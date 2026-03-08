أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | عقوبة رسمية على جورج جيسوس بسبب الهلال .. وجدل عدم طرد بروزوفيتش أمام نيوم
معاقبة جورج جيسوس بسبب الهلال
تغريم جيسوس 50 ألف ريال
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد، توقيع غرامة مالية على البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، على إثر شكوى الهلال ضده.
اللجنة أوضحت أن الهلال قدم شكوى ضد جيسوس على إثر تصريحاته قبل مواجهة النصر والشباب في 16 يناير الماضي، والتي ادعى خلالها امتلاك الهلال لـ"قوة خارجية" تخدم مصالحه، ما يسهل مهمة تحقيق النتائج الإيجابية عليه، على عكس النصر.
ورغم نفي جيسوس تعمده التشكيك في نتائج الهلال أو الإساءة له إلا أن لجنة الانضباط قررت قبول شكوى الهلال، وتغريمه 50 ألف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.
اعمل نفسك ميت: عقوبة رئيس ضمك تفتح باب "الكيل بمكيالين".. لكن هناك سبب لـ"لغز" إيفان توني وجورج جيسوس
بينما ترفع لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، شعار "النظام فوق الجميع"؛ يضج الشارع الرياضي بتساؤلات حارقة، حول مايزعمون أنه تبدل القرارات حسب لون قمصان الأندية.
ويوجه الكثيرون اتهامات إلى "الانضباط"، بأنها تملك "كفتين غير متساويتين" في ميزانها القانوني؛ فالمخالفة التي تمر مرور الكرام مع نادٍ ما، تتحوّل إلى مقصلة قانونية مع فريقٍ آخر.
ومع مرور الأسابيع.. لم يعد الهجوم على اللجنة، مجرد "ضجيج مشجعين" فقط؛ بل تهم صريحة بـ"الكيل بمكيالين"، تهدد نزاهة مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
أحداث مواجهة نيوم
النصر بدون كريستيانو؟ .. بروزوفيتش "أخطر من المتوقع" والحمدان طرف متناقض مع رونالدو أمام نيوم!
النصر بدون كريستيانو رونالدو، رتم سريع، ضغط كبير، الفرص لا تتوقف في غياب القائد، ولكن أزمته تتواصل، قبل أن يقتنص فوزًا قاتلًا على نيوم بنتيجة (1-0)، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
مباراة مثيرة كان بطلها الأول هو حارس نيوم، ماكسيميليانو، الذي حرم كتيبة العالمي من فوز بنتيجة كبيرة، ولكن رأسية محمد سيماكان من ركلة ثابتة نفذها جواو فيليكس، في الدقيقة 90+5، كانت كفيلة بمنح النقاط الثلاث.
ريشة يؤكد إفلات بروزوفيتش من الطرد
أكد المصري محمد كمال ريشة؛ الخبير التحكيمي لصحيفة "الرياضية" أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش؛ لاعب وسط النصر، أفلت من الطرد خلال مواجهة نيوم بالأمس، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وأوضح ريشة: "بروزوفيتش كان يستحق الطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد تدخله العنيف على كاحل الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب نيوم، مشيرًا إلى أن غرفة تقنية الفيديو كان يجب عليها استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة".
ونفى ريشة أحقية المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز؛ محترف النصر، لبطاقة حمراء بعد عرقلة لاكازيت، كون الحالة لا ترتقي لفرصة محققة للتسجيل، والأمر ذاته بالنسبة لعبدالله دوكوري؛ لاعب نيوم، على إثر تدخله على جواو فيليكس؛ مهاجم النصر، كون تدخله في يكن عنيفًا.
أي فريق أفضل لكورتوا؟ .. وقصة عبدالله الشريدة
المساومة قد تكون الحل: النصر الأقرب و"لا يمكن استبعاد الاتحاد والهلال"!.. تيبو كورتوا بين إغراءات السعودية وحلم ريال مدريد
ن جدران "سانتياجو برنابيو" العريقة، حيث صاغ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أسطورته كـ"جدار عازل لا يُقهر"؛ بدأت رياح التغيير تهب بقوة، من رمال الشرق.
