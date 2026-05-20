أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | غياب نجم العالمي رسميًا أمام ضمك .. وجورج جيسوس يكشف وعده لكريستيانو رونالدو
هجوم نصراوي على جمهور الأهلي .. وغضب من تصرف أمير عسير
"باعوا عشرة النصر بريال والدور قادم عليهم" .. هجوم شرس على جماهير الأهلي بسبب الانحياز للهلال!
مع اقتراب ساعات الحسم في دوري روشن السعودي للمحترفين، انقسم الجميع بين مؤيد للنصر وآخر للهلال، حيث أصبحت المنافسة محتدمة بينهما على الفوز باللقب، وإن كانت فرص "العالمي" هي الأقوى خصوصًا أن مصيره بين يديه.
وفي هذا السياق، تحدث الناقد الرياضي فلاح القحطاني بنبرة صارمة عن هذا الانقسام، مؤكدًا أن جماهير النادي الأهلي السعودي أخطأت بانحيازها إلى الهلال في هذه المعركة، بعدما انتهت آمال "بطل آسيا" في التتويج باللقب.
جدل حول دعم أمير منطقة عسير لضمك أمام النصر .. ووليد الفراج يرد بدليل قاطع!
دافع الإعلامي وليد الفراج، عن موقف الأمير ترك بن طلال، أمير منطقة عسير الداعم لفريق ضمك خلال مواجهة النصر المرتقبة، غدًا الخميس في "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ضمك يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة وفي حال خسارته سيكون مهددًا بالهبوط رسميًا إلى دوري يلو الدرجة الأولى، في حال نجح الرياض (السادس عشر بـ27 نقطة) بتحقيق الفوز على الأخدود الذي تأكد هبوطه، في نفس الجولة.
لذلك من المتوقع أن يقاتل ضمك أمام "العالمي" للخروج بنتيجة إيجابية سواء التعادل أو الفوز من أجل ضمان البقاء في دوري روشن، وهو ما يهدد حظوظ النصر في الفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات.
صدمة بسبب تذاكر مواجهة ضمك .. وتعليق وليد الفراج على ليلة الحسم
موقف مفاجئ من عبد الله فلاتة في صراع الهلال والنصر .. ووليد الفراج يرد بفرش البالونات الزرقاء!
دخل الإعلامي وليد الفراج في نقاش مثير للجدل مع الناقد الرياضي عبد الله فلاتة، عند الحديث عن أمنيات ضيوف برنامج "أكشن مع وليد"، بشأن مصير لقب دوري روشن السعودي قبل ساعات من مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة للبطولة.
النصر يحتاج للفوز على ضيفه ضمك، مساء غدٍ الخميس في ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لضمان التتويج باللقب بشكلٍ رسمي، بعد غياب 7 سنوات، بينما يترقب الهلال تعثر "العالمي" بأي نتيجة للانقضاض على اللقب بشرط فوزه على مضيفه الفيحاء في المباراة التي تجمعهما في نفس التوقيت وضمن نفس الجولة.
آخر مرة حقق بها العالمي لقب الدوري السعودي للمحترفين كانت في الموسم الاستثنائي 2018-19 بقيادة الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط، ومنذ ذلك الحين لم يتوج النصر بشكل عام سوى بلقبين؛ كأس السوبر السعودي 2020-21، والبطولة العربية للأندية 2023.
"وصلت إلى 20 ضعفًا" .. صدمة لجماهير النصر من أسعار تذاكر مباراة ضمك الحاسمة!
تسيطر حالة من الغضب على قطاع كبير من جماهير كرة القدم السعودية وخصوصًا جماهير النصر، بسبب أزمة تذاكر مباريات دوري روشن، وطرحها بأسعار مبالغ فيها تحديدًا في منصات إعادة البيع.
ويأتي ذلك بالتزامن مع جولة الحسم في بطولة دوري روشن السعودي، حيث تأجل التتويج إلى الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري، لذلك فالكل يبحث عن التذاكر لحضور مثل هذه اللحظات التاريخية في مسيرة ناديه ويطمع للاحتفال باللقب.
غياب بروزوفيتش .. وشكوك حول أنجيلو
تأكد بشكل رسمي غياب لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش عن قائمة النصر، التي تستعد لمواجهة ضمك غدًا الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.
بروزو يعاني من إصابة عضلية، غاب على إثرها على المران في الأيام الأخيرة، بينما أكد مدربه جورج جيسوس غيابه عن لقاء الغد، في ظل عدم اكتمال شفائه.
في الإطار نفسه، أكد جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، أن موقف اللاعب البرازيلي جابرييل أنجيلو من لقاء الغد، غير واضح حتى الآن، موضحًا أنه سيستعين بخدماته بحسب حالته في مران الليلة.
بينما تأكد جاهزية الثلاثي عبدالإله العمري، عبدالله الخيبري وكينجسلي كومان، بعدما عانوا من إصابات عضلية خلال الأيام الماضية.
مؤتمر جورج جيسوس
عقد البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة ضمك الحاسمة، المقرر إقامتها غدًا الخميس، إذ يحتاج العالمي بها للفوز للتتويج بطلًا لدوري روشن السعودي 2025-26.
وقال جيسوس في مؤتمره الصحفي: "منذ بداية الموسم كنا متأكدين من أنه موسم النصر وأننا نستطيع تحقيق اللقب. لقد اجتمعت مع رونالدو في بداية تعاقدي مع النصر وأخطرته أنني بإمكاني مساعدته للتتويج باللقب المحلي. ومن جهتي، لو خيروني بين الدوري وأي بطولة أخرى، سأختار دوري روشن لأنه هدفي من البداية وتركيزي الأكبر عليه".
وأضاف: "تدريب النصر هو المشروع الأصعب في مسيرتي. لكنني أعمل بكل ما أملك، كي يكون اللقب من نصيب النادي وجماهيره. وأطالب لاعبينا بالفرح الليلة الفرحة الضغرى وغدًا الفرحة الكبرى، فمصيرنا بأيدينا".
جيسوس واصل: "ضمك سيدخل المباراة بضغط كبير، لأنه يسعى للهروب من الهبوط، لذا سيقدم مباراة دفاعية مثل أغلب الفرق التي تواجهنا. نعلم أنه فريق قوي في الكرات الثابتة، لكننا مستعدين له".
واستطرد: "الضغط دائمًا موجود في الفرق التي تنافس على جميع الألقاب، المدرب الذي لا يتحمل الضغط ، عليه تدريب فريق لا يهمه الفوز".
وبسؤاله عن طاقم تحكيم المباراة والخوف من الأخطاء، علق البرتغالي: "أركز على تفاصيل اللقاء وكيف نبدأ، المباريات يكون بها ثلاثة عوامل؛ فريقنا، الخصم والحكام، علينا القيام بعملنا أولًا، ونتمنى للحكام تقديم مباراة جيدة".
وعن مدى إمكانية الدفع بالحارس السعودي نواف العقيدي: "خيار صعب، لأن بروزوفيتش سيغيب، وإذا كان أنجيلو جاهزًا سنلعب بثمانية أجانب".