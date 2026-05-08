أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | صور مسربة للموسم القادم واستمرار الجدل حول رونالدو وحسم مصير جيسوس
قصة رودجرز مع رونالدو
فيديو | "تسبب في قدوم هؤلاء وهذا ما فعله مع والدتي" .. رودجرز يكشف سر تحيته الخاصة لرونالدو!
كشف بريندان رودجرز مدرب القادسية، عن موقف إنساني نبيل، جمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما جعله يحتفظ بمكانة خاصة لديه طوال مسيرته.
النصر لعب أمام القادسية يوم الأحد 3 مايو الجاري، وسقط في فخ الخسارة بنتيجة 3/1، ولكن رونالدو شوهد وهو يصافح رودجرز بحرارة على هامش هذه المباراة.
وواصل المدرب المدرب الأيرلندي حديثه:"منذ تلك اللحظة وكما هو واضح في مختلف الأندية التي عملت بها وقابلته من خلالها، ظلت علاقتنا قوية دائمًا، إنه شخص حقق الكثير من الأشياء المذهلة في مسيرته، وربما هو السبب الرئيسي وراء وجود الكثير من الأشخاص من أوروبا ومختلف أنحاء العالم، من أجل العمل في المملكة العربية السعودية".
وأوضح:"لن أنسى أبدًا تلك اللحظة التي عشتها معه خلال حديثه مع والدتي، كانت خاصة جدًا بالنسبة لي ولها".
وعن توقيت الواقعة:"ربما كان ذلك تقريبًا بين عامي 2004 و2008، لذا ربما في الفترة التي لعب فيها مع مانشستر بالدوري الإنجليزي، لا أعرف العام بالضبط، والدتي لم تكن مشجعة لمانشستر يونايتد، إنها أحبت كرة القدم بشكل عام وأعجبت بموهبة رونالدو".
الطريقي يثير الجدل
"هوس جنسي ولا يبكي ولكن يتجمل" ..الطريقي يثير الجدل بتغريداته عن رونالدو وبن زكري
خرج الإعلامي السعودي صالح الطريقي، بعدة رسائل مثيرة للجدل حول احتفالية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتسجيل في شباك الشباب، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الخميس، في دوري روشن السعودي.
النصر حل ضيفًا على الشباب، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي، في ديربي حسمه الضيوف لصالحهم برباعية مقابل هدفين.
رباعية الضيوف سجلها البرتغالي جواو فيليكس "ثلاثية – هاتريك"، وكريستيانو رونالدو في الدقائق 3، 10، 75 و8+90 من عمر المباراة، وتسبب احتفال الأخير بهدفه في هجوم عنيف ضده من بعض الجماهير، مما دفع الطريقي للتعليق على الأمر.
أثار كريستيانو رونالدو الكثير من الجدل في ديربي أمس، الخميس، أمام الشباب، سواء لاحتفاليته بالهدف أو حتى بتفاعله مع جمهور الشباب..
البداية من احتفاله بعد إحراز الهدف، فقد أشار بحركات "غير مفهومة" بيده، لكن ربما إشارة "رشوة" كسخرية ممن وصفوا الموسم الجاري من الدوري السعودي بـ"الفاسد"، زاعمين تعمد توجيه اللقب للنصر من أجل كريستيانو رونالدو.
المشكلة الأكبر كانت عندما هتف جمهور الشباب باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي، إذ بدأ البرتغالي بالرقص أولًا على تلك الهتافات بلا مبالاة، فيما حاول الهولندي ويسلي هوديت؛ نجم الليوث، إبعاده عن المدرجات منعًا لتطور الموقف.
لكن رونالدو لم يقف عند حد الرقص، بل بدى وكأنه يكرر حركته "اللا أخلاقية" التي قام بها أمام الجمهور نفسه من قبل، وتم إيقافه على إثرها حينها لمدة مباراة واحدة، في قرار صدر من لجنة الانضباط والأخلاق بفبراير 2024.
قميص الموسم الجديد
نشرت بعض الصفحات الجماهيرية لنادي النصر السعودي، بعض الصور المسربة لقميص الفريق لموسم 2026/2027 القادم، وجاءت كالتالي ..
الدعيع يعلن التحدي
فيديو | "الهلال بطل الدوري واحضروا لنا رونالدو يوم الثلاثاء" .. الدعيع يعلن التحدي قبل موقعة الزعيم والنصر!
أبدى محمد الدعيع أسطورة الهلال السابق، رأيه بخصوص الفريق الأقرب للحصول على دوري روشن السعودي، مؤكدًا تفاؤله بحظوظ الزعيم في حسم اللقب على حساب النصر.
الوضع الآن في جدول ترتيب دوري روشن، يشير إلى تفوق النصر على الهلال بفارق 5 نقاط، ولكن الأخير لديه مباراة إضافية، كما أن هناك مواجهة محتدمة تجمع بين الثنائي يوم الثلاثاء القادم.
