أخبار النصر اليوم | ضربة "رعاية" تهدد ميركاتو العالمي .. وهجوم على جورج جيسوس
أخبار قضية عبدالله الحمدان
الزعيم يرفض الاستسلام .. الهلال يلجأ لخطوة تصعيدية بقضية عبد الله الحمدان ومقترح لحل الأزمة وديًا!
يرفض نادي الهلال السعودي الاستسلام في قضية رحيل لاعبه عبد الله الحمدان إلى صفوف نظيره النصر، ويواصل محاولاته للتصعيد من أجل معاقبة اللاعب.
الحمدان انتقل من الهلال إلى النصر بالميركاتو الشتوي الماضي، وسط مزاعم من إدارة الزعيم، باستمرار عقد اللاعب مع الفريق الأول، وهي الشكوى التي لم تستجب لها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي.
حقيقة معاقبة نجم النصر.. لجنة الاحتراف تحسم رسميًا مصير شكوى الهلال ضد عبدالله الحمدان بتهمة التحايل
حسمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مصير شكوى عملاق الرياض الهلال ضد المهاجم الدولي عبدالله الحمدان؛ بسبب انتقاله إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026".
هجوم على جورج جيسوس من أسطورة النصر
"النصر لن يتوج بالدوري والهلال أقرب وهذا هو دور الأهلي".. توقع مثير يقلب موازين روشن!
على الرغم من تربع نادي النصر على قمة ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 70 نقطة بعد مرور 27 جولة إلا أن الناقد الرياضي توفيق تونسي يمتلك رؤية مغايرة تمامًا للمشهد الحالي.
فبينما يرى الكثيرون أن العالمي بات قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقب يخرج تونسي ليؤكد أن الصدارة الحالية قد تكون مضللة بالنظر إلى صعوبة الاختبارات القادمة وقدرة المنافسين على العودة بقوة في سباق الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.
"جيسوس أضاع الكثير من النقاط وطريقته تحتاج مراجعة".. أسطورة النصر يهاجم المدرب البرتغالي!
يرى يوسف خميس أسطورة النصر أن النهج الفني الذي يتبعه المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يحتاج إلى مراجعة شاملة لتفادي تكرار سيناريوهات سابقة كلفت الفريق نقاطًا غالية.
حل لأزمة النصر المالية والفنية .. وماذا سيحدث حال تخلي صندوق الاستثمارات عنه؟
اكتساح الهلال أكبر دليل: حل أزمات النصر في "التجربة البرشلونية".. وجورج جيسوس يحتاج إلى الجرأة فقط
في عالم الساحرة المستديرة؛ تحتاج إدارات الأندية والأجهزة الفنية أن تمتلك "الجرأة" في كثير من الأوقات، لمواجهة الواقع الأليم التي تتعرض له.
على سبيل المثال.. عملاق الرياض النصر وجد نفسه بين ليلة وضحاها، تحت ما يُسمى "الرقابة المالية النشطة"؛ التي تفرض عليه قيودًا في الصفقات، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
وحسب الخبراء القانونيين؛ يستطيع النصر الخروج من هذه الأزمة، من خلال تقديم "خطة مالية شاملة" للفترة القادمة.
لكن.. حتى ولو خرج العالمي من هذه الأزمة؛ سيكون عليه عدم تكرار نفس أخطاء الماضي، وتحسين أوجه الصرف بالفعل.
وأهدر النصر أموالًا صخمة للغاية، في صفقات أثبتت فشلها مع الفريق الأول لكرة القدم؛ مثل المهاجم الكولومبي جون دوران الذي تم التعاقد معه من نادي أستون فيلا الإنجليزي، مقابل 90 مليون يورو "77 ثابت و13 مُتغيّرات".
الانسحاب المزعوم لصندوق الاستثمارات يهدد المشهد الرياضي السعودي .. الاتحاد تحت رحمة "رجل غير مرحب به" وطوق نجاة وحيد أمام الأهلي!
كما انقلب الحال بالكرة السعودية في يونيو 2023 بالتزامن من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة في البلاد على 75% من ملكية الرباعي الكبير "الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي"، يبدو أن الجهة نفسها ستحدث مفاجأة كبرى في قادم الأشهر.
تلك الخطوة كانت قد أحدثت ثورة كبرى في دوري روشن السعودي، إذ جلبت معها نجوم من مختلف أنحاء العالم، ومع "الانسحاب الوشيك" لصندوق الاستثمارات من تلك الأندية، فكيف سيكون الحال؟
غياب مارتينيز .. وكومان انتظار قبل لقاء الأخدود
تأكد غياب المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز عن مواجهة النصر المقبلة أمام الأخدود، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، المقرر لها 11 من أبريل الجاري.
بحسب مصادر صحيفة "الرياضية" فإن مارتينيز يواصل برنامجه التأهيلي، على إثر معاناته مؤخرًا من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية.
في الإطار نفسه، لا يزال موقف الجناح الفرنسي كينجسلي كومان من مواجهة الأخدود غير واضح بعد، حيث سيتم تقييم وضعه على مدار الـ24 ساعة المقبلة، للوقوف على جاهزيته.
كومان عانى مؤخرًا من إصابة عضلية، قبل أن يشارك أمس بشكل جزئي في المران الجماعي، ومن ثم عاد للتدريبات الانفرادية مرة أخرى.
ضربة "رعاية" للنصر
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن عقود الرعاية الجديدة للنصر خلال الفترة المقبلة ستكون أقل في القيمة الإجمالية مقارنة بما حققه النادي بالمواسم الثلاثة الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التراجع يأتي بالتزامن مع قرب انتهاء عدد من عقود الرعاية المرتبطة بشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة مع نهاية الموسم الجاري، بعد نحو ثلاثة مواسم متتالية من الشراكة.
"الرياضية" واصلت: " لوضع المالي للنادي سيتأثَّر في الصيف المقبل بشكل مباشر بنتائج الفريق في بطولتَي الدوري ودوري أبطال آسيا 2 الموسم الجاري، إذ إن تحقيق اللقبين سيوفر له دفعةً ماليةً كبيرةً، تُعزِّز موقفه التفاوضي، وتدعم إيراداته، أمَّا في حال عدم حصدهما فقد يضعه ذلك أمام وضع مالي صعب. عقود الرعاية الحالية للنادي العاصمي يصل عددها إلى تسعة، معظمها من جهات مرتبطة بمالك النادي، وصندوق الاستثمارات العامة في إطار دعم الاستقرار المالي خلال المرحلة الماضية".
معاناة الوصل قبل مواجهة النصر
بسبب مشادة مع الجماهير .. حراسة الوصل "في مهب الريح" قبل مواجهة النصر بدوري الأبطال!
أزمة قوية يعيشها نادي الوصل الإماراتي، قبل مواجهة النصر في إطار ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، والتي من المقرر إقامتها في 19 أبريل الجاري.
ويأتي ذلك بعدما أعلن الوصل عن إيقاف الثنائي خالد السناني وسفيان بوفتيني، وحرمانهما من المشاركة مع الفريق حتى إشعارٍ آخر.