نعم.. الرغبة السعودية في استقطاب كورتوا، لم تعد مجرد طموح عابر؛ بل تحوّلت إلى زلزال، يُهدد استقرار العملاق الإسباني ريال مدريد.
وأعلن برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير، عن إغراء سعودي يومي لكورتوا؛ لإقناعه بالرحيل عن الميرينجي، والانتقال إلى دوري روشن للمحترفين.
والتحركات السعودية للتعاقد مع الحارس البلجيكي الكبير، تضعه أمام أصعب اختيار في مسيرته الكروية؛ وذلك ما بين تأمين مستقبله المالي في نهاية رحلته مع عالم الساحرة المستديرة، أو البقاء في صفوف أحد أفضل أندية العالم.
لا تنسوهم من دعائكم | عبدالله الشريدة .. نصيحة نجوم النصر قادته إلى الهلال قبل أن تتحول تجربته إلى "موت بالبطيء"!
"لا تنسانا من دعوة في ساعة الإفطار" .. جملة نسمعها ونرددها كثيرًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، فهو شهر الخير والإحسان واستجابة الدعوات.
لكن هناك من رحل عن عالمنا، وربما ذهبت سيرتهم مع ضغوطات الحالية رغم ما قدموه طوال مسيرتهم في عالم الساحرة المستديرة، لذا نحن في موقع "جول" نطلق سلسلة "لا تنسوهم من دعائكم"، خلال شهر رمضان، لنعيد ذكرى من فارقوا الحياة.
وفي الحلقة الثالثة من سلسلتنا، ضيفنا هو الراحل "عبدالله الشريدة"؛ نجم الهلال والقادسية والمنتخب السعودي الأسبق..
دعم محمد نور للنصر .. ووليد الفراج بين "متهم وبريء"
فيديو | "خساسة مني لو لم أتمنى فوز النصر بالدوري" .. محمد نور يختار الخصم الأسهل للاتحاد بين الأهلي والهلال!
يؤمن محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق، أن مواجهة الهلال ستكون أسهل من نظيره الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
الاتحاد يلعب أمام الخلود في نصف نهائي الكأس يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، وعلى الجانب الآخر يلتقي الهلال مع الأهلي بنفس اليوم.
ومن جانبه قال نور في تصريحات مصورة لصحيفة "الرياضية" السعودية، إنه يريد اللعب ضد الزعيم بدلًا من الراقي.
ماجدونا يطلق شرارة الغضب: وليد الفراج "متهم وبريء" أمام النصر .. هناك وجه آخر للعملة!
أن تخرج كلمات من لاعب تجاه برنامج شهير، كالتعامل مع مراسل أو رسالة إلى مقدم البرنامج، فعلى الأرجح يتم التعامل معه بشكل شخصي، أما أن تصدر تلك الكلمات من أسطورة للنادي أو مسؤول بداخله، فبالإمكان القول إنه إيذان صريح بموقف عام تجاه ذلك البرنامج، كما فعل ماجد عبد الله مع الإعلامي وليد الفراج.
وبين شد وجذب، خلال الساعات الماضية، حول إشارة الإعلامي فلاح القحطاني إلى أن ماجد عبد الله، أسطورة النصر والكرة السعودية، رفض إجراء أي لقاء مع برنامج "أكشن مع وليد"، واصفًا إياه بالبرنامج المحمي، ورد الفراج بعرض صورة للمراسل أنس بن عجب مع "ماجدونا"، وأنه لم يمانع التقاط صورة تذكارية معه، على هامش حفل جمعية اللاعبين القدامى، دون التطرق لإجراء أي حوار صحفي معه، والقول إن هناك أناسًا "ما تشبع من الكذب حتى في رمضان"، خرج الأسطورة النصراوية ليضع النقاط فوق الحروف، مؤكدًا علنًا بأنه رفض طلب مقابلة مع برنامج الفراج، لأنه يرفض التطاول والإسقاط على نادي وجمهور النصر.