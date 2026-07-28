أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | تحالف مجموعتين لشراء النادي .. وكريستيانو رونالدو يدير ظهره للعالمي في عز أزمته!
تحالف مجموعتين لشراء النصر
كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني الجديد في ملف خصخصة نادي النصر بالكامل على غرار جاره "الهلال"، مؤكدًا أن هذا الملف سينتهي في غضون ثلاثة أو ستة أشهر.
وأوضح القحطاني أن هناك اجتماع قد عُقد بالفعل، ضم مجموعتين راغبتين في شراء النادي، فيما انتهى بتحالفهما واستقرارهما على توحيد الجهود من أجل مصلحة الكيان.
وكتب القحطاني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اجتماع جمع طرفي ملف الاستحواذ اللذين تقدما للصندوق برغبة شراء أسهم ملكية شركة النصر، انتهى باتفاق الطرفين على توحيد الجهود وأن يكون ملف الاستحواذ ملفًا واحدًا يجمع الجميع تحت هدف واحد عنوانه (مصلحة النصر وخدمة الكيان فوق كل اعتبار)".
وأضاف: "انتصرت مصلحة النصر، واتحدت الجهود، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر قوة وطموحًا".
توقيع عقد رعاية جديد
وقع النصر اليوم الثلاثاء، عقد رعاية جديد مع شركة "هيوماين"، لتكون راعيًا للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل 2026-27.
وبحسب الصحفي الرياضي علي العنزي من المنتظر أن يوقع العالمي عقد رعاية آخر خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدر الملايين إلى خزينة النادي.
النصر في حاجة ماسة حاليًا للكثير من الرعاة في محاولة لانتشاله من الأزمة المالية الطاحنة التي ضربته في الأسابيع الأخيرة.
أخبار الأزمة المالية
كارثة إدارية أو حرب غير قانونية ضد النصر.. صمت المسؤولين فأهلًا بـ"تفسيرات خطيرة" تثير الشكوك في أزمة ديون الـ800 مليون!
عندما يتم ذكر اسم نادي النصر، فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أكبر القلاع الرياضية؛ ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما في الشرق الأوسط وقارة آسيا.
لكن.. هذه القلعة الرياضية الكبيرة تُعاني من ظروف صعبة للغاية، في السنوات القليلة الماضية؛ سواء من الناحية الرياضية، أو إداريًا واقتصاديًا.
وتوقع الكثيرون أن تنتهي هذه الظروف الصعبة؛ وذلك بعودة الفريق النصراوي إلى منصات التتويج مجددًا، من بوابة "لقب" دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
ورغم هذه التوقعات الكبيرة، إلا أن عشاق النصر استيقظوا على واقع مؤلم جديد؛ يتمثّل في ديون الـ800 مليون ريال، ومنع تسجيل الصفقات الجديدة.
وهذا الواقع المؤلم طرح تساؤلات عديدة في الشارع الرياضي السعودي، تحتاج إلى إجابات رسمية عاجلة من المسؤولين؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا.
"الأطفال نعرفهم" .. ديون النصر تشعل الخلاف بين فيصل بن تركي ونجل الوليد بن طلال
حالة من الهرج والمرج تضرب ملف "الأزمة المالية في النصر" على مدار الأسابيع الماضية، وزاد عليها تبادل التعليقات بين الأمير فيصل بن تركي؛ الرئيس الأسبق للعالمي، وخالد بن الوليد؛ نجل الأمير الوليد بن طلال؛ مالك نادي الهلال.
برشلونة هو الدليل .. "صفقة النصر وراء القفزة في ديونه بعد أزمة الـ800 مليون"
أشار الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، إلى أن القفزة المهولة في "ديون" النصر، سببها التعاقد مع المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، مؤكدًا أن ما تردد بشأن رحيله عن برشلونة مجانًا غير صحيح.
وكان برشلونة قد قرر تمديد عقد إينيجو مارتينيز حتى صيف 2026، إلا أن المدافع المخضرم قرر الرحيل عن قلعة البلوجرانا، وإنهاء عقده "بالتراضي" في الصيف الماضي، بعد اقتناعه بفكرة الانتقال إلى النصر.
"كيف تم حسم هذين الملفين المهمين؟" .. ثغرتان تشككان في حقيقة الأزمة المالية في النصر
مع مرور كل ساعة، ينكشف خيط جديد في ملف الأزمة المالية التي يعاني منها النصر خلال الوقت الحالي، رغم صمت كافة مسؤولي النادي وصندوق الاستثمارات العامة، حتى وقف عدد من الإعلاميين أمام خيط مهم يريدون من خلاله زعم أن تلك الأزمة مفتعلة والغرض منها تعطيل الفريق الأول لكرة القدم فقط.
