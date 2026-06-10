أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | فراس البريكان ينتقم من العالمي .. وكواليس جديدة في محاولات كريستيانو رونالدو شراء النادي
فراس البريكان ينتقم من النصر
انتقم فراس البريكان؛ مهاجم الأهلي، بطريقته من ناديه الأسبق "النصر"، عندما وجه له سؤال حول الثلاثة أندية الكبار في الدوري السعودي.
البريكان رد: "الكبار هم الأهلي، الهلال والاتحاد"، مجاهلًا النصر تمامًا، رغم أنه النادي الذي شهد بداية مسيرته الكروية.
المهاجم السعودي بدأ مسيرته في الفئات السنية بالعالمي قبل أن يرحل عنه في صيف 2021، نظرًا لعدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي وسط هجوم الجماهير عليه، قبل أن يتألق من الفتح ثم الأهلي.
تأجيل جراحة سلطان الغنام
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن جراحة ظهير النصر سلطان الغنام قد تأجلت إلى الأسبوع المقبل في العاصمة القطرية "الدوحة"، على إثر معاناته من إنفلونزا وخضوعه لعلاج بالمضاد الحيوي.
وتقرر أن يخضع الغنام لجراحة على إثر معاناته من قطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، تعرض له خلال مواجهة جامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2.
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أخبار كريستيانو رونالدو
جاري لينكر: ما يفعله ميسي غريب ولم أقصد إهانة كريستيانو رونالدو!
أبدى جاري لينكر، المهاجم السابق لبرشلونة والمنتخب الإنجليزي، رأيه مرة أخرى في الجدل الدائم حول ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن تفضيل الأرجنتيني على البرتغالي هو مجرد حقيقة كروية بحتة وليس إهانة شخصية.
"تكتل كريستيانو رونالدو يواجه منافسة شرسة".. كواليس معركة شراء النصر
اشتد الصراع في الساعات القليلة الماضية، لـ"شراء" عملاق الرياض النصر؛ ضمن خطة خصخصة الأندية السعودية الكبيرة، التي بدأت بزعيم آسيا الهلال.
أزمة بن هاربورج .. ومصير رافينيا
"أنتم مأجورون" .. بن هاربورج يوضح سبب اتهاماته لجماهير النصر بعد الهجوم عليه والرد: كذبتك شنيعة!
رغم أنه يحظى بإشادات واسعة منذ قدومه إلى المملكة العربية السعودية إلا أن رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج؛ مالك نادي الخلود، أثار جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، على إثر اتهاماته لجماهير النصر بأنه "مأجورة".
نار الحيرة تلتهم رافينيا: إذا قال لا للهلال والنصر مجددًا.. هل تكرر السعودية "سيناريو محمد صلاح" مع نجم برشلونة؟
لم يعد سوق الانتقالات السعودي، مجرد نافذة لتدعيم الصفوف؛ بل تحوّل إلى "إعصار" يجتاح الملاعب الأوروبية، وآخر أهدافه هو النجم البرازيلي رافينيا دياز.
رافينيا.. ذلك الاسم المتوهج مع العملاق الكتالوني برشلونة، في العامين الماضيين؛ أصبح أحد أهم أهداف السعودية بالفعل، للتوقيع معه في صيف العام الحالي "2026".
وحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ أبدى عملاقا الرياض الهلال والنصر استعدادهما التام، للتعاقد مع النجم البرازيلي مقابل 80 مليون يورو.
وبخلاف مبلغ الـ80 مليون يورو، الذي سيتحصل عليه برشلونة - حال إتمام الصفقة -؛ كشفت الصحيفة عن استعداد الهلال والنصر لمضاعفة راتب رافينيا، بواقع "4 مرات" عن ما يتقاضاه مع العملاق الكتالوني.