أخبار النصر اليوم | دفاع عن تصريحات جورج جيسوس التي أغضبت الجمهور .. وتطورات خصخصة العالمي
أحداث مواجهة النصر والاتفاق
لم يكتفِ بما فعله داخل الملعب فواصل الخذلان خارجه! .. كريستيانو رونالدو أمام الاتفاق "جسد بلا عقل"
بينما نحن على مشارف انتهاء موسم 2025-2026 من دوري روشن السعودي، لا يوجد لاعب متشوق لحمل اللقب من الأجانب أكثر من القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو .. هذه حقيقة بعد سنوات عجاف داخل المملكة السعودية، لكن ما قدمه أمام خصم بحجم الاتفاق الليلة، يوحي بعكس ذلك تمامًا.
صاروخ ماديرا شارك في فوز العالمي أمس الأربعاء، أمام الاتفاق بهدف نظيف، سجله الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.
النصر يجسد مقولة "أنا عدو نفسي" .. من الاتفاق قد ينهار كل شيء فوق رأس جورج جيسوس رغم الفوز!
90 دقيقة على صفيح ساخن قضاها جمهور النصر يوم الأربعاء، خلال مواجهة فريقه أمام الاتفاق، لكنها مرت بسلام وخرج بالثلاث نقاط.
العالمي حقق الفوز أمام النواخذة بهدف نظيف، سجله الجناح الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 31، على استاد الأول بارك ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
بهذا الفوز ارتفع رصيد كتيبة جورج جيسوس للنقطة 76 في صدارة جدول الترتيب، متفوقة بثماني نقاط على الهلال "الوصيف". فيما تجمد رصيد كتيبة سعد الشهري عند 42 نقطة في المركز السابع.
بعد طرد مدافع الاتفاق: رد قاطع على مجاملة البلوي للنصر .. والفراج لسمير عثمان: "ظلمت الأهلي أكثر أم الزمالك؟"
قطع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، شوطًا كبيرًا من أجل العودة لمنصات التتويج في دوري روشن السعودي، حيث وسّع الفارق مع الهلال "الوصيف"، قبل مشاركه الآسيوية المنتظرة أمام الوصل الإماراتي.
"لهذا توقع الدعيع فوز الهلال بالدوري" .. أسطورة النصر يدافع عن تصريح جيسوس: يجب تجديد عقده وإن خسر اللقب!
بين الحين والآخر، يخرج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للحديث عن افتقاد النادي للبطولات، وتذكيره للجماهير دائمًا بأن الأصفر غير معتاد على التنافس على الألقاب.
وعاد جيسوس للحديث عن تلك النقطة، خلال المؤتمر الصحفي الذي تبع فوز النصر على الاتفاق، بهدف دون مقابل، في مباراة الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
جديد الخصخصة
تحديد نسبة كريستيانو رونالدو!.. خطة "خصخصة" النصر على طريقة الهلال
يبدو أن عملاق الرياض النصر، يستعد للسير على خطى غريمه التاريخي الهلال؛ وذلك بخصوص انتقال "ملكيته"، ضمن "خصخصة" الأندية السعودية.
النصر مملوك بنسبة 75% لصندوق الاستثمارات السعودي؛ بينما الـ25% الأخرى تعود إلى وزارة الرياضة، مثلما كان الحال مع الهلال.
لكن في الساعات الماضية؛ قام الأمير الوليد بن طلال بشراء 70% من أسهم الزعيم الهلالي، مع استمرار الـ30% الأخرى في حوزة صندوق الاستثمارات.
استحواذ الوليد بن طلال: حقيقة عدم التكافؤ بين أندية الصندوق .. مفاجأة المليار دولار والوجه السلبي في خطوة الهلال!
كشف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن مفاجأة خلال 24 ساعة، ببيع حصة أحد الأندية التابعة للصندوق، كما ردّ على وجود اتهامات حول عدم تكافؤ الإنفاق بين الأندية.
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت - في يونيو 2023 - عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة، على نسبة 75% من ملكية أندية (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، كأولى خطوات خصخصة بعض الأندية السعودية.
وعقب تلك الخطوة، أحدثت الكرة السعودية ثورة كبرى، بضم عدد من نجوم الكرة العالمية، بعدما بدأت بانتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر في الشتوية، وما أعقبها في الميركاتو الصيفي، من صفقات تاريخية، على غرار كريم بنزيما، نيمار جونيور، نجولو كانتي، ساديو ماني، رياض محرز .. وغيرهم.
رسالة لينكر لرونالدو .. وهدف نصراوي كتب نهايته مع ريال مدريد
"أرجوك اتصل بي لنعد أصدقاء" .. جاري لينكر: ميسي تسبب في غضب كريستيانو رونالدو مني
أشار جاري لينكر إلى أن كريستيانو رونالدو قد ألغى متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دعم المهاجم الإنجليزي السابق المستمر ليونيل ميسي في الجدل الدائر حول "أعظم لاعب في التاريخ".
سذاجة كامافينجا كتبت نهايته في ريال مدريد .. صفقة انتظرتها جماهير النصر وفرصة لإنهاء صداع ليفربول!
في المراحل الإقصائية من دوري أبطال أوروبا الأخطاء غير مقبولة، وفي ريال مدريد فهي جريمة ببعض الأحيان .. حقيقة لم ينتبه لها إدواردو كامافينجا عندما قرر التصرف بسذاجة أمام بايرن ميونخ.
ريال دخل لقاء إياب ربع النهائي على ملعب أليانز أرينا أمس، الأربعاء، وعلى عاتقه العودة والتعافي من الخسارة بهدفين مقابل هدف في سانتياجو برنابيو في مباراة الذهاب.
الميرينجي تحدى كل شيء، الفشل المحلي، فقر ألفارو أربيلوا الفني، الغيابات والإصابات، ونجح في التقدم 3 مرات، وكان في وضعية سانحة لإسقاط العملاق البافاري على ملعبه.
التلاسن بعد وداع الهلال للنخبة الآسيوية
فيديو | سعود الصرامي يسخر من الهلال أمام جورج جيسوس.. وهكذا جاء رد فعل مدرب النصر!
لا يزال نادي النصر وجمهوره، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المحسوبين عليه؛ يستغلون خسارة عملاق الرياض الهلال أمام السد القطري، للسخرية منه.
" 6 سنوات ونصف والكثير من الضجيج" .. لاعب النصر السابق يستخدم الهلال للسخرية من العالمي!
مرة أخرى، يخرج خالد العقيلي لاعب النصر السابق، في رسالة ساخرة "غير مباشرة" إلى العالمي، تزامنًا مع خروج الهلال من دوري أبطال آسيا للنخبة.
إلى النصر: الاستفادة مؤكدة من وداع الهلال الآسيوي.. لكن احذروا "هُناك خطر كبير عليكم"!
رغم أن نادي النصر لا يُشارك في دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أنه قد يستفيد كثيرًا من "خروج" عملاق الرياض الآخر الهلال، من هذه المسابقة.
الهلال ودع النخبة الآسيوية من دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد الخسارة ضد نادي السد القطري بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادُل (3-3).
لكن وكما تقول القاعدة الكروية "احذر من الأسد الجريح"؛ فخروج الهلال الآسيوي قد يُسبب خطرًا كبيرًا على النصر أيضًا، رغم كل فوائده.
وأساسًا.. الهلال والنصر يتصارعان بقوة، على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك قبل 6 جولات فقط، من النهاية.