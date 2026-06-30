أخبار النصر اليوم | ظروف قهرية تتسبب في تأجيل عودة اللاعبين للتدريبات .. وحسم جدل مزاعم "المؤامرة" بملف الدعم المالي

بين أنباء العودة لتدريب إيطاليا .. حقيقة العرض السعودي "المفاجئ" للتعاقد مع أنطونيو كونتي!

منذ قراره بالرحيل عن نابولي، وصار أنطونيو كونتي، مادة دسمة للجدل الإعلامي، بشأن الحديث عن مستقبله؛ فبينما يدور الحديث بشأن اقترابه من المنتخب الإيطالي، جاءت أنباء مفاجئة حول عروض لتحويل الدفة إلى دوري روشن السعودي.

كونتي، صاحب الـ56 عامًا، يعد اسمًا كبيرًا في عالم التدريب، وهو الذي حصد لقب الدوري الإيطالي "5" مرات مع ثلاثة أندية مختلفة "يوفنتوس، إنتر، نابولي"، كما فاز بالبريمييرليج مع تشيلسي.

جورج جيسوس السبب.. كواليس مثيرة وراء تأخُر تعاقد النصر مع مدرب جديد

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن سبب "تأخُر" عملاق الرياض النصر، في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد؛ لخلافة المدرب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الذي أعلن الرحيل عن منصبه رسميًا.

جيسوس أعلن الرحيل عن القيادة الفنية للنصر؛ بعد موسم رياضي واحد فقط "2025-2026"، قاد فيه الفريق للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

"لم يعد يثق بالوعود": السر وراء رحيل جورج جيسوس عن النصر .. رفضوا طلبه من أجل البقاء!

في الوقت الذي تواصل فيه شركة نادي النصر، البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، لا تزال هناك كواليس أخرى، تتعلق بالمدرب السابق جورج جيسوس، الذي قرر مغادرة قلعة العالمي، بعد نهاية موسم 2025-2026.

وتحت عنوان "حضر متحديًا .. ويغادرنا بطلًا"، ودع نادي النصر، في مايو الماضي، مدربه البرتغالي، الذي قاد الفريق للعودة إلى منصات التتويج، بعد فوزه بلقب دوري روشن السعودي، لأول مرة منذ عام 2019.







