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زهيرة عادل

أخبار النصر اليوم | اعتداء جسدي على مسؤول نصراوي .. ثنائي الفريق يغيب أمام الفيصلي ومنافسة من نوع جديد بين رونالدو وميسي

النصر
دوري روشن السعودي
كريستيانو رونالدو

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ21 من أكتوبر 2026..

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.


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