حارس الزعيم والمنتخب السعودي السابق قال في برنامج "دورينا غير" عن توقعه للفائز بلقب الدوري:"الهلال، قلتها ولن أتراجع عن ما قلته، الفريق جاهز، لدينا مباراة مهمة في نهائي كأس الملك يجب التركيز عليها وبعدها نفكر فيما سيحدث يوم الثلاثاء".
وأضاف:"كل تركيزنا ينصب على مواجهة الخلود، يمكنهم الاحتفال خلال 4 أو 5 أيام، وسننهيها في ملعبهم إن شاء الله".
وعندما تم سؤاله عن ما إذا كان يخشى مواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو:"أبدأ لا أخاف منه، ولا حتى من النصر كله، أريد أن يلعب يوم الثلاثاء".
وأوضح:"فرصة واحدة يمكنها تغيير كل شيء في الملعب، الروح والحماس والتركيز والتشكيل الجيد، كلها أشياء تمنحنا الفوز على النصر، الكرة الآن في ملعب اللاعبين وليس المدرب أو الإدارة".
وعن طموح البرتغالي في الوصول إلى الهدف رقم 1000:"رونالدو سجل في شباكي هدفين في مباراة ودية قبل كأس العالم، كنا نحاول تطبيق خطة معينة وهو استغل الموقف، كان لاعبًا شابًا وقتها".
ثنائي النصر يفلت بأعجوبة
بينما دخل النصر ديربي الشباب بسبعة لاعبين مهددين بالإيقاف ومن ثم الغياب عن مواجهة الهلال المقبلة، أفلت أحدهم بالفعل بقرار عكسي من الحكم اليوناني فاسيليوس فوتياس.
فيما أتت ثنائي الليث الأبيض عن طريق النجم البلجيكي يانيك كاراسكو وعلي البليهي، في الدقيقتين 30 و80.
بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة 82 في صدارة جدول الترتيب متفوقًا بخمس نقاط على الهلال "الوصيف"، لكن الزعيم خاض مباراة أقل، أما الشباب فيحل بالمركز الـ13 بـ32 نقطة.
قبل المباراة، كان السباعي كينجسلي كومان، مارسيلو بروزوفيتش، نواف بوشل، عبدالرحمن غريب، علي الحسن، سلطان الغنام ومحمد سيماكان، مهددًا بالغياب عن المواجهة المقبلة أمام الهلال، إذا حصل على كارت أصفر أمام الشباب، بداعي تراكم البطاقات.
من هذا السباعي لم يشارك بالأساس أمام الليوث سوى بروزوفيتش، الغنام، غريب وبوشل، والثنائي الأخير بالتحديد هو ما أثار الجدل..
حسم مستقبل جيسوس
النصر يحسم مستقبل جورج جيسوس.. والمدرب يؤكد: لم أملك رفاهية المنافسين وحققت هذا الإنجاز!
يبدو أن مجلس إدارة نادي النصر، اتخذ قراره بشأن مستقبل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ والذي من المقرر أن ينتهي في يونيو 2026، أي بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
ومن ناحيته.. تحدث جيسوس إلى وسائل الإعلام؛ وذلك بعد قيادته الفريق النصراوي للفوز (4-2) على نادي الشباب، في الديربي المقدم من الجولة 33 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
رونالدو وموعد مع الإثارة ضد الشباب
كرة القدم تعطي من يعطيها .. مقولة بلا معنى أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكأن الساحرة المستديرة تُكافأه على كل ما بذله على مدار سنوات مضت، وليس على قدر مستواه الحالي، فصاروخ ماديرا استثنائي دائمًا!
الدون قاد العالمي أمس، الخميس، للفوز أمام الشباب برباعية مقابل هدفين، على استاد الليوث، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وبعيدًا عن أحداث المباراة بشكل عام والمستوى الجماعي للفريقين، كيف دارت ليلة كريستيانو رونالدو بشكل فردي في ديربي الشباب؟
كيف سجل رونالدو مائة هدف مع النصر في دوري روشن؟
يسجل حتى بـ"ظهره" ورسالة تحذير للهلال .. رونالدو يفترس الخصوم بكل الطرق ويوفنتوس حرمه من رباعية "المائة هدف"
عندما يُذكر اسم رونالدو في أي مكان، فيجب أن تصاحبه الكثير من الأرقام القياسية والإنجازات، وما فعله ضد الشباب كان حلقة جديدة من هذا المسلسل الأسطوري للنجم البرتغالي.
النصر نجح في إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده في دوري روشن السعودي، أمس، الخميس، بعد التفوق على الشباب بنتيجة 4/2، حيث سجل رونالدو هدفًا من رباعية العالمي، بينما أحرز جواو فيليكس 3 أهداف "هاتريك".
هدف رونالدو لم يكن عاديًا، بل جعله يصل إلى 100 هدف في 105 مناسبة لعبها في دوري روشن، منذ قدومه للنصر في فترة الانتقالات الشتوية في 2023 بعد أزمته في مانشستر يونايتد.
