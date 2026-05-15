أخبار النصر اليوم | الحرارة و"خشونة الصوت" تضربان جامبا أوساكا ورسالة هامة من جيسوس قبل نهائي الآسيوية

خرج نادي جامبا أوساكا الياباني، من أجل الشكوى من حرارة الطقس في الرياض، قبل اللعب أمام النصر، غدًا، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي، إن الجو تسوده حالة من الجفاف، والحرارة كانت حارقة و"كأنها تضرب البشرة"، بسبب وصولها إلى 39 درجة مئوية بالنهار.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين بالفريق شعروا بأن الهواء كان أكثر جفافًا من اليابان، وأن الغبار تسبب في إحساسهم بالعطش، بل وصل الأمر إلى ظهور خشونة في أصواتهم عند الحديث.

وفي السياق ذاته، تحدث جامبا أوساكا عن تأثير هذه التجربة، ومساهمتها في تأقلم اللاعبين على أجواء مختلفة عن التي يعيشونها في اليابان، مع التأكيد على أن رحلة العودة كانت خالية تمامًا من الازدحام المروري.