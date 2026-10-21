"لا تنس أبدًا هذا الأمر" .. كريستيانو رونالدو يواسي كفاراتسخيليا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

إنها لحظة صعبة، بل صعبة للغاية بالنسبة لخفيشا كفاراتسخيليا؛ نجم باريس سان جيرمان، حيث أظهرت الفحوصات الطبية النتيجة التي كان الجميع يخشاها، وإن لم تكن مفاجئة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأمس أمام برشلونة برشلونة .. تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى. بمعنى آخر: توقف طويل، طويل جدًا، للاعب الجورجي.

لا يهدأ قلب «كفارا»، وقد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تنم عن معاناته الشديدة، وهي رسالة حظيت برسائل تضامن من المشجعين وزملائه. ومن بينهم أيضًا نجمه المفضل: كريستيانو رونالدو.

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سواء نجح في التسجيل أم لا، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر المشهد دائمًا، وهذا ما حدث في مباراة الفريق أمام نيوم في دوري روشن السعودي.

النصر نجح في تحقيق الفوز على نيوم بهدف دون رد، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري، حيث سجله جواو فيليكس، بينما أهدر رونالدو ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة.

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علق الصحفي البرتغالي " بيدرو سوبفيدا " على أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، والخلاف الدائر مع جورج جيسوس منذ فترة التوقف الدولي الأخيرة.

صدام حاد وقع بين الثنائي بعد مباراة النرويج والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية، عندما أجرى رونالدو عمليات الإحماء ولم يشارك رغم اتفاق جيسوس معه على الاعتماد عليه لبضعة دقائق، مما دفع مهاجم النصر لمغادرة معسكر بلاده، لتتم معاقبته في وقت لاحق.

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واحدة من الليالي الفردية السيئة للغاية في مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن القدر كان رحيمًا به وانتصر النصر في الأخير وإلا وحده كان سيتحمل مسؤولية ضياع ثلاث نقاط في مشوار دوري روشن السعودي 2026-27.

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في 26 أكتوبر المقبل، لن يقتصر الأمر على اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 فحسب، حيث لا تزال نتيجة السباق على الجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» غير مؤكدة على الإطلاق، بالنظر إلى ترشيحات لامين يامال، وهاري كين، ومايكل أوليسيه، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وكيليان مبابي، من بين آخرين.

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"يضحكون علينا أم على أنفسهم؟!" .. هذا ربما أول ما بدر لذهنك - عزيزي القارئ - فور إعلان العقوبة الموقعة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على القائد كريستيانو رونالدو، على خلفية أزمته الأخيرة مع مدرب البحارة جورج جيسوس ومغادرته لمعسكر سبتمبر الماضي بشكل مفاجئ دون إذن.











