووليد الفراج يسخر منه

التلميذ لم يصمد كثيرًا .. أنجي بوستيكوجلو يقود النصر لحدث فريد بالدوري السعودي وساديو ماني يشعل غيرة السنغاليين أمام الاتفاق

المدربون الجدد يحتاجون لوقت للتأقلم؟ .. هذا المبدأ لا يعترف به الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، الذي قاد النصر يوم الثلاثاء، في واحدة من أفضل مباريات العالمي في المواسم الأخيرة.

غادر كريستيانو رونالدو فحدثت ريمونتادا النصر أمام الاتفاق .. "القائد العبء" عاير زميله بمستواه السيئ وجلب الهجوم لبوستيكوجلو!

في أول مباراة يشارك بها مع النصر كأساسي في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو!

عين على الحكم | تصرف ساذج من زميله ورطه .. طرد مبكر لبينتو يعقد موقف النصر والاتفاق يعترض!

عادةً ما تكون مواجهة النصر والاتفاق مليئة بالتفاصيل المثيرة، وهذه المرة الإثارة بدأت منذ الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.















