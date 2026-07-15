أخبار النصر اليوم | نجم العالمي معروض على بشكتاش .. التشهير بنواف العقيدي وسيماو يرفض طلب بوستيكوجلو

أكدت صحيفة "جلوبو" أن نادي كورينثيانز البرازيلي اقترب من التعاقد مع جناح النصر ويسلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما أبدى اللاعب استعداده لتخفيض راتبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر ونظيره كورينثيانز يبحثان حاليًا عن النسبة التي سيتحملها كل نادٍ من راتب ويسلي، خلال فترة الإعارة في البرازيل.