رقم مميز يعكس التأثير المبهر للبرتغالي مع النصر، ويزين مسيرته الطويلة التي سجل فيها 971 هدفًا، مواصلًا حلمه للوصول إلى الرقم ألف!
ساها يبدي رأيه في ثنائية رونالدو وابنه
خاص | "أسهل من ثنائية ليبرون جيمس" .. نجم مانشستر يونايتد السابق يعلق على حلم كريستيانو رونالدو باللعب مع نجله!
لا يزال كريستيانو رونالدو يحلم بفريق واحد مع ابنه الأكبر كريستيانو جونيور، حيث صرح زميله السابق في مانشستر يونايتد لويس ساها لموقع GOAL بأن تحقيق هذا "الحلم" سيكون أسهل بالنسبة للدون، مما كان عليه الحال مع ليبرون جيمس، نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.
وقد نجح أحد أعظم الرياضيين في التاريخ، في تحويل الرياضة الاحترافية إلى مشروع عائلي، ومن المنتظر أن يحذو رونالدو حذوه.
رونالدو، صاحب الـ41 عامًا، يضع لنفسه أهدافًا مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت تشغل باله، عندما انطلق في طريقه نحو النجومية. في ذلك الوقت، كان كل ما يهمه هو الفوز بالبطولات وإعادة كتابة تاريخ كرة القدم.
ومع النصر والمنتخب البرتغالي، لا يزال كريستيانو يضع هذين الهدفين أمامه، بالمنافسة على لقبي دوري روشن السعودي، وكأس العالم 2026، وتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، إلا أن المهاجم التاريخي قد اكتسب الحق في أن يصبح أكثر أنانية قليلًا في نظرته للأمور.
ولم يخف المهاجم الأسبق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، رغبته في أن يحقق إنجاز الـ1000 هدف في المسابقات الرسمية، قبل التفكير في الاعتزال، وقد بات قريبًا للغاية من هذا الإنجاز الرائع.
في نفس الوقت، يامل رونالدو، الذي يرتبط بعقد مع النصر حتى صيف 2027، أن يحظى بفرصة اللعب، جنبًا إلى جنب، مع ابنه صاحب الـ16 عامًا، والذي كان ملازمًا لوالده في جولاته عبر أوروبا والشرق الأوسط، فضلًا عن تألقه في العديد من أكاديميات الكرة.
وذكرت تقارير إعلامية بأن النصر يخطط بالفعل إلى تصعيد كريستيانو جونيور إلى الفريق الأول، بعدما شاهدوا انطلاقته الدولية مع منتخب البرتغال في فئات الشباب.
هناك العديد من الأمثلة على مر السنين، لآباء تنافسوا مع أو ضد أبنائهم، لكن قلة منها أثارت ضجة كبيرة مثلما فعل رونالدو. وقد حقق نجم كرة السلة ليبرون جيمس هذا الإنجاز بالفعل إلى جانب ابنه بروني في فريق لوس أنجلوس ليكرز، حيث استلهم الدون، الإلهام من أسطورة الـNBA.
مرحبًا بكم في دوري جواو فيليكس: النصر ينجو من "انزلاقة جيرارد" المدمرة ضد الشباب.. وقُبلة علي البليهي لم تفد الهلال بشيء
عندما تكتب الدراما فصولها، لابد أن يأتينا ديربي الرياض الناري بين ناديي النصر والشباب؛ ليكون هو "الماستر سين"، في موسم استثنائي بالملاعب السعودية.
نعم.. النصر فاز (4-2) على مستضيفه الشباب، مساء أمس الخميس، في ديربي اتسم بـ"الكر والفر" حتى النهاية؛ ليحصد ثلاث نقاط غالية للغاية، في صراع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
وأحرز الفريق النصراوي هدفين مبكرين، في الديربي المقدم من الجولة 33 بمسابقة دوري روشن السعودي؛ بواسطة النجم البرتغالي المتألق جواو فيليكس، في الدقيقتين 3 و10.
وعاد النصر وسجل هدفين أخريين، في وقت متأخر من المباراة؛ وذلك عن طريق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وفيليكس، في الدقيقتين 75 و90+8 تواليًا.
أما ثنائية الشباب الذي قدّم ديربي رائع؛ فسجلهما كل من الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو والمدافع المخضرم علي البليهي، في الدقيقتين 30 و80.
وبهذه النتيجة.. وصل النصر إلى النقطة 82 من 32 مباراة؛ حيث يبتعد بفارق 5 نقاط في "الصدارة" عن نادي الهلال "الوصيف"، الذي لعب لقاءً أقل.
ومن ناحيته.. الشباب تجمد عند النقطة 32، في "المركز الثالث عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
ماذا حدث في مواجهة النصر والشباب؟
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 82 نقطة من 32 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.