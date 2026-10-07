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زهيرة عادل

أخبار النصر اليوم | تعليق بوستيكوجلو على أزمة رونالدو وجيسوس .. و"لا مبالاة" جون دوران في فنربخشه

النصر
دوري روشن السعودي
أنجي بوستيكوجلو
كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
النصر ضد الدرعية
الدرعية

تعرف على أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق السابع من أكتوبر 2026..

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

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