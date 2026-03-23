أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | مكاسب رونالدو من تهنئة المسلمين .. بينتو يؤكد رفضه عرض أوروبي ووكيل نجم تشيلسي يكشف حقيقة المفاوضات معه
"جروك" يكشف المستور بشأن أرباح كريستيانو رونالدو من وراء تهنئة المسلمين بمناسبة عيد الفطر
الجمهور دائمًا ما يلاحق أرباح المشاهير سواء من وراء حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاريعهم الخاصة أو أي علامة تجارية متعلقة بهم، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، لم يشذ عن تلك العادة المحببة للجماهير.
النجم البرتغالي أصبح حريصًا في السنوات الأخيرة على تهنئة المسلمين ببعض المناسبات، بعدما انتقل للعيش في المملكة العربية السعودية منذ يناير 2023.
وقبل يومين، توجه صاروخ ماديرا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بالتهنئة لمتابعيه المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وكتب رونالدو في أول أيام عيد الفطر: "عيد مبارك للجميع! أتمنى لكم يومًا مميزًا مع عائلاتكم وأحبابكم. أتمنى لكم جميعًا السلام والسعادة". (طالع التفاصيل)
اقتراب تجديد عقد إينيجو مارتينيز .. والنصر الأفضل اقتصاديًا
أمامه 3 مباريات .. شرط خاص يجعل نجم النصر قريبًا من تجديد عقده لفترة أطول
أصبح إينيجو مارتينيز مدافع النصر السعودي، على أعتاب تمديد عقده مع النادي وذلك بسبب أحد البنود المتواجدة في عقده مع النادي.
مارتينيز انضم لصفوف النصر بشكل مفاجىء في صيف العام الماضي قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر، في خطوة لما يتوقعها أحد بسبب المستويات الجيدة للاعب مع الفريق الكتالوني.
وبعد بدايته الجيدة مع النصر، قرر المدرب جورج جيسوس الاحتفاظ بخدمات اللاعب لفترة أطول، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية سعودية.
"العقلية القديمة" تمنح النصر لقب "الأفضل بلا فائدة" .. والهلال "الأسوأ اقتصاديًا" لكن لن يقدر أحد على محاسبته!
إن سألت عن "أنجح نادٍ في دوري روشن السعودي في السنوات الأخيرة"، الغالبية، إن لم يكن الجميع سيرد عليك: "بلا شك الهلال"، حتى جماهير الأندية المنافسة، لن تختلف إجابتها عن ذلك .. ليس على مستوى البطولات فقط، بل سيقولون "إداريًا واقتصاديًا كذلك".
وإن بحثت عن أكثر نادٍ يحاول الكثيرون التقليل منه ومن مسؤوليه مهما حقق، فسيتصدر النصر المشهد، خاصةً وأنه النادي الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومع ذلك لم يفلح في التتويج بأي بطولة رسمية تحت قيادته على مدار ثلاثة مواسم.
لكن إن أردت الاستناد إلى أرقام واضحة، فهنا الحقيقة ستكون صادمة كثيرًا لك، وكأن الهلال رفع هنا شعار المثل المصري الشهير "الصيت ولا الغنى"، حيث اكتسب سمعة طيبة "اقتصاديًا"، وهو في الحقيقة بعيد عنها!
جيسوس يعلق ودية توقف مارس
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، لم يحسم موقفه بعد من خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والتي تستمر لمدة 15 يومًا تقريبًا.
البرتغالي يرهن الموقف بعدد اللاعبين المتاحين في الفريق، في ظل كثرة الاستدعاءات الدولية، وإن لم يكتمل العدد سيكتفي بمناورة مع فريق تحت 21 عامًا بالنادي.
موقف إينيجو مارتينيز وساديو ماني من مواجهة النجمة
أكدت صحيفة "الرياضية" تحسن حالة ثنائي النصر ساديو ماني وإينيجو مارتينيز بعد الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا.
ماني من المقرر أن يعود للتدريبات الجماعية في غضون ثلاثة أيام، لحين تجاوزه إصابة مفصل القدم التي يعاني منها، وبذلك من المرجح أن يكون جاهزًا لمواجهة النجمة، المقرر لها مطلع أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن.
أما إينيجو مارتينيز الذي يعاني من تمزق في عضلة الفخذ، فيواصل برنامجه التأهيلي، على أن يكون جاهزًا في أواخر مارس الجاري وقبل مواجهة النجمة.
بينتو: رفضت عرضًا أوروبيًا من أجل النصر
أعرب الحارس البرازيلي بينتو عن سعادته في المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالود الذي حظي به من قبل الجماهير.
وفي حديث مع وسائل الإعلام، أكد البرازيلي أن كان قد تلقى عرضًا أوروبيًا قبل الانضمام للنصر، لكن فور تلقيه العرض السعودي قرر خوض التحدي في دوري روشن.
واعترف بينتو بأن الموسم الماضي للنصر (2024-2025) قد تأثر سلبًا برحيل المدرب لويس كاسترو في بدايته، مشيدًا بالدور الذي يقوم به حاليًا جورج جيسوس، واصفًا إياه بـ"المدرب المتطلب صاحب الشخصية القوية".
وكيل إنزو فيرنانديز ينفي مفاوضات النصر
بعدما تردد اسمه بقوة في الوسط الرياضي النصراوي في الأيام الماضية، نفى وكيل إنزو فيرنانديز؛ لاعب تشيلسي، تلقيه أي عرض سعودي خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الوكيل في تصريحاته لموقع "365Scores": "لم يصل حتى الآن أي عرض سواء من النصر أو أي من الأندية السعودية، كما أنه من المبكر الحديث عن الانتقالات الصيفية الحالية".