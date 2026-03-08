أخبار النصر اليوم | عقوبة رسمية على جورج جيسوس بسبب الهلال .. وجدل عدم طرد بروزوفيتش أمام نيوم

تغريم جيسوس 50 ألف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد، توقيع غرامة مالية على البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، على إثر شكوى الهلال ضده.

اللجنة أوضحت أن الهلال قدم شكوى ضد جيسوس على إثر تصريحاته قبل مواجهة النصر والشباب في 16 يناير الماضي، والتي ادعى خلالها امتلاك الهلال لـ"قوة خارجية" تخدم مصالحه، ما يسهل مهمة تحقيق النتائج الإيجابية عليه، على عكس النصر.

ورغم نفي جيسوس تعمده التشكيك في نتائج الهلال أو الإساءة له إلا أن لجنة الانضباط قررت قبول شكوى الهلال، وتغريمه 50 ألف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.

بينما ترفع لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، شعار "النظام فوق الجميع"؛ يضج الشارع الرياضي بتساؤلات حارقة، حول مايزعمون أنه تبدل القرارات حسب لون قمصان الأندية.

ويوجه الكثيرون اتهامات إلى "الانضباط"، بأنها تملك "كفتين غير متساويتين" في ميزانها القانوني؛ فالمخالفة التي تمر مرور الكرام مع نادٍ ما، تتحوّل إلى مقصلة قانونية مع فريقٍ آخر.

ومع مرور الأسابيع.. لم يعد الهجوم على اللجنة، مجرد "ضجيج مشجعين" فقط؛ بل تهم صريحة بـ"الكيل بمكيالين"، تهدد نزاهة مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.