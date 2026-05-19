أخبار النصر اليوم | غياب نجم الفريق عن المونديال.. مصير الخماسي المصاب ضد ضمك وأزمة التذاكر "غير اللائقة"

فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
كما فشل العالمي في تجاوز عقبة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعدما تعرض للخسارة أمام عملاق جدة الاتحاد، يوم 28 أكتوبر الماضي.
أيضًا.. فقد الفريق النصراوي لقب دوري أبطال آسيا "2"؛ وذلك بعد الخسارة (0-1) ضد نادي جامبا أوساكا الياباني، على أرضية ميدان "الأول بارك" في العاصمة الرياض
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 83 نقطة من 33 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن الهلال، صاحب "الوصافة".