رافعًا شعار "النصر ممنوع من الصفقات" .. صندوق الاستثمارات يضع ثلاثة خيارات أمام العالمي لحل الأزمة المالية
بعدما فشلت شركة النصر على مدار الأسابيع الماضية في انتشال النادي سريعًا من أزمته المالية الطاحنة، بدأ صندوق الاستثمارات العامة؛ المالك لـ75% من ملكية العالمي، التحرك لإيجاد مخرج سريع من تلك الأزمة.
غضب رونالدو وشروطه في الموسم الجديد
"لا يعنيني حجم الضرر الواقع على النصر" .. كريستيانو رونالدو يفاجئ مسؤولي العالمي بقرارين مهمين قبل انطلاق الموسم الجديد
يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر رفع الراية البيضاء، بعد ثلاثة مواسم ونصف من الصراعات من أجل النصر، حفاظًا على حقوق النادي داخل الملعب وخارجه، وسيبدأ موسم 2026-27 بعقلية جديدة.
إقالة وقيد صلاحيات: كريستيانو رونالدو بدون رجاله في النصر بسبب الأزمة المالية!
ذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، بأنه قد تقرر رسميًا إعفاء لويس بارافيتا، من عضوية مجلس الإدارة، وعضوية اللجنة التنفيذية، علمًا بأن بارافيتا كان ممثلًا عن القائد كريستيانو رونالدو.
يهدد بعدم المشاركة في النخبة الآسيوية .. كريستيانو رونالدو غاضب من تصرفات الإدارة تجاه ثنائي النصر
يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جماهير نادي النصر "صدمتهم" من الظروف الحالية التي يمر بها، سواء من الناحية المالية أو التعاقدات، حيث قرر قطع إجازته، للانضمام لمعسكر الفريق في البرتغال، على أمل إيجاد حلول سريعة.
نبذ بنزيما وتجريد رونالدو من رجاله .. هدم "الأعمدة الثلاثة" يدق جرس الإنذار في المشروع السعودي!
منذ ليلة الثلاثين من ديسمبر 2022، التي كانت بمثابة "لحظة فارقة" في المشهد السعودي، بعد إعلان نادي النصر عن صفقته التاريخية، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، صار مشروع المملكة، محور حديث العالم، لاسيما بعدما تابعه موسم ميركاتو صيفي "استثنائي" بكل معنى الكلمة، بعد انتقال عدد كبير من نجوم العالم إلى دوري روشن، بالتزامن أيضًا مع انتقال ملكية الأندية الأربعة الكبار (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
ولكن، يمكن القول إن المشروع السعودي، الذي تكلّل بالفوز بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2034، وبات يراهن على نجومه الأجانب، في مقارعة الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد تحقيق نتائج قياسية في نسب المشاهدات وشراء حقوق البث، يمرّ حاليًا بالاختبار الأصعب على الإطلاق، وكأنه أمام طريقين؛ أكون أو لا أكون.
من المتعارف عليه، أنه رغم انتقال عدد كبير من النجوم العالميين إلى الدوري السعودي، إلا أنه كان هناك ثلاث واجهات رئيسة؛ كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، رياض محرز؛ لاسيما وأن نموذج نيمار لم يكلل بالنجاح، بسبب تعرضه لإصابة الرباط الصليبي التي غيبته طويلًا عن الملاعب، قبل أن يعود إلى سانتوس البرازيلي.
العديد من الأحداث التي شاهدناها في الآونة الأخيرة، تفيد بأن المشروع السعودي، بات أمام معترك فاصل واختبار صعب للحفاظ على قوامه الأساسي، خاصة وأننا أمام تحول "فارق"، في ظل توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو التخلي عن الحصة الأكبر في ملكية الأندية الكبار، والذي بدأ مع الهلال بانتقال ملكيته إلى الأمير الوليد بن طلال.
مصير الشباب الأجانب في الموسم الجديد
"تراجعت عن قرارها التاريخي المضحك" .. تحديث رسمي من رابطة الدوري السعودي بشأن مشاركة اللاعبين الأجانب الشباب
ما هي إلا ساعات من الاعتراض حتى ورضخت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لمطلب غالبية أندية دوري روشن بشأن التعديلات على لائحة مشاركة اللاعبين الأجانب الشباب.
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