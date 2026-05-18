أخبار النصر اليوم | حكم مواجهة ضمك الحاسمة .. ورد على استفزازات لاعبي الأهلي

"كشف مدلل المواسم" .. خبير تحكيمي يثير الجدل بإحصائيات صادمة عن موسم الهلال في الدوري السعودي

مع بقاء جولة وحيدة على نهاية موسم 2025-2026 من دوري روشن السعودي، وهي الجولة الحاسمة للقب الذي انحصر بين النصر والهلال، كشف الخبير التحكيمي عبدالله القحطاني عن إحصائيات صادمة، تضع الهلال في مرمى التساؤلات.

في 21 من مايو الجاري، تقام جولة الحسم من دوري روشن السعودي، بعدما فشل النصر في حسم التتويج بالجولة الماضية، على إثر خطف الهلال للتعادل في الوقت القاتل من ديربي الرياض، لينتهي (1-1).

في جولة الحسم، يلتقي النصر بضمك، فيما يحل الهلال ضيفًا على الفيحاء، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل - بتوقيت مكة المكرمة -.

النصر يتصدر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط على الهلال "الوصيف"، لذا يكفيه الانتصار أمام ضمك ليتوج بطلًا دون النظر لنتيجة مواجهة الزعيم.