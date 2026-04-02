أخبار النصر اليوم | مفاجأة بشأن تدخل جورج جيسوس في عمل هيرفي رينارد .. وجاهزية رونالدو وغياب رباعي أمام النجمة

فيديو | مفاجأة .. الاتحاد يفكر في بيع أحد نجومه والنصر يطلب "سُلفة مالية" من رونالدو

كشف الإعلامي سعود الصرامي، عن مفاجأة مدوية، بخصوص الوضع المالي للثنائي النصر والاتحاد، وصعوبات حصولهما على الرخصة الآسيوية للموسم المقبل 2026/2027.

وأوضح الصرامي أن الأمر وصل إلى قيام كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، بمساعدة النادي بمبلغ مادي، من أجل تصحيح أوضاعه في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

تحدث في كرة القدم كثيرًا: "سُلفة" كريستيانو رونالدو للنصر ليست بدعة.. وأسماء تاريخية شاهدة على ذلك

في غرف الملابس الفاخرة، تُوقّع العقود بملايين الدولارات؛ حيث يُنتظر من اللاعب أن يقدّم العرق والجهد، مقابل "شيك" في نهاية الأسبوع أو الشهر.

لكن.. خلف الستائر المرصعة بالنجوم، تُكتب فصول مُغايرة أحيانًا، لا يتصدرها المدربون أو كشافوا المواهب؛ بل "الحسابات البنكية" للاعبين، الذين يتحوّلون إلى "مقرضين" لإنقاذ أنديتهم.

نعم.. بعض الأندية تُعاني ماليًا في فتراتٍ ما، وهو نفس الأمر بالنسبة للاتحادات الوطنية؛ الأمر الذي يدفع الكثير من اللاعبين، لتقديم المساعدات إليهم.

هذه المساعدات المالية من اللاعبين، تتنوع بين تأجيل الرواتب وتخفيض العقود، أو حتى الدفع من "جيبهم الخاص"؛ من أجل إنقاذ أنديتهم، أو اتحاداتهم الوطنية.

وبما أن مسألة تأجيل الرواتب وتخفيض العقود، شائعة جدًا في عالم الساحرة المستديرة؛ فإننا سنُركز على بعض الأمثلة، عن لاعبين دفعوا الأموال من "جيبهم الخاص".

وحديثنا عن هذه النماذج؛ يأتي كدليل على أن ما يفعله النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو حاليًا، ليس ببدعة أو أمر غريب.

